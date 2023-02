Înainte de perioada primarului Chiriac era cam jale la Duda Epureni

Lângă Huși, într-o zonă greu de administrat din cauza reliefului aprig, satele comunei Duda Epureni, așezate mai aproape sau mai departe de drumului european spre Albița, asigură astăzi un grad sporit de confort localnicilor grație investițiilor publice care s-au derulat aici în ultimii ani. „Am asfaltat drumuri în multe zone ale comunei, iar acum oamenii vor peste tot. A crescut nivelul de așteptare din partea oamenilor”, spune primarul Petrică Chiriac, omul care chiar a reușit să așeze comuna Duda Epureni pe harta dezvoltării.

De câțiva ani buni s-a terminat perioada promisiunilor fără acoperire în care se „complăcea” comuna Duda Epureni. Bine spunea cine spunea că un primar sau oricare ales chiar are nevoie de „ceva studii pentru că fără carte este imposibil să administrezi un buget necesar dezvoltării”. Multă dreptate are omul. Exemple sunt peste tot în satele și orașele Moldovei. A fost un exemplu și la Duda Epureni. Fostul primar avea atât de multe clase, avea atâta școală absolvită încât și lui îi era imposibil să spună câte clase are. Acesta a fost unul din motivele pentru care glodul făcea legea în satele comunei Duda Epureni.

Urcând pe culmea dealului, călătorul trece prin cartierul Corni al orașului Huși și apoi lasă în urmă târgul pentru a coborî la Epureni. Drumul județean a cam „luat-o la vale” și prezintă acum denivelări serioase. E vorba de câteva sute de metri, că-n rest a fost modernizat recent și duce departe spre comuna vecină. Promisiuni de la Consiliul Județean Vaslui sunt, aflăm de la primarul Chiriac, dar vedem pe teren că măsurile concrete se lasă încă așteptate. Ajungând aproape de primărie, în satul Epureni, privind într-o parte și-n alta se văd numai drumuri de asfalt făcute în anii din urmă. Spuneam că aici, în comuna Duda Epureni, se „lucra” doar cu promisiuni neonorate până să se facă o adevărată schimbare. Fostul primar, devenit celebru și prin povestea cu delapidarea de la primărie, dar și cu alte găinării, încă se luptă să revină în fruntea comunității, chiar dacă ani la rând localnicii au mers prin glod până la genunchi pentru că administrația locală avea cu totul și cu totul alte ocupații.

Să lăsăm însă pe „fostul” cu „găinăriile” lui și să privim astăzi cum satele comunei Duda Epureni sunt brăzdate de drumuri asfaltate și oamenii au alt nivel de confort la ei acasă. An de an, din bugetul local, dar și cu proiecte finanțate de la Guvern ori din fonduri europene, în comuna Duda Epureni se asfaltează drumuri de interes local. „Așa cum am mai spus, an de an noi asfaltăm și din bugetul local. {i anul trecut am asfaltat. Au crescut pretențiile este adevărat. Mai avem alte investiții în lucru și în viitorul apropiat cam toată comuna va avea asfalt. Investițiile din comună le facem pentru dezvoltarea satelor nicidecum pentru a câștiga voturi. Eu chiar le spun oamenilor că fac ce vor în alegeri, dar până atunci au drepturi și obligații. Dacă vrei să ai confort ești obligat să plătești taxe și impozite așa cum spune legea. Am urmărit să încasăm și amenzile, prin măsuri pe care le impune legislația în vigoare. Principiul meu este că dacă vrei să trăiești mai bine îți respecți și tu obligațiile, adică plătești ce ai de plată la bugetul local”, spune primarul Petrică Chiriac, un om care a găsit oportunitățile de a implementa multe proiecte de investiții în comună. Apropo de investiții, de proiecte, primarul de la Duda Epureni spune că și pietruirea unor drumuri se face cu proiect, pentru că doar așa se respectă toate condițiile tehnice și lucrarea va fi de calitate. Vremea când se „arunca” o mașină de piatră pe un drum doar ca să fie amăgiți oamenii să voteze într-un fel sau altul a trecut. Dacă faci lucrare de calitate, atunci elimini risipa.

„În 2023 intrăm la Bobești cu asfaltul. E un drum de aproape 2 kilometri pe care îl asfaltăm. Avem și pe Anghel Saligny un proiect de asfalt pe 6,2 kilometri. Am mai pus noi 2,6 milioane de lei din bugetul local ca proiectul să fie complet. E partea noastră de cofinanțare. Sper ca până-n primăvară să-l scoatem la licitație. Mai lucrăm la proiectul cu apa prin PNDL 1. Suntem aproape gata. Tot la apă suntem prinși și în programul mare, iar aici partea de cofinanțare se rdică la 9 milioane lei. Anul acesta am prins în buget vreo 3,5 milioane de lei. A durat veo patru ani la alimentarea cu apă pentru că a fost nevoie de reproiectare. Cred că prin iunie vom finaliza. A fost nevoie de 6 puncte de alimentare cu energie electrică, iar asta înseamnă bani, avize și așa mai departe. După finalizarea proiectului cu apa prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) sigur urmează canalizarea. Aici avem probleme cu domeniul public. Suntem obligați să rezolvăm problema domeniului public. Mulți au venit cu gardurile până în drum și avem nevoie să punem rețeaua de canalizare. Strici acum asfaltul ca să pui rețeaua pe drum? Căutăm soluții. Apoi mai este proiectul cu aducțiunea de gaz metan. Aici spun doar atât: există un vis care se numește gaz metan”, a mai spus primarul comunei Duda Epureni, Petrică Chiriac. E perioada investițiilor publice, așa cum am menționat de fiecare dată, în fiecare reportaj și cine pierde trenul dezvoltării acum rămâne „de căruță”, cum spune moldoveanul.