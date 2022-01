În căutarea timpului pierdut CVC

În 1992 s-a găsit în Munţii Libanului o tabără secretă unde arabii antrenau băieţi orfani de diferite naţii ca să devină terorişti islamişti. Câţi dintre ei fuseseră “adoptaţi” din România? Adopţia copiilor a fost o “afacere” înfloritoare în România anilor 1990. După Revoluţie mulţi copii din orfelinate au luat calea străinătăţii. Au fost adoptaţi chiar fără acordul părinţilor naturali, care-i credeau la orfelinat. După o vreme li se spunea că odrasla s-a îmbolnăvit şi a murit. Primeau acasă sicriul bătut în cuie. Ca într-un roman thriller, ani mai târziu se constata la exhumare că în sicriu erau doar pietre. O olandeză a scris o carte pe tema adopţiilor, iar acum trăieşte ascunsă cu teama că va fi asasinată. Unii copii vânduţi au ajuns pe vapoarele spital care navighează pe marea liberă şi au fost hăcuiţi pentru băncile de organe, alţii au ajuns sclavi. Autorul Frank Edwards a făcut dezvăluiri şocante în cărţile sale. Americanii, scria Edwards, colaborează cu o rasă de extratereştri cu pielea gri. Peste 10.000 de copii au fost livraţi la bazele extratereştrilor. Aceştia au făcut experienţe pe ei, i-au torturat şi în final i-au mâncat. Se zice că într-un laborator, “griii” au ucis pe tehnicienii şi militarii americani care au vrut să stopeze masacrarea copiilor. Alţi copii au fost trimişi prin hiperspaţiu în trecut, împreună cu militari americani. Odată ajunşi în alt timp, militarii au ucis copiii. S-a vrut să se vadă dacă moartea lor a influenţat istoria! Edwards a plătit cu viaţa pentru dezvăluirile făcute! Cazul Sorina a revoltat opinia publică. Fata orfană a fost luată de la familia care o avea în plasament şi care voia să o înfieze şi dată în adopţie unei familii de americani. Ca să o adopte americanii plătiseră 30.000 de dolari unui ONG românesc care operează în SUA. Este tare ciudat să se plătească pentru adopţia unui copil, adică pentru o faptă creştinească! Totuşi tărăşenia poate avea explicaţie. Americanii aveau o fată de vârsta Sorinei. Fata era bolnavă de rinichi şi avea nevoie de transplant. Mai mult, Dumnezeu ştie! Sărăcia naşte nu numai traficul de copii, ci şi multe alte rele. În 1990 un inginer român a convins cu cadouri pe localnicii a două sate ardelene să treacă la cultul islamic. Individul a oferit bani unui profesor de la Universitatea din Bucureşti ca să înveţe pe ţărani araba, limba sfântă a islamului. Profesorul a refuzat oferta şi cu asta planul inginerului apostat s-a năruit. Mai târziu un premier al României a acceptat să se ridice la Bucureşti cea mai mare moschee şi cea mai mare universitate islamică din lume. Pericolul pentru spiritualitatea românescâ era evident. Un grup de patrioţi văzând că protestele contra implantării islamice n-au efect, au îngropat un cap de porc pe terenul destinat moscheii. Abia atunci Turcia, care finanţa obiectivele islamiste din Bucureşti, renunţă la construcţii. De o vreme Turcia duce o politică anticreştină agresivă. A se vedea transformarea bisericii Sf. Sofia în moschee ori turcii care la Constantinopol au atacat cu pietre Patriarhia şi au vandalizat cimitirele greceşti. În primul război din Golf un grup de extremă stânga protesta la Bucureşti şi la Braşov împotriva intervenţiei occidentale în Irak şi căuta voluntari care să lupte pentru Saddam Hussein. În România anilor 1990 mulţi îşi făceau de cap! Terorişti palestinieni împrăştiau reviste de ale lor editate în română. Pe altă parte, la serviciu într-un birou am găsit o broşură editată în Corea de Nord, despre ideile ciuce, filosofia comunistă a lui Kim Ir Sen. Poate nu întâmplător printre cei ce lucrau în birou era cineva care lua vehement apărarea sârbilor în războiul cu americanii din 1999. Nu ţin cu americanii, dar nici sârbii nu ne sunt prieteni. Timocul, Craina şi Banatul de Vest, teritorii româneşti, stau sub cizma lor. Sârbii nu recunosc naţiunea română în aceste ţinuturi. Îi numesc pe românii băştinaşi vlahi şi zic că sunt o naţie aparte de români, la fel cum ruşii au inventat în Basarabia “naţiunea” moldovenească. În 1993 ziarul sârbesc “Borba” înserase un articol care cerea ca Banatul de Est să se rupă de România şi să treaca la Serbia! În 2011 sârbii au atacat cu focuri de armă casele domnilor Viorel Besu, liderul românilor din Banatul de Vest şi Dragoslav Mariacici, liderul românilor din Timoc. La 30 noiembrie 1963 Serbia a înapoiat României 242 de metri pătraţi la hidrocentrala Porţile de Fier I. La 5 noiembrie 1990, prin