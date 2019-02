Investiții în lucru de peste 10 milioane lei la Băcești

La granița cu județul Neamț stă de veghe comuna Băcești, cândva târg renumit, iar acum o comunitate în plină dezvoltare. Aici se află în lucru investiții care trec de 10 milioane lei și toate se regăsesc în creșterea nivelului de trai al întregii zone.

Degeaba se spune despre județul Vaslui că-i polul sărăciei. Aici sunt oameni vrednici, oameni care sfințesc locurile, oameni care s-au născut pentru a lucra în folosul comunităților unde au crescut. La ieșirea din județul Vaslui spre Neamț ultima comună este Băcești. O comună mare, întinsă pe dealuri domoale precum vorba moldoveanului și văi roditoare. Drumul național spre Roman, care trece prin Băcești, este ceva mai bun, după „operațile” suferite în ultimii ani, așa că se ajunge mult mai ușor în fostul târg al Băceștilor. De o parte și de alta a drumului național, dar și pe județeanul care trece prin fața primăriei și merge mai departe în județul Neamț, se văd case cu etaj construite în ultimii ani, semn că zona în ansamblu se dezvoltă. Tot la drumul național călătorul întâlnește grădina publică, unde cândva domni și domnițe se plimbau la umbra arborilor seculari, iar ceva mai departe este școala din satul centru de comună. La nivel național sunt opinii pentru și opinii contrare privind bugetul construit pentru acest an. Primarul de la Băcești spune că din punctul domniei sale de vedere este un buget bun, dacă va fi așa cum a fost prezentat. „Anul trecut comuna a avut cel mai bun buget din 1999 de când sunt eu primar. Am reușit să cumpărăm o clădire pentru sediu de primărie, am terminat o grădiniță și am asfaltat drumuri. S-a lucrat bine și cred că și anul acesta va fi la fel. Avem investiții în lucru de 10 milioane lei”, spune primarul Horațiu Cărăușu.

Comuna Băcești are în jur de 5.000 locuitori și alocările bugetare în funcție de numărul de locuitori crează posibilitatea unei dezvoltări armonioase pentru toate satele comunei.

Suntem într-un an electoral și deja s-au născut orgolii, au apărut partide și toți contestă ceea ce se realizează. Din păcate, acest „război” se duce și spre comunitățile locale și lovește în interesele oamenilor. Toți au început să promită, iar unii au plecat de-a dreptul în campanie electorală, chiar dacă mai este destul până atunci. Dacă-n aproape trei ani au uitat de cetățenii care i-au votat, acum și-au adus aminte că se apropie alegerile europarlamentare și cele prezidențiale. Grav este că nu se aud propuneri concrete ci doar zgomot fără formă și fără fond.

Gospodarii comunităților știu însă destul de bine care le sunt interesele și evident că se situează de partea celor care au demonstrat că știu să realizeze investiții care să crească nivelul de confort. Cum să spui că nu s-a făcut dacă s-au asfaltat drumuri, s-a construit grăginiță nouă și multe alte obiective sunt în lucru? E aberant însă cei care contestă sunt prea slab pregătiți ca să poată găsi argumente și propuneri serioase. E ușor de spus „n-a făcut dom’le”.

Revenind la Băcești, aici se poate vorbi cu certitudine despre dezvoltare. Anul acesta sunt în lucru investiții de peste 10 milioane lei. Concret vorbim de un pod în satul Băbușa și un kilometru de drum asfaltat, o școală la Armășeni care se termină în curând, iar la Băcești școala T. Juncu se modernizează. Acestea sunt numai câteva investiții publice de amploare. Este, cum spuneam și cu altă ocazie, cea mai bună perioadă pentru județul Vaslui și pentru Moldova. Da, se poate vorbi de autostradă ori de alte proiecte mari pentru Moldova, însă la nivelul comunităților locale se lucrează mult și în fiecare localitate se construiește câte ceva. „Avem proiecte de investiții în derulare și unele firme au vrut să mărească prețurile, că a crescut salariul minim, dar nu se poate”, spune primarul comunei Băcești. Un amplu reportaj din târgul Băcești citiți în ediția tipărită a regionalului Informatorul Moldovei de miercuri 6 februarie 2019.