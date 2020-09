În căutarea timpului pierdut (CXXIV)

Există şi teoria ciudată că extratereştrii ar fi sufletele de pământeni care s-au reîncarnat în alte lumi. Biblia şi Vieţile Sfinţilor relatează cazuri de înviere a morţilor, dar nu şi de reîncarnare a unui suflet într-un trup nou. Dintre Părinţii Bisericii, numai Iustin Martirul, care a trăit în sec. II, acceptă existenţa fenomenului. Credinţa în reîncarnare este îmbrăţişată de filosofii antici, printre care Pitagora, Platon şi Empedocle, dar şi de adepţii unor religii precum budiştii ori druzii. Islamul se pronunţă împotriva reîncarnării, dar nu în modul cel mai clar, ci doar prin interpretarea textelor religioase. În reîncarnare cred adepţii yazdrismului, ramură a Islamului. Charles de Montesquieu arată în “Scrisori Persane” că yazdriştii din Caucaz acceptă căsătoria între fraţi. Acordul pentru mariaj este o deviaţie a credinţei în reîncarnare care zice că rude sunt trupurile, nu şi sufletele care pot migra în diferite învelişuri carnale. Căsătoria între fraţi este permisă în Burma, ţară budistă. La egiptenii antici, în familiile nobile, se puteau căsători frate şi soră dacă nu aveau aceeaşi mamă. Acest obicei se mai practică la unele triburi din Senegal. O religie desprinsă din Islam, cultul bahaii, respinge făţis idea de reîncarnare. Cultul a fost creat în 1844 în Persia de învăţatul Mirza Ali Mohamed, autor al “Cărţii Legământului”, lucrarea sfântă a bahaiilor. Spre deosebire de alte culte islamice, bahaii resping poligamia, războiul şi sclavia. Se consideră un popor aparte, la fel cum de exemplu se consideră Martorii lui Iehova. Dacă Martorii au un guvern în Elveţia, guvernul bahai are sediul la Haifa în Israel. În lume sunt 16 centre bahai. Fiecare are un templu, bibliotecă, universitate, spital, hotel etc. Scot şi o revistă. Cei mai fervenţi susţinători ai reîncarnării sunt druzii, popor care trăieşte în Munţii Antiliban, pe teritoriile Siriei şi Libanului. Colonii izolate de druzi sunt răspândite şi prin Israel, Iordania, Golan şi Huaran. Golanul şi Huaranul sunt două ţinuturi ale Gaaladului, una dintre ţările Palestinei. Golanul are petrol şi gaze naturale, este propice pentru amplasarea centralelor eoliene, are păduri de cedri libanezi şi vii. Huaranul este mare producător de grâu. Ambele ţinuturi au potenţial turistic. În 1879 un învăţat sudafrican din Provincia Capului, Laurence Oliphant, deşi creştin, s-a stabilit în Palestina. În 1880 a publicat cartea “Țara Gaaladului”, unde susţine revenirea evreilor în Palestina, pe atunci parte a Imperiului Otoman. Primele vizate pentru colonizare erau regiunile nordice palestiniene, Gaalad şi Galileea. Aici urmau să se înfiinţeze colonii agricole evreieşti. Entuziasmaţi de carte, evrei din România, Bulgaria şi Crimea au cumpărat în 1884 de la statul turc terenuri în Golan şi Huaran şi au înfiinţat aşezări de fermieri. Perioada de pionerat a colonizării este zugrăvită de Oliphant în romanele “Altiora Peto” şi “Masollam”. În 1922 Turcia pierde Siria cu Libanul şi Palestina. Siria şi Libanul trec sub mandat francez, iar Palestina sub mandat britanic. Mandatele au încetat în 1948, dar iată că libanezii nemultumiţi de conducerea ţării, cer în august 2020 reinstaurarea mandatului francez în Liban pentru zece ani! În 1923 britanicii transferă Golanul şi Huaranul, părţi ale Palestinei, sub mandatul francez, dat cu condiţia ca ambele să fie restituite evreilor când vor avea un stat independent. Londra s-a declarat garantul acestei retrocedări. Tot în 1923 britanicii au permis arabilor sirieni să pescuiască şi să transporte mărfuri pe Marea Galileii, pe lacul Hula, pe fluviul Iordan şi pe cursurile inferioare al râurilor Yarmouk şi Dan, ape care aparţin Palestinei. Arabii puteau folosi apele şi pentru irigaţie. Francezii alipesc Golanul şi Huaranul la statul sirian Damasc şi stopează implantarea de noi colonişti evrei. Mulţi evrei care deja se stabiliseră în Golan şi Huaran părăsesc ţinuturile şi arendează pământurile ţăranilor arabi. La 14 mai 1948 statul Israel devine independent, dar Franţa şi Siria nu-i restituie Golanul şi Huaranul. În 1967 Israelul a ocupat Golanul şi l-a trecut sub protectoratul său, iar în 1981 l-a alipit. Tot în 1967 Israelul a preluat două teritorii din Liban, dar care fac parte din Palestina istorică: Fermele Shebaa, în suprafaţă de 2.200 de hectare şi satul druz Ghajar. În 2000 ONU a recunoscut Fermele Shebaa ca parte a Israelului, deşi Libanul nu