hotărâre de guverm, aceeaşi suprafaţă este cedată de România Serbiei la Porţile de Fier II. Pe altă parte Constituţia zice că teritoriul naţional este inalienabil. Cedarea sub orice formă şi indiferent de motiv a unei părţi din teritoriul naţional se aprobă numai prin referendum. Pe bună dreptate profesorul Genoveva Vrabie aprecia în tratatul de Drept Constituţional că cesiunea teritorială din 1990 este ilegală şi constituie un precedent periculos. Uneltitori la integritatea României au fost din totdeauna! Astfel la 8 decembrie 1920 bolşevicii au detonat o bombă în Senatul României. Bomba a ucis trei demnitari între care pe ministrul Justiţiei şi a rănit pe alţii, între care preşedintele Senatului. La 13 decembrie 1921 bolşevicii bombardează sediul poliţiei din oraşul Bolgrad, judeţul basarabean Ismail. Sunt ucişi o sută de poliţişti români. În 1993, la Zagreb, nişte nemţi, cică pacifişti, porniseră un pui de protest împoriva războiului dintre Croaţia şi Serbia. Cereau Zagrebului să lase sârbilor regiunea Slavonia în litigiu şi să încheie pacea cu Belgradul. “Făcătorii de pace” au încasat câteva umbrele în cap de la trecătorii croaţi şi s-au liniştit. Noi românii să nu uităm că Zagrebul a recunoscut ca naţiune pe fraţii noştri istroromâni din Istria şi le-au acordat autonomie. Isprava “turiştilor” nemţi de la Zagreb seamănă cu demonstraţia făcută de alţi nemţi în 1995 pe partea nordcoreanaă a graniţei dintre Corei. Filmaţi de televiziune demonstranţii cereau Coreii de Sud să încheie pace cu Phenianul şi să recunoască statalitatea Coreii de Nord. Povestea a fost o făcătură propagandistică a nordcoreenilor. În anii 1990 mişunau la noi până şi militanţi pentru independenţa Kurdistanului. Prin 1995 o tânără româncă s-a înhăitat cu nişte militanţi kurzi şi era să o sfârşească rău. Cu ce le-o fi căşunat, că într-o noapte de iarnă, amicii kurzi au abandonat-o într-o căsuţă la un camping aproape de Bârlad, goală complet, legată şi cu căluş în gură. Au lăsat uşa deschisă. Dimineaţa femeia de serviciu găseşte fata în hipotermie. În noiembrie 1990 trenul rapid de noapte Bucureşti-Iaşi frânează brusc după ce a trecut de gara Berheci. Bagajele cad peste călători, dar nimeni nu a fost rănit. La o curbă, după o lizieră, cineva “uitase” pe calea ferată un buldozer. Noroc că pomii erau desfrunziţi şi mecanicii au văzut la timp că linia era blocată. Tot atunci, într-o noapte, un paznic din gara Bârlad a văzut cu lanterna că cineva unsese rezervoarele de carburant cu motorină. A anunţat şi astfel a fost îndepărtat pericolul unui incendiu iscat de vreun chiştoc de ţigară aruncat întâmplător. În 2010 citesc pe internet că pe 11 noiembrie în anul acela va începe al treilea război mondial. Pe 11 noiembrie de la o bază californiană cineva a lansat o rachetă spre Beijing. Noroc că deasupra Pacificului a fost doborâtă de un vas american, alminteri războiul era ca şi pornit! Cum se ştia dinainte că pe 11 noiembrie 2010 lumea va avea o cumpănă? În ianuarie 1990 o colegă îmi zice: “De ce vă bucuraţi de Revoluţie? Vă place să citiţi şi spuneţi că vor apare cărţi la care nu aţi visat. Vor apare într-adevăr, dar vor fi aşa de scumpe că nu le veţi putea cumpăra”. Aşa avea să fie! Cartea luminează, ori regimurile mafiote şi totalitare nu vor cetăţeni cultivaţi care-şi pun probleme, care au idei şi văd realitatea, ci oameni fără cultură, lesne de manipulat, bine remarca romancierul Igor Bergler. Alt coleg spunea atunci că vom ajunge şomeri, că viaţa va fi scumpă. Aşa avea să fie! De unde ştiau aceşti oameni ce se va întămpla? Clar că totul a fost planificat! Genii avem! Astfel, musceleanul Mihai Gane stabilit în Spania este acum la 27 de ani poet şi romancier de succes în ţările de limbă spaniolă. La noi este necunoscut! Lideri destoinici însă nu avem! Astfel, am ajuns la mâna străinilor până şi în privinţa energiei. La Fabrica de Spirt din Ghidigeni funcţiona înainte de 1989 o staţie de epurare a apei industriale unde se producea biogaz care ardea la un cuptor în secţia de carbonat de calciu. Dacă ar procesa deşeurile organice România ar obţine bioîngrăşământ şi anual biogaz echivalent cu patru miliarde de metri cubi de gaz metan! Biogazul rezultă printr-o reacţie cu degajare de căldură. Pentru a folosi căldura, chinezii au organizat sere pe generatoarele de biogaz. Apropo de energie! Spuneam că numele Caloianului, personaj din mitologia getică, este înrudit cu numele zeiţei indiene Kali. Noi moştenim numele lui Kali cea cu pielea neagră şi prin substantivul catran – derivat perolier negru la culoare. Marian Rotaru