Investiții fără precendent în următorii patru ani în județului Vaslui

Peste 120 de kilometri de drumuri asfaltate, spitalul 2, marele proiect de apă și canalizare la nivelul județului Vaslui, acestea sunt cele mai mari proiecte de investiții, ca valoare, care marchează primul mandat al președintelui Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan. La acestea se adaugă alte investiții la fel de importante.

În județul Vaslui sunt în lucru investiții publice de câteva sute de milioane de euro.

Unii vorbesc de sărăcie. Alții vorbesc de găinării pe care încearcă să le acopere cu proteste plătite gras. Se mai vorbește în spațiul public de lipsa investițiilor străine în județul Vaslui. Toate aceste informații au un scop ascuns, dar vizibil dacă te uiți atent. Multe sunt publicate pe bani ca să facă rău unuia sau altuia dintre cei care se află la conducerea județului, iar altele, puține, e adevărat, sunt ca să fie o știre. Adevărul este că județul Vaslui se află în cea mai bună perioadă de dezvoltare de la Revoluție până astăzi. Un județ în care sunt în lucru și-n diferite etape de desfășurare investiții și proiecte de investiții de câteva sute de milioane euro poate fi numit sărac? E adevărat că nevoile sunt mari, că toți cetățenii județului și mai ales cei care lucrează în străinătate și vin periodic în satele unde s-au născut vor asfalt până la poiata găinilor, vor gaz metan, vor apă la robinet și dacă le au pe toate astea vor ceva ce nu este, c-așa-i în firea românului. Strategia de dezvoltare a județului Vaslui este foarte bine gândită și, după cum se vede, tot ce are Consiliul Județean în subordine se modernizează. Se lucrează pe domeniul învățământ, pe asistență socială, pe sănătate, în mod deosebit, unde s-au făcut investiții foarte mari la Spitalul Județean de Urgență Sfânta Chiriachi, iar în doi-trei ani va fi gata și o investiție etalon în acest domeniu. E vorba de spitalul 2 care va fi construit de la zero folosind, probabil și din clădirile existente. Teoretic la început de mandat, practic se ocupă de peste 8 ani de investițiile publice din județ, președintele Ciprian Trifan are o viziune ambițioasă în ceea ce privește dezvoltarea pe toate planurile a întregii zone, ca să iasă de sub „zodia sărăciei”.

Într-un dialog recent, președintele Ciprian Trifan ne-a vorbit pe scurt despre câteva investiții majore care vor schimba realitatea locului.

„Sunt proiecte mari în lucru. Au fost linii de finanțare care s-au încheiat și vin altele, rolul meu este să încadrez investițiile mari pe linii de finanțare în așa fel încât să le finalizăm. La asta lucrăm și pot spune că e bine. Avem investiția la spitalul 2. E un obiectiv foarte important pentru sănătatea județului nostru. Avem de finalizat modernizarea Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Am atras fonduri importante pentru modernizarea domeniului Sănătate. E un domeniu vital pentru județ și sunt bucuros că am găsit linii de finanțare. În paralel, am reușit să atragem specialiști iar calitatea actului medical și gradul de satisfacție al cetățenilor sunt incomparabil mai bune decât în urmă cu ceva timp. Mai este de lucru, dar mereu este de lucru, așa că eu nu mă plâng că m-aș plictisi”, spune președintele Consiliului Județean Vaslui Ciprian Trifan.

Asistența socială este un domeniu greu în județul Vaslui

Vorbeau unii în spațiul public de faptul că investițiile străine în județ aproape că lipsesc. E o falsă problemă. E bine de văzut că în ultimii ani, grație deschiderii administrației județene, dar și modernizării județului Vaslui, s-au dezvoltat multe activități private mai mici sau mai mari. E adevărat că până departe mai este mult, însă e foarte important că s-au făcut pași reali în această direcție. O temă cu adevărat importantă este asistența socială. Din Moldova, județul Vaslui are cele mai multe centre de asistență socială, sub diverse forme. Mai mult de atât, asistența socială, fie că vorbim de copii, tineri sau bătrâni, este acordată, aproape în totalitate, de administrația județeană. Acesta este și motivul pentru care pe aici e imposibil de găsit cazuri dramatice ca-n capitală sau în alte zone. Investițiile în acest domeniu sunt foarte mari în ultimii ani. În multe comune ale județului s-au construit centre de asistență socială, fie că vorbim de centre de zi, centre de tip familial sau sub alte forme. Direcția Generală pentru Protecția Copilului și Asistență Socială Vaslui este cât o uzină, ca număr de salariați și număr de beneficiari. Din acest motiv domeniul este foarte greu de administrat, dar printr-o strategie țintită pe beneficiarul final se obțin rezultate deosebite.

