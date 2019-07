În noul sezon de Liga I, FC Botoșani a debutat cu o remiză pe malul Dunării

Săptămâna trecută, conducerea FC Botoşani a organizat prima conferinţă de presă din noul sezon fotbalistic, 2019 – 2020, şi a prezentat noile achiziţii (foto): portarul Hidajet Hankic, fundașul dreapta Denis Harut, fundașul stânga Alexandru Țigănașu, mijlocașii Leonel Pirce, Mario Ebenhofer și Alexandru Câmpanu și atacanții Stefan Askovski și Reagy Ofosu. De asemenea, a revenit portarul Ianos Brânză, mijlocașul Eduard Florescu și a fost promovat de la echipa a doua Bogdan Melinte. Iată şi lotul complet cu care echipa botoşăneană va aborda noua ediţie de campionat: portari: Eduard Pap, Hidajet Hankic, Ianoș Brânză; fundași: Andrei Patache, Denis Haruț, Andrei Dumitraș, Geroge Miron, Andrei Chindriș, Andrei Pițian, Marcel Holzmann, Alexandru Țigănașu, Aris Soiledis; mijlocași: Jonathan Rodriguez, Leonel Pierce, Mario Ebenhofer, Enriko Papa, Marian Târșa, Hervin Onghenda, Eduard Florescu; atacanți: Cătălin Golofca, Alexandru Corban, George Câmpanu, Stefan Askovski, Bogdan Melinte, Alexandru Piftor, Reggy Ofosu. După care, sâmbătă 13 iulie a venit momentul debutului în noua ediţie de campionat, uvertura producându-se la Astra Giurgiu. Echipa botoşăneană a început foarte bine partida de pe malul Dunării și în min. 5 a avut o mare ocazie de gol. Ofosu a centrat de pe stânga iar Papa a trimis mingea în bară. Cinci minute mai târziu, Ongenda a executat bine o lovitură liberă dar portarul giurgiuvean Lazar şi-a salvat echipa. În minutul 20, Golofca este faultat clar în careul Astrei şi centralul George Găman a indicat fără ezitare punctul cu var. Jonathan Rodriguez a executat lovitura şi a marcat primul gol botoşănean dar şi primul gol al noului sezon al Ligii 1. În minutul 26, scorul avea să devină 0-2. Herwin Ongenda a executat foarte bine o lovitură liberă și l-a învins pe portarul giurgiuvean. Cu patru minute înainte de pauză, gazdele au reușit să reducă din diferență. Radunovic a centrat de pe stânga, Miron îl scapă din marcaj pe Valentin Gheorghe iar atacantul gazdelor a înscris cu capul. Astra a început mai bine repriza secundă, dar pericolul a venit din partea botoşănenilor: în min. 53 Golofca îi pasează foarte bine lui Corban care rămâne singur cu Lazar, șutează la colțul lung dar goalkeeperul gazdelor reușește să respingă în corner. În minutul 72, Patache l-a faultat pe Radunovic la mijlocul terenului şi George Găman a scos direct cartonașul roșu și l-a eliminat pe fundașul dreapta al FC Botoșani. Un minut mai târziu, gazdele egalează prin Tiram care marchează cu capul de lângă Andrei Chindriș. Pe final, ambele echipe au fost mulțumite cu rezultatul final, Astra Giurgiu – FC Botoşani 2-2. La final de partidă, Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoșani s-a arătat mulţumit de evoluţia jucătorilor: „Păcat. Echipa a jucat bine astăzi. Echipa s-a schimbat și e meritul lui Marius Croitoru. Bravo lui! Avem fotbaliști. Îmi pare foarte rău de greșeala lui Patache. A făcut o greșeală care ne-a costat două puncte. Noi îi băteam. Lumea ne laudă că jucăm fotbal. Trebuie să recunoaștem că este unul dintre cele mai frumoase meciuri pe care le-am jucat noi în deplasare. Noi am mai făcut egal sau am bătut în deplasare dar ne-au atac continuu și am dat un gol pe contraatac. Azi am avut posesie. Pe vremea lui Leo, jucam curajos dar luam bătaie. Pe vremea lui Croitoru, jucăm curajos și facem egal. A început să strălucească omul meu de bază. Perla mea Ongenda a strălucit azi. Când l-am văzut că dă lovitura liberă și nu râde, am zis că dă gol. El dacă e serios, e letal. A slăbit, a alergat, e număr 10, a pus pasa la 11 metri, a marcat. Eu cred că s-a schimbat mult. I-am prelungit contractul până în 2021 dar nu am cum să-l țin. El e fotbalist de bani mulți. Eu știam treaba asta și de aia am insistat să rămână la mine”. În etapa viitoare, FC Botoşani va juca pe teren propriu, sâmbăt 20 iulie de la ora 16.00, cu FC Voluntari. (Gabriel BALAŞA)