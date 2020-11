Written by:

Written on:

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prăznuită de către Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 21 noiembrie. Această sărbătoare este cunoscută de foarte mulți credincioși și sub numele de Vovidenia sau Ovedenia.

Parintii Nascatoarei de Dumnezeu Fecioara sunt Sfintii Parinti Ioachim si Ana. Acestia sunt cunoscuti pentru credinta arzatoare in Dumnezeu si pentru faptul ca erau lipsiti de copii. Deoarece viata lor nu era completa fara copii, se roaga la Dumnezeu sa primeasca si ei bucuria de a fi parinti, promitand ca in cazul in care vor avea un copil, acesta va fi dus la templu unde va fi inchinat Domnului. Ingerul li se arata si le vesteste ca vor avea o fata care va trebui sa poarte numele de Maria. Neuitand de promisiunea facuta in fata lui Dumnezeu, la trei ani de la nasterea Fecioarei Maria, Ioachim si Ana o duc pe fiica lor la templu.

Aici acestia sunt intampinati de catre marele preot Zaharia, tatal Sfantului Ioan Botezatorul. Acesta o conduce pe Fecioara in cea mai sfanta incepere a templului, in Sfanta Sfintelor, unde va ramane pana cand va implini 15 ani. Motivul pentru care Maria a fost dusa in acea incapere pentru a deveni ea insasi Sfanta Sfintelor lui Dumnezeu, salas pentru Dumnezeul nostru, al tuturor credinciosilor.

Foarte multi pagani se indoiesc ca acest lucru a fost cu putinta, si totusi Biserica, in cantarile ei afirma: “Ceea ce s-a hranit in Sfanta Sfintelor, celei imbracate cu credinta si cu intelepciune si cu neintinata feciorie, mai marele Gavriil i-a adus din ceruri inchinaciune”.

Cele mai multe informatii legate de aceasta sarbatoare se gasesc in “Protoevanghelia” si in “Evanghelia dupa Iacov”.

Dintre toate sarbatorile inchinate Nascatoarei, doar “Bunavestirea” are la baza un eveniment istoric care a fost consemnat in cadrul Sfintei Scripturi. Informatiile referitoare la celelalte sarbatori nu apar in evangheliile canonice, ci provin din Sfanta Traditie si din evangheliile necanonice.

Sunt si anumite obiceiuri specifice acestei zile cum ar fi: copiii care pun crengi de mar in vase cu apa. Acestea vor fi tinute la caldura si la lumina si vor inmuguri si inflori. Iar cu prilejul Anului Nou, acestea vor fi folosite drept sorcove. Nu in ultimul rand, dat fiind faptul ca aceasta sarbatoare este intr-o perioada de post si pentru ca toti crestinii sa se poata bucura de sarbatorirea Intrarii Maicii Domnului in Biserica, Biserica Ortodoxa a randuit ca pe data de 21 noiembrie sa fie dezlegare la peste.