a acceptat decizia. Un statut similar au cele 31 de ferme Tsofar cu suprafaţa totală de 190 de hectare şi fâşiile fertile Bouqura şi Ghumar cu suprafaţa însumată de 750 de hectare, aflate la est de fluviul Iordan, pe teritoriul Iordaniei, dar administrate de Israel şi în proprietatea unor cetăţeni evrei. În 2018 iordanienii opresc intrarea fermierilor evrei în Baqoura şi Ghumar. Israelul închiriază fâşiile şi fermierii au iarăşi acces la proprietăţile lor. În 1981 druzii din satul Ghajar de care spuneam au acceptat cetăţenia israeleană, deşi ONU a hotărât ca aşezarea să fie dată Libanului. Acum satul Ghajar este teritoriu libanez, dar administrat de Israel. Din ţiuntul Huaran britanicii au păstrat o fâşie lată de 10 metri de-a lungul ţărmului răsăritean al Mării Galileii. Fâşia de zece metri şi Marea Galileii au rămas în Palestina Britanică, iar din 1948 au intrat în componenţa Israelului. În 1949 Israelul a alipit alte trei mici zone limitrofe fâşiei, în rest Huaranul a rămas formal parte a Siriei. În realitate triburile arabe din Huaran nu se supun Damascului. În fapt azi Huaranul este stat aparte, sub protectoratul francez acceptat de arabi. Păstrarea legăturii cu Franţa a descurajat orice intenţie a Israelului de a recupera Huaranul. La fel maroniţii din nordul Libanului, catolici de religie şi bilingvi, vorbesc în paralel araba şi franceza, au rămas sub protectorat francez, ceea ce i-a apărat în anii din urmă de agresiunea musulmană. Franţa deţine în Israel pe baza unui acord încheiat cu Turcia în sec. XV: Grota Eleona de pe Muntele Măslinilor cu o biserică din timpul cruciaţilor, Mormintele Regilor, Comandamentul Cruciaţilor din satul Abou Gosh şi biserica Sf. Ana. În 1948 când Regatul Unit încă avea mandat asupra Palestinei a recunoscut posesiunile franceze, act pe care Israelul nu-l va ratifica. Teritoriu al Franţei este şi Dealul Francez, proprietate a Bisericii Sf. Ana. În 1926 biserica închiriază dealul unei comunităţi de arabi palestinieni şi de aici în 1948 dealul intră în componenţa Iordaniei. În 1968 Israelul a alipit Dealul Francez, situat între Ierusalim şi muntele Scopus unde se află universitatea ebraică. Muntele fusese până atunci o enclavă israeleană înconjurată de teritoriul Iordaniei. Pe deal Israelul construieşte un cartier evreiesc. Alipirea Dealului Francez de Israel nu este recunoscută de Franţa şi nici de Iordania. Legat de Biserica Sf. Ana sunt de notat două conflicte franco-israelene întâmplate în 1996 şi 2020, când preşedinţii Franţei au vizitat lăcaşul. Ofiţerii israeleni din corpul de securitate al preşedinţilor oaspeţi au intrat în biserică. Nu aveau voie pentru că intraseră pe teritoriu francez ca militari străini. Preşedinţii Franţei au reacţionat dur, i-au apostrofat şi i-au dat afară pe agenţii israelieni de pe teritoriul Republicii Franceze. Limba druzilor este araba, dar ei se consideră greci şi adevăraţii urmaşi ai elinilor antici. În Imperiul Otoman comunităţile druze au avut autonomie. Unul dintre Statele Siriei pe vremea mandatului francez a fost Muntele Druz, ţinutul locuit de druzii sirieni. Acum Muntele Druz este regiune autonomă a actualul stat sirian. Druzii din Israel sunt fideli acestui stat şi nu-i înghit pe arabi. Am cunoscut doi druzi, studenţi la facultatea de medicină din Iaşi. Într-o vară avuseseră ultimul examen al sesiunii într-o zi de marţi. Cei doi se căinau că trebuiau să rămână în Iaşi până vinerea următoare pentru că atunci un avion al companiei israelene ELAL făcea cursa Bucureşti-Telaviv. “Nu mai sunt alte avioane spre Israel?”, întreb. “Ba da, dar nu sunt israeliene, iar noi nu dăm banii la companii străine!”. Asta da patriotism! Aşa şi neamţul. Cumpără mărfuri străine numai dacă-i nevoit. Scriitorul Jean Bart povestea într-una din schiţele sale de un tânăr care naviga pe Dunăre cu un vas turcesc. De pe un vapor românesc cineva îl apostrofează: “Băiete de ce dai banii la turci? Nu puteai să te îmbarci pe un vas românesc?”. Iniţial Israelul a fost reticent faţă de guvernul român instaurat la 22 decembrie 1989. Avea amintirea României comuniste care, pe când organiza mitinguri pentru pace, era al cincilea exportator mondial de armament. Beneficiarii erau grupări anarhiste între care teroriştii palestinieni aflaţi în război cu Israelul. Prin 1985 un vapor românesc transporta oficial ciment în Siria. În realitate la bord erau arme pentru palestinieni. Serviciul secret israelean a aflat şi un avion al statului Israel a bombardat vasul românesc. Avariat vaporul a făcut cale întoarsă. Marian Rotaru