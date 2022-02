În căutarea timpului pierdut (CIVC)

Written by:

La 15 aprilie 1912 se scufunda în Atlantic vaporul britanic Titanic, cel mai mare şi mai luxos vas de pasageri din istorie. În cartea “Descoperirea Titanicului”, oceanograful american Robert Baillard argumentează că transatlanticul s-a scufundat torpilat de un submarin german. În scop propagandistic Germania, care pregătea războiul mondial, a vrut să arate prin scufundarea Titanicului că tehnica britanică, atunci cea mai avansată din lume, nu-i invulnerabilă. Serviciul secret austriac află că o organizaţie sârbească vrea să-l asasineze pe moştenitorul tronului Austro-Ungariei, arhiducele Franz Ferdinad în cursul vizitei pe care la 28 iunie 1914 urma să o facă la Sarajevo, capitala Bosniei, pe atunci teritoriu austriac. Spionajul l-a informat pe guvernatorul Bosniei şi i-a propus să schimbe traseul coloanei oficiale. Guvernatorul a refuzat (oare de ce?). Arhiducele este împuşcat, iar de aici o lună mai târziu începe primul război mondial. În primul război mondial bolşevismul s-a instaurat în Rusia cu ajutorul Germaniei, fapt istoric bine redat de Justin Scott în romanul “Mândria Regilor”. În noaptea de 31 august 1939 câţiva ofiţeri germani îmbrăcaţi în uniforme poloneze sunt paraşutaţi pe teritoriul Poloniei, în apropierea graniţei cu Germania. Ajunşi la sol nemţii trec înapoi în Germania şi deschid focul asupra unei staţii de radio a armatei germane. Gloanţele agresorilor ucid un sergent de la staţie. Apoi comandoul dispare în pădurea din jur. Aşa zisul atac polonez este raportat la Berlin şi în zorii zilei de 1 septembrie Germania declară război Poloniei. Începea al doilea război mondial, cel care va aduce bolşevismul în România. În 1948 URSS declara la ONU că statele de democraţie populară esteuropene, între care şi România, sunt protectorate sovietice. Şi într-adevăr sovieticii îşi faceau de cap în ţara noastră! Ilustrativ este cazul petrecut în octombrie 1947. Atunci la Bucureşti au loc câteva crime în serie. Victimile erau toate prostituate la un bordel de lux. Cu ancheta cazului este numit celebrul comisar Eugen Alimăşanu, cel care lichidase sute de infractori bucureşteni şi care a prefigurat astfel Brigăzile Negre din anii 1980 ale poliţiei braziliene din statul Rio de Janeiro. Brigăzile Negre omorau infractorii pentru că altminteri, dacă numai i-ar fi arestat, judecătorii îi puneau în libertate. Alimăşanu a dat de urma criminalului. Era un ofiţer sovietic. Ucigaşul fetelor fiind rus comandantul poliţiei cere lui Alimăşanu să închidă cazul. România denunţă protectoratul rusesc la 27 aprilie 1963 printr-o declaraţie a partidului muncitoresc. Ca represalii, în 1963, Gheorghiu Dej aflat în vizită la Moscova şi odată cu el patru ofiţeri din garda de corp sunt iradiaţi de KGB. Toţi cinci vor muri la scurt timp. Când se întâmplau toate acestea, în penitenciarul din Râmnicu Sărat se stingea fruntaşul ţărănist Ion Mihalache. Cu un an înainte comuniştii anunţaseră cu fast încheierea colectivizării, dar îl ţineau întemniţat pe Mihalache care, culmea, era adept al cooperativelor agricole! Numai că politicianul ţărănist nu voia colhozuri, ci asociaţii de proprietari. În 1920 Mihalache a organizat în satul natal, Topoloveni din judeţul Argeş, o cooperativă agricolă model. Până în 1940 cooperativa a înfiinţat în sat un dispensar, cămin cultural cu bibliotecă, liceu industrial cu internat, şcoală de tehnicieni agricoli, un hotel, baie publică şi o hală de carne şi peşte. Ion Mihalache a iniţiat legea prin care şcolile agricole primeau 100 de hectare de teren pentru a organiza ferme model. Era celebru pe vremea lui Mihalache, cum e şi acum, magiunul de Topoloveni, devenit marcă de regiune şi tot celebră era pasta de mici de Topoloveni. Micii au fost inventaţi la terasa Iordache Ionescu din Bucureşti, pe la 1870. Într-o zi, clienţii terasei cereau patricieni (un soi de cârnaţi), dar bucătarul nu mai avea intestine. Atunci omul a pus pe grătar rulouri din umplutură de cârnaţi în care a adăugat bicarbonat ca să le dea volum. Aşa a inventat micii, denumiţi ca atare şi popularizaţi de un client al terasei care era scriitorul Nicolae Orăşanu, pe atunci comandant al poliţiei Capitalei. Iniţial, Ceauşescu s-a depărtat de linia Moscovei şi asta i-a adus popularitate. Astfel este ştiut episodul din mai 1969, când la Bucureşti s-a iscat un protest pentru nişte neajunsuri. Apare miliţia, dar oamenii cer să