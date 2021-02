În căutarea timpului pierdut (CVL)

În Munţii Urali s-a găsit o piesă metalică cilindrică. Era veche de cinci milioane de ani. În 1973 la o balastieră de nisip pe râul Mureş, nu departe de Aiud, judeţul Alba, muncitorii au dat peste un bloc de gresie în care erau două oase şi un obiect metalic. Oasele aparţinuseră unor mastodonţi, rude ale elefantului, care au trăit pe pământul nostru acum 11.000 de ani. Aceasta era şi vârsta obiectului metalic. Piesa găsită şi despre care Ion Hobana a scris în volumul “Enigme în Galaxie”, avea formă geometrică complexă cu găuri de diametre diferite. Pe suprafaţa piesei s-au văzut lovituri, ceea ce însemnă că a făcut parte dintr-un ansamblu care a funcţionat. Piesa era confecţionată dintr-un aliaj cu 97,6% aluminiu, 2% cositor şi în rest alte nouă metale. Oamenii nu puteau fabrica acest aliaj acum 11.000 de ani! Obiectul de la Aiud are origine extraterestră! Într-unul din Munţii Orăştiei s-a găsit un depozit din vremea dacilor cu lingouri din aur pur. Lingourile au lungimea de un metru. A obţine metal pur şi a turna fără defecte sute de lingouri lungi de un metru este şi azi o performanţă tehnică. Locaţia descoperirii a fost ascunsă de serviciul secret român din motive lesne de înţeles. Cineva a trădat, pentru că americanii au aflat. Un general american a venit la Bucureşti şi a cerut informaţii despre locaţia lingourilor. Cum nu i-au fost furnizate, a trecut la ameninţări. Până la urmă, un prim ministru al României a dispus ca datele despre tezaur să fie transmise americanilor. Imediat, în 2006, România este primită în NATO. Americanii nu voiau ca aurul să ajungă pe mâna altora! Descoperiri deosebite s-au făcut în ţinutul Țara Hangului din Munţii Neamţului. Sunt datorate domnului Dumitru Ioniţă, doctor în ştiinţe juridice, profesor de ştiinţe sociale la şcoala din satul Fărcaşa, judeţul Neamţ. Domnul Ioniţă este arheolog pasionat, a publicat sute de articole şi două cărţi pe teme de istorie. În zona Vadu Rău, Dumitru Ioniţă a dezgropat în anii 2004-2005 plăcuţe de lut inscripţionate cu o scriere veche de mii de ani. Din scrierea găsită în Munţii Neamţului au evoluat scrierea de pe Tăbliţele de la Tărtăria, judeţul Hunedoara şi cuneiformele scrijelate în peştera Polovraci din Oltenia. Scrierile de la Tărtăria şi Polovraci fuseseră considerate până la descoperirea domnului Ioniţă ca fiind cele mai vechi din lume. Printre descoperirile lui Dumitru Ioniţă se numără două pietre sculptate. Una seamănă cu un OZN, iar cealaltă este copia miniaturală a Sfinxului din Bucegi. Copia Sfinxului este prinsă pe o placă de piatră, dar modul de prindere nu a fost înţeles. Piatra din Neamţ, care redă Sfinxul, dovedeşte că originalul din Bucegi este o sculptură şi nu o formaţiune naturală. Mai doveşte că Sfinxul imortalizează un personaj istoric. Nicolae Densuşianu, autorul “Daciei Preistorice”, crede că Sfinxul reprezintă pe Saturn, regele pelasgilor. Altă descoperire din Neamţ este o structură din 90 de plăcuţe de piatră lipite cu un liant foarte rezistent. Liantul folosit la structura de piatră „nu este nici ciment, nici argilă, nici alt adeziv cunoscut de-a lungul istoriei. Probabil că respectivul liant nu are corespondent pe Terra”, afirmă domnul Ioniţă. Dumitru Ioniţă a organizat acasă un muzeu unde alături de artefactele găsite a expus şi alte obiecte istorice colecţionate. În 2012 cinci poliţişti au forţat uşa de la locuinţa profesorului şi au intrat înăuntru. Au devastat casa, au tăiat pernele, au confiscat piesele din muzeu. În final au sigilat uşa la casă. La poliţie s-a zis domnului Ioniţă că poate ignora sigiliul şi intra în casă. Profesorul ştia că ruperea de sigilii este infracţiune şi dacă o comite poliţia va avea motiv să-l aresteze. A intrat în locuinţă după 106 zile, când a obţinut hotărâre judecătorească. Obiectele confiscate nu au fost restituite şi, mai grav, pe procesul verbal de confiscare nu apar valori precum sigiliul lui Cuza ori cărţi din sec. XVII-XVIII. Plăcuţe cu o scriere similară, dar mai veche decât scrierea de la Vadu Rău, sunt găsite în 2013 la Hândreşti, judeţul Iaşi, de profesorul Mihai Vasilencu. Spuneam că primii locuitori civilizaţi de pe pământul nostru au fost pelasgii din Hiperborea. Aveau trei metri înălţime şi de la ei vechii greci numeau Dacia Țara Uriaşilor. Se ştie că scheletele unor uriaşi zac în catacombele de sub Colina Vaticanului. Catacombele aparţin statului Vatican, deşi se