Legătura cu mediul de afaceri, promovarea culturii și tradițiilor locului sunt obiective asumate de președintele Trifan

La vremuri noi, oameni noi s-ar putea spune, iar la oameni noi, stiluri noi de abordare, asa se poate rezuma pe scurt strategia amplă promovată de conducerea județului Vaslui. La început de mandat ca președinte, cel care a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui timp de 8 ani are o viziune foarte clară asupra principalelor domenii care contribuie la dezvoltarea județului în ansamblu. „Legătura cu mediul de afaceri este absolut necesară. Noi, ca administrație județeană, venim în sprijinul mediului de afaceri ca să se dezvolte. Având un mediu de afaceri dezvoltat atunci altfel abordezi problemele dezvoltării județului. Rolul nostru aici este să găsim soluții pentru a crește nivelul de trai. Eu cred că și după aceste două runde de alegeri vom găsi aceeași deschidere la Guvernul României și la Parlament pentru a pune în practică proiectele absolut necesare județului. Vedeți, dacă este oarecum stabilitate de 2-3 ani, investițiile merg mai departe, vin finanțările de la bugetul național pentru obiectivele derulate prin programele naționale și de aceea spuneam că e nevoie de liniște în continuare. Eu zic că vremea ambițiilor personale va fi după ce finalizăm modernizarea județului Vaslui. Până atunci avem de lucru mult și vreau colaborare cu toți care au un cuvânt de spus în dezvoltarea zonei, fie că vorbim de oameni de la nivel local, consilieri județeni, șefi de instituții publice, fie că vorbim de Guvern sau alte instituții centrale. Că veni vorba de alegeri, e ușor să faci încercări de dragul încercărilor, dar cine se gândește să facă experimente e bine să se gândească și la consecințe. Să zicem că vin la guvernare unii care-s caracterizați doar de discursuri mincinoase și scandaluri provocate, ce câștigă alegătorul care a făcut un experiment? Va sta în aceleași condiții dificile și va privi la circul național. După cum am constatat însă la alegerile locale, oamenii privesc și gândesc în esența problemei și puțini sunt cei care se iau după discursuri cu aducerea Lunii de pe cer.

Lăsăm deoparte și la gândirea fiecăruia alegerea pe care o face și vreau să spun că-n următorii 4 ani avem investiții de câteva sute de milioane de euro pe care trebuie să le finalizăm și să le punem la dispoziția cetățenilor”, spune în continuare președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan.

Loturile 1 și 2 ale drumului strategic Bârlad-Laza-Codăești vor fi gata la finalul anului 2026

Recent a fost dat în folosință un lot al drumului strategic Bârlad-Laza-Codăești. Legat de acest obiectiv, președintele Trifan spune că lucrările sunt în grafic, iar finalizarea loturilor 1 și 2 este prevăzută pentru sfârșitul anului 2026. „Se fac diligențele necesare, conform legii, pentru ca obiectivul să fie terminat în termen. Aici se pot pronunța specialiștii Consiliului Județean. Eu mă ocup să existe finanțare atât la acest obiectiv mare dar și pentru alt obiectiv la fel de important. E vorba de un alt drum strategic. Apoi avem de modernizat alte drumuri județene. Un obiectiv foarte important este spitalul 2. Aici vom avea mult de lucru. Va fi un spital modern dotat cu tot ce are nevoie și ne vom strădui să fie și specialiști. Este o investiție absolut necesară și sunt convins că vom reuși să o punem la dispoziția cetățenilor. De asemenea, avem proiectul cu alimentare cu apă și canalizare în tot județul Vaslui. Sunt prinse peste 50 de unități administrativ teritoriale. După finalizarea proiectului vom înființa Serviciu integrat de management apă și canalizare”, spune în continuare președintele Consiliului Județean Vaslui.

Un obiectiv important cu „bătaie lungă” a fost enunțat nu demult de președintele Trifan și se referă la dezvoltarea județului din altă perspectivă. E vorba de atragerea unor servicii în județ pentru a pune în mișcare economia pe orizontală. De menționat ar fi că județul Vaslui este fără resurse și tocmai din acest motiv i se spune sărac, dar printr-o implicare a administrației județene situația se va schimba radical.

Că veni vorba de oportunități, de resurse, e bine de precizat că 2024 a fost marcat de câteva manifestări culturale deosebit de importante și apreciate de cetățenii județului Vaslui și de oaspeți. Marile manifestări culturale de anul acesta au atras atenția asupra orașului Vaslui și asupra județului în ansamblu, iar acest aspect reprezintă un punct de pornire. Consiliul Județean Vaslui a dat în folosință anul acesta un obiectiv deosebit în acest domeniu. E vorba de Centrul Cultural Dimitrie Cantemir unde este și o sală de spectacole modernă. Chiar de la prima utilizare, cu ocazia Festivalului de umor Constantin Tănase, obiectivul a fost foarte apreciat și a devenit cunoscut. Toate aceste eforturi ale administrației județene se vor „deconta” în beneficiul județului Vaslui în anii ce vin.