În căutarea timpului pierdut (CLXXXI)

Continuăm povestea Diplomei Bârlădene începută în articolul anterior. Cneazul Boldur de care aminteam este străbunul familiei bârlădene Costache Boldur, cei mai vechi boieri moldoveni scrie Constandin Sion în Arhondologia Moldovei. Reprezentanţi de seamă ai familiei au fost mitropolitul şi cărturarul Veniamin Costache, o vreme regent al Moldovei şi Manolache Costache Epureanu Boldur, paşoptist, prim ministru al Moldovei (1859-1860), apoi singurul moldovean prim ministru al Ţării Româneşti(1860-1861), de două ori prim ministru al Principatelor Unite Române (1870 şi 1876) şi autorul unor lucrări de ştiinţe economice. A avut cea mai mare bibliotecă particulară din Moldova. Mesembria, patria negustorilor cărora Diploma Bârlădeană le acorda privilegii, este o insulă de pe coasta Dobrogei de Sud, regiune românească acum ocuptă de Bulgaria. Pe insulă a existat o cetate întemeiată de tracul Melsa. De aici vine numele iniţial, Melsambria-Cetatea lui Melsa, notată în “Geographia” lui Strabon (sec. I î.Hr.-sec.I d.Hr.). În limba tracilor bria însemna cetate. O cetate este înconjurată de ziduri şi iată că geto-tracul bria este păstrat în română prin termenul brâu. Din sec.VI î.Hr. insula devine colonie a polisului grecesc Megara din Atica, patria geometrului Euclid. Coloniştii din Megara au întemeiat Bizanţul, viitorul Constantinipol. Până la jumătatea sec. XX Mesembria a fost locuită numai de greci, mai cu seamă comercianţi şi era celebră pentru vinul local. După instaurarea regimului comunist în Bulgaria, grecii părăsesc insula, pleacă în Grecia, iar în locul lor se stabilesc bulgarii. Am mai spus că bătrânii pe care i-am apucat în copilărie la ţară erau convinşi că basmele spun lucruri adevărate. Ele redau întâmplări petrecute foarte de mult, în locuri îndepărtate, ziceau ei. Le dau dreptate Tăbliţele de la Sinaia. Tăbliţele cuprind o cronică în care apar personaje intrate apoi în basmele românilor. Au fost descoperite în 1875 când s-a săpat fundaţia castelului Peleş. Erau scrise în alfabet grec, dar sigur Tăbliţele erau transliterarea unor documente anterioare scrise cu altă grafie. Limba Tăbliţelor nu-i greaca veche şi nici limba getică, ci o limbă mai veche, probabil pelasga. Oficial se spune că Tabliţele sunt un fals făcut de Bogdan Petriceicu Haşdeu, care ar fi inventat şi limba în care sunt scrise. Iată că Haşdeu nu-i acuzat numai că a falsificat Diploma Bârlădeană şi uricul lui Iurg Koriatovici, ci şi Tăbliţele de la Sinaia! Tăbliţele originale erau din aur. La vremea descoperirii au fost copiate pe plăci de plumb, iar aurul a fost topit şi a intrat în visteria statului pentru a susţine moneda naţională. Oare chiar ne maginăm pe savantul Haşdeu atât de bogat şi de nebun, încât să facă falsuri folosind zeci de kilograme de aur pur?!? Ne putem imagina apoi că Haşdeu a inventat o limbă, lucru deloc uşor, doar ca să joace o farsă? Filologii pot stabili dacă o limbă este artificială, ori nu s-a dovedit că limba Tăbliţelor nu ar fi naturală. S-a stabilit doar că sigur nu este limba geto-dacă. Cum au fost traduse Tăbliţele? Se poate, pentru că iată în Tibet trăiesc triburile Ham şi Dropa, singurele seminţii din lume cu certă origine extraterestră. Cele două triburi vorbesc azi limba tibetană, dar într-o peşteră de pe teritoriul lor au fost găsite discuri metalice vechi de 12.000 de ani. Pe discuri erau inscripţii într-un alfabet neştiut. Totuşi chinezii au descifrat textul, scris într-o limbă nepământeană, dar ţin secret informaţiile, spune Florin Gheorghiţă în cartea “OZN, o problemă modernă”, apărută în 1973! Susţin autencitatea Tăbliţelor Dan Romalo în volumul “Cronica getă apocrifă pe plăci de plumb”, Dumitru Manolache în lucrarea “Tezaurul dacic de la Sinaia” şi Dan Bucurescu în “Tainele Tăbliţelor de la Sinaia”. Autorii enumeraţi susţin indirect şi autencitatea documentelor publicate de Haşdeu cu privire a Bârlad. Dacă savantul nu s-a pretat la mistificarea Tăbliţelor de la Sinaia, cu atât mai puţin se preta în cazul documentelor de mult mai mică importanţă naţională care privesc Bârladul. Istoria de început a Bârladului este aproape neştiută şi însăşi originea numelui său nu-i sigură. Despre propunerile de etimologie ale toponimului Bârlad am scris deja. Amintesc aici încă una: Bârlad, scrie un autor, vine din Carland- Ţara cu Cai. Într-adevăr termenul car este înrudit cu latinescul cabalus-cal şi cu sanscritul caba-a merge. Din cabalus a derivat latinescul quator-patru. În definitiv