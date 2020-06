În căutarea timpului pierdut (CIX)

Filosoful persan Fazlullzh Naimi din sec. XIV spunea că a identificat în scrieri vechi, numai de el ştiute, limba balaibalan vorbită în Paradis de Adam şi Eva. Despre balaibalan unii cred că a inventat-o Naimi, fiind deci o limbă artificială. Totuşi lingviştii sunt de acord că toate limbile lumii se înrudesc. Toate s-au desprins dintr-un grai primar, numit adamic. Din păcate textul moştenit de la Naimi este prea scurt şi oferă prea puţin material de cercetare pentru a demonstra că limba balaibalan este chiar limba adamică, mama tuturor graiurilor lumii. Prin mitul Turnului Babel, Biblia confirmă existenţa unei limbi comune întregii omeniri. Graiul comun adamic este observabil şi pentru profani. Astfel, malaezii spun la domn-tuan, ori la indoeuropeni sunt termenii tuta la geţi şi tuath la celţi care înseamnă popor, iar turcii spun ata la tată. Japonezii zic la apă, mizu, geţii spuneau maris, iar latina şi româna au cuvântul mare (apă). Avem Ţara Luanei, un ţinut din Buzău, iar în limba hawaiană, luana înseamnă bucurie. O legendă din Buzău spune că apa râului Luana vindeca orice boală, ori nu există bucurie mai mare decât sănătatea! În limba mongolă, budal înseamnă casă, iar în graiul geţilor la casă se zicea buda. Mongolii zic khoto-cetate, italienii zic cita-oraş, iar englezii cottage-cabană. Mongolii prepară un fel de găluşte cu aluat şi carne de oaie, le spun buuz. Noi moldovenii spunem bulz la o găluşcă din mămăligă şi brânză de oaie, coaptă pe jar. Mongolii spun la ţară, ulus. În republica siberiană Iacuţia unităţile administrative sunt numite ulus-ţară. Un oraş numit Ulus există în republica rusească Başkiria, iar Ankara are un cartier numit Ulus. La bulgari unităţile administrative se numesc ocol. Ocolul ca unitate administrativă a existat şi la români, mai ales în Moldova şi Basarabia. Cuvântul ocol, înrudit cu ulusul mongol, îl moştenim de la geţi. Mongolii spun borţâg la o pâine tare pe care o prepară. La noi se prepară burca, o turtă coaptă pe jar. Cuvântul burcă este get. Geţii preparau burca din făină de hrişcă. Azi se face din mălai. Haşdeu remarca în limba chineză cuvinte similare cu ale geţilor. În Mongolia sunt răspândite pietre pe care s-au sculptat cu milenii în urmă basoreliefuri cu războinici căzuţi în luptă, ale căror suflete sunt ridicate la cer de căprioare. Aceste opere sunt numite pietre căprioară. Le remarcă Raluca Feher în cartea de călătorii a domniei sale: “Splendidul loc al fericirii supreme”. Autoarea a aflat despre pietrele căprioară că le-ar fi sculptat sciţii. Nu dă crezare informaţiei, dar prezenţa sciţilor în Mongolia poate explica ciudatele asemănări dintre română şi mongolă. Limba sciţilor semăna cu a geţilor. Urmaşii sciţilor sunt osetinii, popor din nordul Caucazului, ori oarecare similitudini între osetină şi română au fost remarcate. Vitejii mongoli morţi erau duşi la Cer de căprioare şi vedem aici asemănarea cu spaţiul cultural arian, unde eroii vikingi erau conduşi în Walhala, raiul ceresc, pe cai mânaţi de blondele walkirii, surorile zeului Odin. În mitologia noastră se zice că sufletele fetelor moarte se încarnează în căprioare. Uciderea căprioarelor era un păcat şi de aceea în poemul “Moartea Căprioarei” Nicolae Labiş zicea că tatăl lui vâna la “ceas oprit de lege şi de datini”. Interesant că în folclorul indienilor nordamericani din tribul Dakota se spune că unele fecioare iau înfăţisare de căprioară, ori se crede că indienii Dakota au acest etnonim pentru că străbunii lor ar fi venit din Dacia! Legat de Mongolia, trebuie spus că această ţară se împarte în Mongolia Interioară, regiune autonomă a Chinei şi Mongolia Exterioară care formează Republica Mongolia. Mongolia Exterioară a fost un hanat vasal Imperiulului Chinez, până la 29 decembrie 1911 când îşi declară unilateral independenţa. În 1921 se instaurează guvernul comunist în Mongolia Exterioară, iar la 26 noiembrie 1924 marele han abdică şi se proclamă Republica Populară Mongolia. În 1940 guvernul comunist desfiinţează puzderia de principate care împărţieau ţara. La 5 ianuarie 1946 guvernul chinez al generalului Cian Kai-şi recunoaşte independenţa Mongoliei, numai că pe 1 octombrie 1949 comuniştii proclamă la Beijing Republica Populară Chineză. Guvernul lui Cian Kai-şi se retrage în insula Taiwan, unde supravieţuieşte Republica