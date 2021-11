În căutarea timpului pierdut (CLXXXIV)

Uleiul de palmier ocupă primul loc în consumul mondial de grăsimi vegetale, datorită exotismului şi aromei plăcute. Primii care au vândut ulei de palmier în Europa au fost negustorii portughezi. Se întâmpla în sec. XV. Negustorii îl aduceau din zona Golfului Guineii unde o regiune costieră a primit numele de Coasta Uleiului. Toponimul mai era prezent pe harta Africii de acum cinci decenii, alături de Coasta Piperului ori de Coasta Sclavilor. Primele plantaţii industriale de palmier de ulei au creat englezii şi francezii în protectoratele lor africane: Coasta de Aur şi respectiv Dahomey. Din nucile de palmier se obţin două sortimente de ulei: uleiul de palm scos din pulpa fructului şi uleiul de palmist din sâmburi! Calităţile alimentare ale uleiului de palmier sunt sunt puse sub semnul îndoielii de nutriţionişti. Cocotierul este a doua plantă tropicală oleaginoasă ca importanţă. De la nucile de cocos se scoate miezul aderent la coajă. Miezul uscat la soare capătă denumirea de copra. Copra bogată în lipide are utilizare în alimentaţie ca atare sau este materie primă în industria uleiului şi a margarinei. Cocotierul este răspândit din Oceania până în Zanzibar, îl găsim şi pe coasta atlantică a Braziliei unde plantaţiile din statele Para, Ceara, Bahia, Rio Grande de Nord, Sergipe, Alagoas, Paraiba, însumează şapte milioane de copaci. Cocotierul este atât de important economic, încât sunt insule care i-au imprumutat numele. Dau exemplu arhipelagul Cocos din Oceanul Indian, mic regat aflat sub protectorat australian. Mai există o insulă Cocos în Pacific, posesiune a republicii Costa Rica. Insula costaricană a fost făcută celebră de romanul “Chemarea Necunoscutului” scris de aventurierul Robert Vergnes. Tot în Pacific este o insulă Cocos în arhipelagul Perlelor, posesiune a republicii Panama. Florida, Cuba şi Bahamas au în jurisdicţie câte o insulă denumită Cocos! Insula Cocos din Florida a fost vizitată de filosoful huşean Mihail Ralea. Băştinaşii Moken care trăiesc în arhipelagul Mergui din Burma, au maimuţe domesticite care le aduc nucile de cocos din copac. În arhipelagul Maldive cocotierii aparţin proprietarului terenului pe care se află, dar nuca căzută din copac pe drumul public, este a celui care o găseşte. Dacă nu poate lua imediat nuca căzută, găsitorul o poate lua mai târziu, dar ca să nu o ridice altul până se întoarce, înfinge alături un băţ. În regatul Tonga din Pacific fiecare familie de tineri căsătoriţi primeşte din partea regelui, în folosinţă viageră, 33 ari de pădure de cocotieri, relatează Miroslav Stingl în volumul “Ultimul Paradis”. Măslinul se cultivă din mileniul V î.Hr. şi a fost mereu un copac rentabil. Astfel până nu de mult în Palestina bunăoară, cine avea măcar şapte măslini era om bogat. Măslinele sunt se zice, “pâinea grecului”! În livezi se poate semăna printre măslini sorg ori mei, care sporesc rentabilitatea plantaţiei. În lucrarea “Argonautica”, Apoloniu din Rodos (sec. III î.Hr.) relatează aventura eroului grec Iason, plecat cu nava Argo ca să găsească lâna de aur. Iason a urcat în amonte pe Dunăre şi asta deloc întâmplător. Grecii auziseră de zăcămintele de aur din Apuseni şi de aceea argonauţii credeau că în susul Dunării vor găsi râvnita lână. În periplul dunărean Iason nu a dat de lâna de aur, dar a găsit pe insula Erythia, viitoarea Ada Kaleh, măslinul. Hercule, participant la expediţia lui Iason, a dus puieţi de măslin în Elada şi i-a plantat pe Câmpia lui Zeus, lângă Olimpia, în Argolida. Din măslinii lui Hercule se trag toţi măslinii Greciei, iar ramurile măslinilor din Câmpia lui Zeus au încununat învingătorii la toate Olimpiadele antice. Deoarece în timpul olipiadelor războaiele dintre statele grecesti încetau, ramura de măslin a devenit simbol al păcii. În documente scrise la 2600 î.Hr., găsite în cetatea Ebla din Siria, sunt informaţii despre producţia de măsline a Palestinei. Pe atunci măslinele erau culese din pădure şi pentru a obţine uleiul erau strivite cu mâna. Uleiul stors era pus în bazine unde zaţul se separa prin decantare. În final untdelemnul era lăsat o vreme în vase de lut ca să se matureze. Prin maturare dispare gustul iute pe care-l are uleiul proaspăt stors. Dealtfel cuvântul ebraic zayith, înrudit cu arabul zeytun, înseamnă măslină. Termenul arab a intrat în română prin intermediul limbii turce, sub forma zaţ. Zaţul este deşeul rămas la decantarea uleiului, folosit