În noua ediţie de Liga I, FC Botoşani va debuta pe malul Dunării

Săptămâna trecută s-a încheiat perioada de pregătire a jucătorilor de la FC Botoșani în cantonamentul din Austria. Ultima partidă amicală a botoşănenilor s-a încheiat cu o remiză, 1-1, în compania vicecampioanei Ucrainei, celebra Dinamo Kiev. Botoșănenii au deschis scorul prin macedonianul Askovski în minutul 43 însă Dinamo Kiev a reușit să revină în joc restabilind egalitatea în minutul 63 prin Verbic, partida terminându-se astfel 1-1. Pentru această partidă, antrenorul Marius Croitoru a mizat pe următorul unsprezece de start: Pap – Patache, Miron (cpt.), Chindriș, Holzmann, Rodriguez, Papa, Askovski, Ongenda, Ofosu, Golofca. Meciul cu ucrainenii a fost ultimul test de verificare susținut de FC Botoșani în cantonamentul din Austria, după care echipa botoşăneană a revenit în cursul zilei de vineri 5 iulie în România. Iată partidele şi rezultatele înregistrate de FC Botoşani în cantonamentul din Austria: 4-0 cu SC Schwaz, (locul 7, Liga regională Vest Austria), 1-2 cu Ludogoreţ Razgrad (campioana Bulgariei), 2-0 cu FK Jablonec (locul 4 în play-off-ul din Cehia), 0-1 cu FC UFA (locul 14 în Rusia) şi 1-1 cu Dinamo Kiev (vicecampioana Ucrainei). În cantonamentul echipei botoşănene din Austria a fost prezent şi finanţatorul Valeriu Iftime care consideră că, în mare parte, lotul este stabilit şi că ar mai trebui doar un atacant şi un fundaş central pentru a-i achiziţiona. În privinţa jucătorilor under 21, finanţatorul este încântat de opţiunile pe care le are Croitoru în lot. „Echipa joacă fotbal, avem soluţii, iar atmosfera este una foarte bună. Am văzut meciul cu FK Jablonec în care am dominat echipa de pe locul patru din Cehia. Foarte important este că sunt soluţii pentru jucătorii sub 21 de ani. În cantonament sunt nouă jucători sub 21 de ani care pot juca în orice moment. Îl avem pe Chindriş, care va fi titular, Haruţ se pregăteşte foarte bine, mai sunt Piftor, Corban. Câmpanu este un copil foarte bun, care poate fi o soluţie. Îl mai avem pe Moescu, un copil de 18 ani de la echipa a doua, care a jucat foarte bine. Nu îmi fac niciun fel de probleme în privinţa jucătorilor sub 21 de ani. Mai căutăm un fundaş central şi un atacant”, a declarat Valeriu Iftime. Reamintim că în prima etapă, FC Botoşani va juca, sâmbătă 13 iulie de la ora 18.00, la Astra Giurgiu, după care, în etapa secundă, echipa botoşăneană va reveni în faţa propriilor suporteri pentru a juca cu FC Voluntari, meci programat pentru sâmbătă 20 iulie de la ora 18.00. (Gabriel BALAŞA)