China, stat capitalist. Guvernul comunist de la Beijing nu recunoaşte independenţa Mongoliei, cum dealtfel nici R.P. Chineză şi Republica China nu se recunosc reciproc nici până azi. Fiecare se consideră suverană peste toată China. Beijingul considera Mongolia Exterioară ca parte a Chinei şi o ocupa dacă nu o apărau ruşii. Abia în 2002, Republica Populară Chineză recunoaşte independenţa Republicii Mongolia şi după alţi zece ani, la 21 mai 2012, renunţă la pretenţiile teritoriale asupra deşertului Gobi, parte a Mongoliei Exterioare. Apropo de jocul recunoaşterilor oficiale, fac legătura cu o stare de fapt din Basarabia. În 1944 ruşii au desfiinţat Mitropolia Basarabiei, parte a Patriarhiei Române şi au înfiinţat Mitropolia Întregii Moldove, supusă Patriarhiei Întregii Rusii. În 1992 se reînfiinţează Mitropolia Basarabiei sub ascultarea Patriarhiei Române, ca prim pas către reunificarea Basarabiei cu Patria Mamă. O parte dintre ortodocşii basarabeni au rămas adepţi ai Mitrololiei Întregii Moldove, dependentă de Patriarhia Rusiei. Titulatura de Mitropolie a Întregii Moldove are dublă conotaţie. Pe de o parte unifică spiritual la Republica Moldova ţinuturile basarabene date Ucrainei în 1947: Bugeacul, Hotinul şi Moldova Nistreană şi la fel regiunile moldoveneşti ocupate de sovietici în 1944 şi date în 1945 tot Ucrainei: Bucovina de Nord, Herţa, Pocuţia. Pe altă parte, denumirea de Mitropolie a Întregii Moldove serveşte conceptului Moldova Mare creat de rusofili, adică a Moldovei de la Nistru la Carpaţi. Conceptul Moldova Mare reflectă dorinţa Moscovei de a se înstăpâni peste toată Moldova lui Ştefan cel Mare, inclusiv asupra Moldovei de Vest, parte a actualului stat român. Am apreciat la Mitropolia Întregii Moldovei că este singura instituţie care a recunoscut existenţa şi a luat atitudine contra unui complot odios pus la care de masonerie. Oculta intenţionează ca prin vaccinare să fie implantate la oameni cipuri electronice cu ajutorul cărora să controleze deplasarea populaţiei. Mai mult, cu aceste dispozitive nanotehnice oamenii pot fi îmbolnăviţi şi ucişi la comandă. În spatele complotului ar sta magnatul american Bill Gates. Masoneria din care ar face parte Gates vrea să întroneze dictatura mondială fascistă şi să decimeze populaţia lumii. Dealtfel soţia lui Bill Gates a recunoscut că acesta ştia dinainte că va apare virusul Covid 19, cică i-a presimţit apariţia! Acum Gates finanţează fabricarea vaccinului, care îi va aduce profit. Oligarhia mondială este “îngrijorată” de explozia demografică, deşi Dumnezeu zice în Biblie: “Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul”. În realitate oligarhii se tem de puterea celor mulţi. Magnaţii Ocultei preferă să cheltuie banii pe plăcerile lor, decât să investească pentru viitorul lumii. Oceanul ar hrăni 150 de miliarde de oameni. Cosmosul oferă resurse uriaşe. Din fericire pentru noi sunt şi oameni care gândesc la o lume mai bună. Ei trebuiesc preţuiţi! Iată, de exemplu, Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică-ARCA, cu sediul la Râmnicu Vâlcea, organizaţie privată condusă de inginerul Dumitru Popescu. ARCA a construit şi lansat satelitul românesc Goliat, primul dealtfel, a brevetat racheta cu apă oxigenată, proiectează şi realizează prototipuri de nave spaţiale, avioane, aerostate, navete pentru turismul spaţial. Construieşte un modul automat care va explora suprafaţa Lunii. ARCA experimentează prototipurile pe Marea Neagră şi la o bază închiriată în localitatea Las Cruces din Noul Mexic. Alt exemplu este Fundaţia Antarctică Română înfiinţată de savantul, exploratorul şi scriitorul Theodor Negoiţă, născut la Sascut, Bacău. Fundaţia, dedicată studierii Antarcticii şi Arcticii, se autofinanţează prin participarea la programele de cercetare ale Tratatului Antarctic şi la programul european de cercetare a Arcticii-Aurora Borealis, prin valorificarea propriilor proiecte, brevete de invenţie şi lucrări publicate. Trebuie preţuită munca asociaţiei România-Dacia Casa Noastră-RDCN, condusă de sociologul Octavian Manu. RDCN acţionează pentru salvarea indentităţii naţionale şi renaşterea României Mari din Balcani în Carpaţii Păduroşi şi de la Bug la Tisa. Sunt de apreciat Societatea ASTRA din Timişoara şi Fundaţia Scrisul Românesc din Craiova, care militează pentru emanciparea românilor suddunareni, editează cărţi dedicate acestora şi revistele “Dacia Aureliană”, respectiv “Scrisul Românesc”. Marian Rotaru