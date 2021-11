În căutarea timpului pierdut CLXXXV

Încheiem excursia în lumea uleiurilor vegetale trecând în revistă alte câteva plante din care se scot grăsimi: migdalul, caisul, pepenele verde, cătina, roşcovul, rodiul, fisticul, cacao, nucile kola, cactusul, opuntia și mirtul. Cele mai mai mari livezi de migdal se găsesc în provincia portugheză Algarve. De ele este legată o legendă frumoasă, redată în volumul “Portugalia. Ghid Complet”. Se zice că migdalii au fost plantaţi prima dată la ordinul unui rege maur care stăpânea în Algarve. Regele voia ca florile albe de migdal să potolească soţiei sale, de neam viking, dorul neostoit după zăpezile de acasă. Alte zone de cultură intensă a migdalului sunt peninsula Cnidia Chersonisos care mărgineşte strâmtoarea Dardanele dinspre Asia Mică şi ţinutul Magnesia din Grecia. Uleiul de migdale este bogat în acizi graşi esentiali şi serveşte la fabricarea sortimentelor de margarină superioară. Din miezul fructului se produce deasemenea sirop, făină şi lapte vegetal. Migdalul se adaptează chiar şi în regiunile nordice. Aşa bunăoară se cultivă în Defileul Rinului, spune Virgil Hilt în volumul “Fluviile Terrei”. Apropiat calitativ uleiului de migdale este uleiul scos din sâmburii caiselor. Caisul este originar din Manciuria, dar în Asia Centrală îşi află a doua patrie. Astfel, în Uzbekistan caisele uscate sunt sursa de glucide pentru nevoiaşi. Din Asia Centrală caişii trec în Armenia şi de aici în Europa. De aceea caisului i s-a zis măr armenesc. Livezi importante de caişi sunt în Panonia, în Peloponez, în regiunea Washau din landul austriac Austria Inferioară, în cantonul elveţian Wallis, în Tirol şi în regiunea Cappadochia din Asia Mică. Pepenele verde se cultiva în Egiptul antic. Totuşi Alphonse de Candolle arăta, în “Geografia botanică” publicată în 1855, că pepenii verzi provin din pustiul sudafrican Kalahari. Acolo cresc în sălbăticie formând aşa zisele bostănării ale boşimanilor, sursă majoră de hrană şi de apă pentru aceste triburi, spune Romulus Vulcănescu în monografia “Boşimanii” şi Francois Balsan în lucrarea “Explorări în Kalahari”. Pe piaţă se vinde scump uleiul din seminţe de pepene de Kalahari! Spania a fost prima ţară europeană unde s-a cultivat pepenele verde, adus de mauri în sec. XIII. Prima data se scrie despre acest fruct într-un dicţionar englez din anul 1615, iar John Mariani spune în “Dicţionarul produselor alimentare şi băuturilor americane” că primii pepeni verzi din America i-au cultivat din anul 1664 indienii seminoli din colonia spaniolă Florida, iar cele dintâi plantaţii ale coloniştilor europeni apar la anul 1747 în colonia britanică Connecticut. În 1954 la o fermă din statul Carolina de Sud apare spontan pepenele verde dungat de formă alungită. Astăzi este soiul cel mai cultivat în lume. Cătina roşie şi albă conţine un ulei bogat în vitamine liposolubile şi minerale-oligoelemente. Din punct de vedere medical uleiul de cătină este aproape la fel de valoros ca ginsengul. Este anticancerigen, antioxidant şi oferă protecţie contra radiaţiilor. Produsul este utilizat şi în industria cosmetică, dar pentru uz intern se recomandă consumul uleiului de cătină în amestec cu alt ulei comestibil. Încă din antichitate medicii greci Dioscoride şi Theophrast erau interesaţi de cătină, iar medicina chineză reţine cătina într-o farmacopee din anul 907 î.Hr.. Rodiul se cultivă din Himalaia până în bazinul Mediteranei. Pe continentul american este introdus de spanioli în California de Sud, la anul 1769. Astăzi statele California şi Arizona sunt cei mai mari producători mondiali de rodii. Roşcovul este amintit de Biblie şi Talmud. Plantaţii mari de roşcov există în Cipru, Creta, Samos, Malta, Gozo, Sicilia, Sardinia, în Catalonia, în regiunea spaniolă Valencia şi în Algarve. Uleiul se scoate din sâmburii roşcovei. Sâmburii roşcovelor au greutate egală şi de aceea erau folosiţi pe vremuri în Golconda, patria indiană a diamantelor, la cântărirea pietrelor preţioase. În limba telugu vorbită în Golconda sâmburii de roşcovă sunt numiţi karat. Termenul karat a intrat în toate limbile pentru a denumi unitatea de măsură a masei pietrelor preţioase. În Imperiul Roman moneda numită solidus confecţionată din aur pur, trebuia să aibă greutatea a 24 de sâmburi de roşcovă, ori asta face ca substantivul karat să definească şi conţinutul de metal preţios dintr-un aliaj (titrul aliajului). Metalul prețios pur, nealiat, are 24 de carate. Rodiul şi