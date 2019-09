Întemeietorul FC Botoşani a ales Sepsi OSK Sfântul Gheorghe

După un an de la despărţirea de FC Botoşani, Cornel Șfaițer s-a decis să revină în fotbal. După discuții cu mai multe cluburi din Liga 1 și din Liga 2, fostul președinte al FC Botoșani a ales Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Joi 12 septembrie 2019 fostul președinte al FC Botoșani a participat la o conferință de presă în care a fost prezentat oficial. Cornel Șfaițer va colabora cu Attila Hadnagy, fost jucător la FC Botoşani şi directorul sportiv al formației Sepsi Sf. Gheorghe. Tot în cursul zilei de 12 septembrie, Cornel Șfaițer (foto încadrat de Hadnagy şi Dioszegy) împreună cu Attila Hadnagy și Laszlo Dioszegy, patronul clubului Sepsi Sf. Gheorghe, au fost la baza de pregătire, o bază modernă, cu trei terenuri de fotbal și unde se construiește noul stadion. Este vorba de un stadion modern, cu peste 8.000 de locuri acoperite, care va fi inaugurat în octombrie 2020. “Am acceptat propunerea dânşilor, pentru că am văzut la Sepsi nişte oameni extraordinari, un grup deosebit care a reuşit performanţe într-un timp relativ scurt. Aşa cum am început eu pionieratul la Botoşani prin muncă, acelaşi lucru s-a petrecut şi aici într-un timp foarte scurt şi au reuşit lucruri extraordinare, am văzut un loc propice pentru performanţă în viitor. O să facem totul cu paşi mărunţi, ca să reuşim performanţă împreună. Ştiţi foarte bine că ceea ce am făcut până acum am făcut din pasiune, din dragoste pentru fotbal. Este o pasiune a mea, pe lângă business. Nu vreau să îmi neglijez nici business-ul pentru că sunt om de afaceri în primul rând. Asta am făcut şi la Botoşani şi îmi doresc să facem lucruri frumoase şi aici”, a spus Cornel Şfaiter. „De două luni suntem în discuții cu domnul Șfaițer. Ne doream un om care să știe tainele fotbalului românesc și eu cred că experiența lui și onestitatea și modestia ne-au convins să mergem pe drum împreună. Vine ca manager în cadrul clubului nostru și sper că o să fie încă un pilon de susținere. Cu cât mai mulți piloni de susținere, clubul este mai important și mai puternic. Sperăm că tot ceea ce a făcut la Botoșani, poate realiza și aici. Sperăm că vom fi un club respectat și un club care să aibă un cuvânt de spus. Vrem să arătăm că nu am ajuns în play-off din greșeală sperăm că vom ajunge și la anul. Vrem să ne ajute în relația cu federația, cu presa, cu jucătorii. Poate să facă multe pentru că are o experiență mult mai mare decât avem noi”, a spus Laszlo Dioszegy – patronul clubului Sepsi. „Este o zi specială pentru mine și sunt foarte bucuros că în sfârșit l-am convins pe domnul Cornel Șfaițer, cel care m-a convins să ajung la FC Botoșani, să vină lângă noi. Mă bucur că un om extraordinar cum este Cornel Șfaițer, un om de fotbal, cu experiență, care știe totul, care a dus FC Botoșani în cupele europene și în Liga 1, pentru că dacă nu era el Botoșaniul nu vedea niciodată aceste performanțe, a venit lângă noi. Mă bucur că am reușit să-l aducem lângă noi pentru că noi suntem la început de drum, ne lipsește experiența lui și nici nu ar fi posibil să o avem. Eu mă bucur că voi fi în umbra lui și că voi avea ce învăța de la el. Am avut multe de învățat de la el și cu siguranță voi mai avea. De foarte mult timp vorbesc cu el să vină aici și mă bucur că a venit în familia noastră”, a declarat Attila Hadnagy. (Gabriel BALAŞA)