întind şi sub teritoriul Italiei. Mai mult, catacombele au fost extinse cu o reţea de tunele moderne, pe mai multe nivele. Spaţiul subteran adăposteşte o arhivă cu scrieri vechi ţinute secret şi artefacte din Atlantida, Hiperborea ori extraterestre. Numai Papa şi patru oficiali au acces la relicvele din arhivă. Teoretic pot avea acces şi alte persoane, dar acestea nu pot intra în arhivă. Trebuie să ceară documentul pe care-l vor, ori asta nu-i posibil pentru că nu au de unde şti ce documente sunt în arhivă! Dotarea tehnică a subteranelor, inclusiv securizarea, este ultramodernă, parcă desprinsă dintr-un roman SF. Este posibil ca hiperboreenii să fi avut obârşie extraterestră. Astfel în Mongolia s-au găsit resturile pietrificate ale unui uriaş. Avea 15 metri lungime, iar ADN-ul lui nu-i pământean!Am scris că probabil Adam a fost creat undeva în Cosmos, ori tradiţia creştină spune că protostrămoşul avea patru metri înălţime, iar Eva era mai scundă cu un metru. În Egipt s-a găsit un sarcofag antic în care odihnea o femeie înaltă de trei metri. Femeia avea părul roşu, ori egiptenii erau bruneţi. Roşcaţi erau hiperboreenii. Se spune că în peştera Polovraci ar fi o poartă prin care se poate intra în altă lume. Poarta se deschide printr-o stâncă, dar numai în noaptea de Înviere. Doi băieţi au aşteptat să se deschidă stânca şi au păşit dincolo. Ajunsesera pe alt tărâm, la marginea unei prăpăstii. Apare un bărbat uriaş îmbrăcat în robă albă, poate era hiperborean. Uriaşul dă fiecărui băiat câte o cheie cu care să descuie poarta care-i despărţea de lumea noastră. Unul din băieţi a scăpat cheia în prăpastie şi a rămas dincolo de poartă. Celălalt ajutat de cheie a revenit în peşteră. Pentru el aventura a durat cinci minute, dar în lumea noastră trecuse un an. În anii 1990 spaţiul aerian al Israelului a fost survolat de numeroase OZN-uri. S-au văzut inclusiv două OZN-uri care parcă voit s-au ciocnit între ele şi au explodat. Probabil martorii evenimentului au asistat la o luptă dintre extratereştri! Un caz interesant s-a petrecut pe o plajă lângă Haifa. Cineva a văzut că pe plajă a aterizat un OZN. A anunţat poliţia, iar poliţia a trimis la faţa locului pe ufologul Barry Shamish. Pe plajă era un obiect triunghiular clar nepământean, iar pe nisip o urmă eliptică de mari dimensiuni. Lângă plajă, aproape de locul unde a aterizat OZN-ul, este o faleză pe care creşte iarbă. Iarba era presată într-un mod ciudat. Arăta ca o hologramă în care se distingeau conturul a ceea ce părea să fie interiorul cabinei de comandă cu pilotul la bord. Este interesant că în Grota Sf. Ilie de pe Muntele Carmel, aflat nu departe, se vede un desen antic care înfăţişează decolarea unui OZN. Pe sol nava lăsase o urma eliptică, la fel cu cea văzută în zilele noastre! Din OZN-urile care au aterizat în Israelul anilor 1990, au coborât umanoizi cu înălţimea de patru metri. Într-o zi o doamnă vede de la fereastră că un OZN a aterizat în apropiere, peste drum. Nu după mult timp aude că cineva lovea în maşina ei parcată la marginea şoselei. Iese la drum şi vede că maşina era lovită de un individ înalt de vreo patru metri, îmbrăcat în combinezon şi cu cască pe cap. Femeia îl apostrofează. Uriaşul i-a răspuns într-o limbă ciudată, dar doamna a înţeles telepatic mesajul transmis: “pleacă, că altfel te omor!”. Femeia s-a conformat, dar a reclamat la poliţie distrugerea maşinii. Cazul nu a fost soluţionat. Un fermier găseşte în saivan toate cele o sută oi pe care le avea, omorâte şi scalpate. Cum nu a fost găsit făptaşul, incidentul a fost pus pe seama unui OZN care seara survolase zona. S-au văzut pe sol urme uriaşe de bocanc care se îndreptau spre saivan. Urmele erau adâncite în sol ca şi cum cel care a păşit avea o tonă greutate! Despre uriaşii extratereştri semnalaţi în Israel, Barry Shamish a scris volumul “Întoarcerea giganţilor”. Titlul face referire la textele antice care zic că în Palestina au trăit Nefelimii, nişte uriaşi de sorginte nepământeană, care au făcut mult rău evreilor. Au existat desigur şi rase de uriaşi pământeni. Unei asemenea fiinţe a aparţinut craniul găsit în Alaska care are 60 de centimetri înălţime şi două rânduri de dinţi. Nişte mineri din statul australian Queensland au găsit imprimată pe o stâncă, o urmă de picior omenesc şi care avea 65 de centimetri lungime, iar amprenta era adâncă de cinci centimetri. Se apreciază că individul care a păşit avusese 400 de kilograme şi cinci metri înălţime. A trăit cu milioane de ani în urmă, când solul unde a călcat nu se pietrificase.