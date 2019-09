Începutul toamnei aduce multă bucurie în comuna Bălțați din județul Iași

Written by:

La Bălțații Iașilor munca se îmbină armonios cu voia bună pentru că această minunată comunitate chiar are ce sărbători.

Când frunzele încep să se îngălbenească, iar soarele încă mai arde cu putere ca-n vara care tocmai s-a terminat din punct de vedere calendaristic, la Bălțați, într-o comunitate model pentru județul Iași, dar și pentru întreaga Moldovă, e mare sărbătoare. Manifestarea Ziua comunei Bălțați este organizată la inițiativa primarului Vasile Aștefanei, fiu al comunei, inginer de profesie, care se află la al treilea mandat de primar. Aici, la Bălțații Iașilor, ospitalitatea moldovenească este reprezentată cel mai bine. La Ziua comunei, an de an, sunt invitați fii ai locului și oaspeți de seamă care vin cu drag să vadă cum se muncește cu pasiune pentru dezvoltarea zonei. Anul acesta, în prima duminică din septembrie, parcă ambițiosul inginer Vasile Aștefanei era mai alb la păr decât anul trecut. Problemele comunității și oamenii care au ținut această comună în noroi peste două decenii le poți citi pe chipul primarului Aștefanei, de altfel optimist mereu. Din 2016 parcă a fost mai ușor de realizat investiții mari în comuna Bălțați pentru că membrii Consiliului Local au înțeles mai ușor mesajul primarului. Perioada de început a fost grea pentru că „foștii” blocau orice proiect și se ocupau doar cu reclamațiile. Zecile de reclamații împotriva primarului Vasile Aștefanei au fost false în totalitate. Inginerul Aștefanei a trecut peste toate aceste răutăți și a mers înainte, inițiind mereu proiecte pentru dezvoltarea comunității. Acum se merge pe drum de asfalt în toate satele comunei, sunt utilități, școlile asigură condiții bune de studiu elevilor, lângă primărie funcționează un centru de zi în condiții moderne, iar lista investițiilor publice este lungă.

Copiii, tinerii și înțelepții comunei sunt în atenția administrației locale

Bucurie fără margini au avut copiii, tinerii și înțelepții comunității când au primit recunoștință publică din partea semenilor. Ca la fiecare ediție a manifestării Ziua comunei Bălțați, tinerii și toți cetățenii de valoare ai comunității au fost felicitați în cadru festiv pentru că doar împreună cu întreaga comunitate administrația locală reușește să dezvolte toată zonă. Pe scurt, comuna Bălțați este un model de dezvoltare. Cu fonduri europene și cu fonduri de la bugetul de stat prin programele inițiate de guvern, dar și cu muncă voluntară, administrația locală a reușit să facă din această comună un model de dezvoltare. Un fiu al locului spunea la sărbătoarea comunei că nu mai recunoștea satul Sârca, acolo unde a copilărit, pentru că multe s-au schimbat. Numai anul acesta s-au asfaltat 9 kilometri de drumuri, spune și viceprimarul comunei Bălțați. Așezată de o parte și de alta a drumului european Iași-Târgu Frumos, comuna Bălțați este o veche vatră moldovenească unde tradițiile se îmbină armonios cu noutățile prezentului. În centrul satului Bălțați pe cochetul stadion al comunei s-au desfășurat manifestările prilejuite de Ziua comunei. A fost bucurie mare pentru că toți cetățenii s-au regăsit în eforturile administrației locale de a face întreaga zonă atractivă și un model de dezvoltare locală. Pe scena de la stadion au încântat publicul prezent copiii și tinerii care duc mai departe frumusețea zonei și tradițiile moștenite, dar și artiști consacrați. Soarele începutului de toamnă s-a bucurat alături de locuitorii comunei Bălțați până a trecut după deal. Despre comuna Bălțați se vorbește la superlativ pentru că vrednicii gospodari ai locului au știut mereu să trudească vârtos dar și să-și găsească momente de bucurie. Bucuria și optimismul sunt prezente aici și reprezintă rețeta succesului. (B. A.)