roşcovul cresc şi în zonele subtropicale ale Mării Negre, adică pe Riviera Crimeii, în Rusia pe Riviera Caucaziană şi în Colhida. În perioada interbelică s-a experimentat cultura rodiilor, viţei vie pentru stafide şi a trestiei de zahăr, în Valea Fără Iarnă din Cadrilater, ţinutul cu iernile cele mai blânde din România Mare. De acolo stuparii dobrogeni au preluat trestia de zahăr şi mulţi ani după ultimul război au cultivat-o pe suprafeţe mici ca să scoată sucul folosit la hrana albinelor. Iarna acopereau cu paie rădăcinile trestiei. Fisticul a fost unul dintre arborii cultivaţi în grădinile suspendate ale Semiramidei, din Babilon! Este amintit de Biblie şi apreciat în lucrările anticilor Dioscoride şi Pliniu. În sec. VI virtuţile dietetice ale fisticului sunt lăudate de medicul bizantin Anthimus în cartea “Respectarea regimului alimentar”. Arabii îl consideră afrodisiac. Seminţele de fistic conţin 46% grăsimi. Din ele se extrage unt vegetal foarte apreciat. Cele mai întinse plantatii de fistic au Grecia, Cipru, Sicilia, Madagascar, Mauritius, Kârgâstan, Uzbekistan şi Azerbaijan. Arborele de cacao provine din statele mexicane Chiapas, Veracruz şi Oaxaca. Maiaşii, băştinaşii zonei, au inventat ciocolata şi dealtfel termenii cacao şi ciocolată vin din limba lor. Produceau ciocolata în două sortimente: unul pentru oamenii săraci, preparat din cacao, boabe de porumb zaharat şi ardei iute, iar celălalt pentru nobili era din cacao, miere de albine sălbatice şi vanilie, arăta Horia Matei în monografia “Maiaşii”. Boabele de cacao conţin 50% grăsimi. Pentru obţinerea pudrei de cacao necesară la fabricarea ciocolatei, grăsimea din boabe se extrage sub forma untului de cacao. Nucul de kola se cultivă preponderant în Nigeria. Nucile de kola conţin cofeină și ca urmare au efect energizant. În regatul indigen Igboland din Nigeria nucile de kola, foarte preţuite, sunt folosite ca monedă de schimb. În Ignoland este o mare impoliteţe să nu serveşti oaspeţii cu nuci de kola. Ca plantă oleaginoasă nucul de kola este puţin important, deşi uleiul de kola este utilizat în scopuri medicinale. Nuca de kola devine celebră din anul 1886 când farmacistul John Pemberton din Atlanta, statul american Georgia, inventează “vinul de cola”, băutură iniţial considerată medicinală. Din 1888 vinul de cola este redenumit coca-cola. Coca-cola conţinea extracte din nuci de kola şi din frunze de coca, aduse din Anzi. Din anul 1904 coca-cola nu se mai fabrică pentru consumul larg după reţeta originală, dar la prepararea ei este indispensabilă răşina salcâmului acacia, numită gumă arabică. Guma arabică este un adeziv netoxic util la fabricarea ţigaretelor, a efectelor poştale (timbre, plicuri) şi în industria alimentară ca agent de fixare a culorii. Mari producători de gumă arabică sunt Senegalul, Sudanul fost Anglo-Egiptean şi Iranul. Cactusul opuntia creşte spontan în statele mexicane Sonora, Chihuahua, Coahuila şi Noul Leon. Fructele sale comestibile sunt numite comercial smochine de Barbaria, deşi denumirea este improprie întrucât Barbaria (Coasta Barbarilor) nu are legătură cu patria de origine a opuntiei. Barbaria este ţărmul nordafrican dintre oraşele Tanger şi Bizerta. Tangerul, port marocan la Atlantic, a fost posesiune spaniolă între 1912-1959. Bizerta este un port tunisian, dar posesiune franceză până în 1969. Toponimul Barbaria aminteşte de cruzimea băştinaşilor mauri care prădau navele creştine. Pentru a eradica pirateria Spania a anexat în sec XVI oraşele marocane Melila şi Ceuta, precum şi insulele de pe coasta Marocului, iar Franţa a alipit în 1830 Algeria de Nord, scrie Horia Matei în cartea “Piraţi şi corsari”. Dintr-un motiv identic, până acum cinci decenii ţărmul la Golful Persic al emiratelor Dubai şi Abu Dhabi era denumit pe hartă Coasta Piraţilor. Opuntia se cultivă în Sicilia, Malta, Tunisia, Israel, Yemen, insula Sf. Elena şi Eritreea. Din fructe se fabrică jeleuri, marmeladă şi lichior, celebru este lichiorul de opuntia produs în satul Gagliano Castelferrato din Sicilia. Uleiul din sâmburi de opuntia fiind scump are utilizare mai ales în cosmetică. Mirtul se cultivă în bazinul Mediteranei, dar crânguri de mirt sălbatic cresc prin Munţii Tassili din Algeria de Sud şi prin Munţii Tibesti din Ciad. Uleiul aromat de mirt este utilizat din antichitate, fiind amintit de Biblie şi în operele lui Pausanias şi Aristofan. Este un bun antiviral, similar cu propolisul. Serveşte la fabricarea pastei de dinţi şi a cremelor cosmetice, iar în Sardinia şi Corsica la prepararea de lichioruri. Marian Rotaru