în industria săpunului. Prima presă de ulei este consemnată la anul 1000 î.Hr. în Palestina. Presa aceea este strămoşul tuturor fabricilor de ulei! În vremea Regilor lui Israel erau în Filistinia, ţinutul palestinian de la ţărmul Mediteranei, o sută de prese de ulei care prelucrau anual 3.000 de tone de măsline! O legendă spune că regele mitic Ateu este cel care a dat numele regiunii Atica şi a oraşului Atena. Altă legendă zice că ilustrul polis grecesc este tizul zeiţei Atena. Pentru a alege patronul cetăţii, locuitorii au avut de ales între Atena, zeiţa înţelepciunii şi Poseidon, zeul mării. Lui Poseidon i-au consacrat un izvor cu apă sărată care ieşea dintr-o stâncă. Atenei i-au oferit un măslin. Zeiţa a primit cu bucurie măslinul şi a acceptat să fie naşa cetăţii. Patronat de zeiţa înţelepciunii, oraşul Atena a ajuns un formidabil centru de cultură al lumii antice. Într-un an matematicianul Thales din Milet (sec.VI i.Hr.) a cumpărat toate presele de ulei din cetate. Proprietarii preselor s-au grăbit să scape de ele, convinşi că afacerea nu mai rentează, deoarece ani de-a rândul recolta de măsline fusese slabă în Ionia (regiune grecească din Asia Mică unde se afla cetatea Milet). Thales însă a prognozat că din anul următor măslinii vor rodi bine. Previziunea s-a împlinit, măsline au fost din belşug, ori toate oloiniţele din Milet erau ale lui Thales. De aici matematicianul s-a îmbogăţit. Această poveste preluată de V. Smilga în cartea “Goana după frumos”, face din Thales primul fabricant de ulei al cărui nume l-a consemnat istoria. Cerinţa mare de ulei de măsline a făcut ca acest produs să fie contrafăcut încă din antichitate. Falsificarea uleiului de măsline este săvârşită şi astăzi, mai cu seamă în Italia, după revista “Business Insider”. Falsificarea uleiului de măsline se face cu gudron! Gudronul din lemn de pin ori din coceni de porumb este utilizat în carmagerie, la fabricarea parmezanului şi a unor sorturi de bomboane. Gudronul ieftin din petrol sau cărbune este cancerigen. Meteahna falsificării uleiului l-a inspirat pe Mario Puzzo ca să scrie romanul “Naşul”. Pentru a se documenta Puzzo a trăit, cu acordul “naşului”, un an într-o “familie” de mafioţi sicilieni din SUA. Printre membrii mafioţi se număra Joe Profaci, capul unei reţele care vindea ulei de măsline falsificat. După chipul lui Profaci, Puzzo va zugrăvi pe Don Vito Corleone, personajul principal al romanului. În Roma antică presele pentru ulei de măsline sunt atestate din sec. V î.Hr. Uleiul era transportat şi păstrat în amfore de ceramică. Romanii consumau în medie 50 de litri de ulei de măsline de locuitor. Se spune că acordau uleiului aceeaşi pondere în cheltuieli pe care o acordă azi americanii pentru carburantul de maşină. În Roma fabricanţii şi negustorii necinstiţi amestecau uleiul de măsline cu untură de porc ca să-l “înmulţească”. Pentru a descuraja falsificatorii, Senatul Romei a cerut ca pe vasele în care se scotea pe piaţă uleiul de măsline să fie inscripţionate data şi locul fabricaţiei şi deasemenea sigla producătorului şi a negustorului. Siglele de pe vasele cu ulei au fost primele mărci de fabrică şi de comerţ cunoscute în istorie! După fabricanţii de ulei, următorii care au aplicat marca au fost fabricanţii de arme, cărămizi şi de garum! Garumul era un ingredient nelipsit în arta culinară romană. Măruntaiele, intestinele şi sângele de peşte erau puse cu sare în nişte bazine şi lăsate la soare câteva luni, până putrezeau şi se lichefiau. Lichidul acela filtrat era garumul. Umbricus Agatopus era cel mai renumit fabricant de garum din Imperiul Roman. Se spune că floarea soarelui provine din statul mexican Yucatan. În sec. XVI este adusă în Europa apuseană. La început se consumau numai seminţele prăjite. Uleiul de floarea soarelui a fost produs pentru prima dată în Franţa la anul 1716. Din Occident floarea soarelui a ajuns în Rusia la începutul sec. XVIII. Și iată că un articol din ziarul rusesc “Fapte” afirmă că uleiul de floarea soarelui a fost pentru prima dată obţinut la anul 1729, în satul Alekseevka din gubernia Belgorod şi a fost folosit ca aliment. Pe proprietarul presei de ulei din Alekseevka, prima care a produs ulei din floarea soarelui, cum zic ruşii, îl chema Kreposnoi Gocarev. Mai sigur este că francezii au obţinut primii uleiul de floarea soarelui, dar l-au folosit ca ulei tehnic la maşinile din industria textilă. Ruşii sunt primii care l-au mâncat! În Principatele Române floarea soarelui, adusă din Rusia, se cultivă din jurul anului 1850. Marian Rotaru