calul are patru picioare. Cifra patru şi pătratul sunt simboluri telurice, adică ale pământului. Toate acestea au o legătură adâncă cu cabirii, confrerie de magicieni traci care venerau pe Geea-Mama Pământ. Urmaşii cabirilor sunt căluşarii, întâlniţi azi în Oltenia, dar care în sec. XVIII umblau şi prin Moldova de Jos, scrie Cantemir în “Descrierea Moldovei”. Căluşarii lecuiau bolnavii. Întindeau suferindul pe pământ şi jucau în jurul lui ca energia telurică vindecătoare să-i intre în trup. Căluşarii săvârşeau ritualuri tainice în locuri ascunse. Pe un astfel de loc va apare satul tutovean Căbeşti şi Cavadineştiul din Covurlui. În Ţara Bârladului or fi umblat cândva căluşarii, dar Bârladul nu a fost o Ţară a Cailor. Ţinutul nu a fost vestit pentru cai şi nici nu avea cum! Caii au nevoie de păşune, ori balta din lunca râului Bârlad şi Codrii Tutovei întinşi pe coline nu erau propice pentru herghelii. Calul ca însemn heraldic apare pe stema judeţului Iaşi. Bârladul-Ţara Oilor cu bălţile sale era locul unde veneau mocanii cu turmele la iernat. Și azi locuitorii satului Iveşti de lângă Bârlad, urmaşi de mocani, deci de daci liberi, au un port ce trădează originea transilvăneană. Pentru ei a avea căciulă pe cap este semn de demnitate, întocmai cum era la geţi. Pentru localnici bogăţia Ţării Bârladului a fost peştele. Bârladul a fost un mare târg de peşte, iar pescuitul în bălţi era pe vremuri ocupaţia autohtonilor. Stau mărturie depozitele de cochilii de scoici din zona Prodana, lângă Bârlad. Acolo acum un mileniu era baltă şi pe nişte insule era satul pescarilor care adunaseră scoicile. În 1591 două ţinuturi: Ţara Bârladului şi Tutova (Ţara Murelor în slavonă) se unesc în unul singur. Ţinutul unit se va numi Tutova, iar capitala va fi târgul Bârlad. Ţinutul Tutova şi apoi judeţul Tutova, preiau vechea stemă a Bârladului. Pe stemă sunt trei peşti. Cifra trei face trimitere la Sf. Treime. Doi peşti înoată într-un sens, iar al treilea, în sens opus, ceea ce înseamnă că peştii sunt din baltă, nu dintr-o apă curgătoare. La Bârlad vedem stema veche a Tutovei pe frontonul fostului sediu al Școlii Generale Nr. 2 şi pe Podul Roşu de pe râul Cacaina. Bârladul a fost târg liber! Astfel în 1742 domnitorul Moldovei Constantin Mavrocordat interzicea vornicului Ţinutului Tutova să se amestece în treburile interne ale oraşului. Autonomia târgului a fost îngrădită în 1755 de domnitorul Matei Ghica şi desfiinţată în 1816 de domnitorul Scarlat Calimachi. Din 1816 Bârladul este condus de o epitropie, iar în 1820 bârlădenii aleg primul consiliu local modern. La anul 1820 sigiliul consiliului Bârlad reprezinta o femeie goală care ţinea într-o mână un snop de grâu, iar în cealaltă mână un snop de răchită. Nuditatea feminină semnifica libertatea. Bogăţiile pe care miza târgul erau grâul, Bârladul avea multe mori şi răchită din bălţi, din care se împleteau coşuri şi ale cărei mlădiţe serveau la legatul viei. Că Bârladul era aşezat pe loc băltos o spune în jurnalul de călătorie rusul Anatol de Demidov la început de sec. XIX. Aşa de mare era smârcul în târg chiar, că la începutul sec. XIX un cal s-a înecat în noroi în faţa Bisericii Domneşti. Cartierul Podeni era până la finele sec. XIX o Veneţie în care actualele străzi erau gârle. Autonomia de care s-a bucurat Bârladul şi emanciparea localnicilor pentru care amintirea principatului Ţării Bârladului era vie, l-au îndemnat pe August Treboniu Laurian să spună în “Istoria românilor” publicată în1873, că “Bârladul este o republică”, deşi târgul nu era republică în 1873 şi nici nu a fost vreodată. Laurian a zis aşa impresionat de seculara neatârnare a oraşului. Moşia oraşului dată de Ștefan cel Mare era exploatată devălmaş de bârlădeni prin Obştea Târgului. Deasemenea târgoveţii aveau dreptul să pască vitele pe imaşul comunal fără să plătească la primărie. Obştea Târgului şi privilegiul păşunatului sunt desfiinţate de comunişti în 1949. Pe dealul care străjuie satul Ghidigeni este locul numit Puturoasa. Acolo până la colectivizare era ţarna satului unde oamenii aveau grădini, vii şi pomi. Ţarna era îngrădită, avea poartă de acces păzită de un paznic numit caraulă, plătit de săteni. Ţarna era o reminiscenţă a vechilor obştii săteşti. Cuvintele ţarnă, ţarină, ţărnă, ţăran, ţară, vin din latinul terra-pământ. O ţarnă ca la Ghidigeni au avut şi bârlădenii. Amintirea ei răzbate în toponimele Valea Ţărnii, udată de pârâul Vărămizoaia şi cătunul Poarta Ţărnii de pe Dealul Crângului, la marginea oraşului. Marian Rotaru