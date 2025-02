Investiția strategică pentru viitorul Europei

By

„Investiția în educație nu este doar o responsabilitate morală, ci și o necesitate economică. Fără un plan european dedicat educației și competențelor și un angajament financiar solid, riscăm să nu oferim tinerilor europeni instrumente necesare pentru a face față provocărilor viitorului. toți, să îmbunătățească accesul la servicii educaționale și să reducă inegalitățile în acest domeniu „, a declara vicepreședintele Parlamentului European și co-președinte al intergrupului, Victor Negrescu.

Necesitatea unei creșteri semnificative a finanțării europene pentru educație

Statisticile arată că, în prezent, educația și formarea competențelor beneficiază de o alocare medie de circa 8% pe an în bugetul multianual 2021-2027. De exemplu, în 2025, circa 6% din bugetul UE va fi alocat doar educației, echivalentul a aproximativ 12 miliarde de euro dintr-un buget anual de 200 miliarde de euro. Totodată, europarlamentarul Victor Negrescu a reaminului demersului propriu-zis posibil 10% din fondurile dedicate planului național de redresare și reziliență au mers către educație. În acest context, la inițiativa sa, intergrupul va propune o creștere a finanțării la cel puțin 40 de miliarde de euro pe an în următorul buget european pe termen lung pentru a susține formarea continuă, digitalizarea și inovarea în educație, precum și investiții în infrastructura educațională.

Raportul Draghi atrage atenția asupra deficitului de competențe din Europa: un sfert dintre companiile europene se confruntă cu dificultăți în găsirea angajaților potriviți, iar jumătate raportează dificultăți moderate. De asemenea, raportul Letta subliniază importanța investițiilor în educație pentru reducerea decalajelor regionale și pentru creșterea competitivității europene.

Un apel pentru o Europă mai competitivă prin educație

Intergrupul pentru viitorul educației și competențelor pentru o Europă competitivă va colabora cu experiența în domeniul educației și cu actorii instituționali pentru a promova politică care să faciliteze accesul echitabil la educație de calitate. Printre priorități intergrupului se numără:

● Crearea unui cadru european de investiții pentru educație și competențe;

● Creșterea finanțării pentru Erasmus+;

● Simplificarea accesului la finanțare pentru programele educaționale;

● Susținerea unui cadru unic pentru competențe, similar Pieței Unice Europene;

● Investiții în infrastructură educațională și în formarea continuă.

„Fără o educație solidă și un sistem de formare performant, Europa nu va putea răspunde provocărilor viitorului. Investițiile în educație trebuie privite ca un motor al dezvoltării economice și al inovării. Avem nevoie de o strategie integrată, care să pună accent pe competențele digitale, sprijinirea profesorilor și accesul echitabil la educația tuturor de calitate. cadrul bugetului european „, a concluzionat europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu.

Lansarea intergrupului regiunilor un pas esențial în sprijinirea educației la nivel european și prioritizarea investițiilor destinate reducerii decalajelor educaționale, formării profesionale continue și asigurării competitivității economice a Europei în anii următori.

Evenimentul a incluse intervenții din partea lui Victor Negrescu, Vicepreședinte al Parlamentului European și Co-președinte al Intergrupului, Roxana Mînzatu, Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale și Competențe, Locuri de Muncă de Calitate și Pregătire, Eleonora Meleti, Coordonatorul EPP din Comisia FEMM și Co-Președinte al Comisiei Europene pentru Drepturi Sociale și Competențe, Co-președinte al Intergrupului, Nela Riehl, președinta Comisiei CULT și Co-președinte al Intergrupului, precum și reprezentanți ai The Lifelong Learning Platform (LLLP) și The European Federation of Education Employers (EFEE), care au oferit perspective din sectorul educațional și al angajatorilor în domeniu.