vină armata şi Ceauşescu. În anii următori Ceauşescu îşi va arăta colţii! După căderea dictatorului, securiştii au făcut totul ca să perpetueze mentalitatea comunistă. În ianuarie 1990 codoşii de prin fabrici sunt trimişi în sate ca să semene între oameni ura faţă de valorile interbelice. În februarie 1990 pe biroul primarului din Bârlad trona bustul lui Lenin. Marfă rusească, costa două ruble! Tot pe atunci un fost politruc mă ameniţa că dacă comuniştii revin la putere voi primi 20 de ani de puşcărie! Doi tineri bârlădeni au cunoscut în primăvara lui 1990 un oficial din insulele Feroe, posesiune daneză. În iunie au zis să emigreze în Feroe, sperând că demnitarul îi va ajuta. Au plecat la Copenhaga cu bicicleta ca sportivi, cum scria ziarul “Păreri Tutovene”. Ajunşi în capitala Danemarcei au telefonat în Feroe demnitarului, cerându-i sprijin ca să ajungă în insule. Oficialul le-a răspuns sec: ”nu vreau comunişti în insulele mele”. Tocmai fusese mineriada din 13-15 iunie care a oripilat Europa. A trebuit ca oamenii să arunce cu ouă în placa memorială de pe casa lui Gheorghiu Dej din Bârlad, ca primăria să o demonteze. La fel de greu s-au despărţit edilii ieşeni de statuia soldatului sovietic din Copou. Au demolat statuia abia după ce studenții au măzgălit-o! În primăvara lui 1990 studenţii ieşeni instituiseră în faţa Universităţii o “zonă liberă de comunism”. Pentru asta au avut de a face cu atacul violent al unor “oameni de bine”. În noiembrie 1990 a apărut un partid de ceauşişti. Atunci la Vaslui elementele acestui partid au devastat prăvăliile particulare înfiripate în târg. Despre grozăviile petrecute în capitala judeţului am auzit povestindu-se în trenul Iaşi-Bârlad. Un agent al partidului de care spuneam a vrut să facă prozeliţi în uzina bârlădeană Fepa, dar l-au fugărit muncitorii. Pe individ, fost politruc, îl ştiau bine. Într-o duminică, în 1989, şterseseră cu el pereţii. Oamenii voiau să plece acasă, dar activistul se aşezase în uşă şi nu-i lăsa să iasă. Cică trebuiau să rămână la muncă “pentru plan”. În 1991 mă tratam la un distins stomatolog bârlădean. Eram în concediu la Saturn când are loc puciul de la Moscova. Puciul a dat speranţă foştilor politruci că vor restaura comunismul. La Bârlad au făcut o listă cu 200 de bârlădeni anticomunişti care urmau să fie arestaţi cănd vor lua puterea. Când m-am întors din concediu, doctorul îmi povesteşte revoltat că în zilele puciului a primit o invitaţie pe care a onorat-o din naivitate. S-a lămurit că ajunsese la o adunare conspirativă de ceauşişti. A refuzat vehement propunerea lor de a fi numit secretar responsabil de cultură la judeţ şi a părăsit sala. La mijlocul lui februarie 1992 l-am căutat la cabinet. La fişier mi s-a zis că doctorul este internat la Iaşi. După două zile aud că a murit. Cum să fie posibil? Era un om tare viguros! A luat în primire cabinetul unui coleg care se pensionase. La inventar s-a găsit în cabinetul fostului coleg o sticlă fără etichetă cu un lichid. Ca să identifice conţinutul a desfăcut dopul şi a mirosit. Imediat i s-a făcut rău. Doctorul ştia că substanţele nu se identifică după miros, dar era grăbit să ajungă la pacienţi şi nu şi-a închipuit că o sticlă cu otravă poate ajunge într-un cabinet medical! Alt caz! Un medic bârlădean este arestat în 1988. Lucra la dispensarul CFR din Gară. Apoi s-a auzit că în stare de arest a fost internat la spital şi că acolo a murit. Mai târziu s-a aflat că doctorul tipărea manifeste anticomuniste şi le dădea conductorilor de tren ca să le distribuie pasagerilor. Securitatea a aflat ce face şi l-a lichidat. Un coleg mi-a povestit de tatăl lui, fost farmacist, acum decedat, că la început crezuse în comunism. Cu timpul s-a convis de minciuna comunistă şi a început să critice deschis politica bolşevică. Într-o zi s-a anunţat vizita lui Ceauşescu la Bârlad. Cu o seară înaintea vizitei farmacistul este dus la miliţie şi închis într-o celulă cu nişte borfaşi. Fără explicaţie! L-au eliberat a doua zi la prânz. Vizita lui Ceauşescu se anulase! Sforţările securităţii şi miliţiei de a salva regimul comunist erau oricum sortite eşecului. Astfel demolarea satului Petrova din Maramureş este zădărnicită de răscoala localnicilor din 15 ianuarie 1989. Oamenii au devastat primăria şi au bruscat doi politruci. Miliţia a înconjurat satul, dar petrovenii nu au cedat şi în final secretarul judeţean de partid a anulat ordinul de demolare. Lumea prinsese curaj! În dimineaţa zilei de 16 noiembrie 1987 bucureştenii văd plutind pe Dâmboviţa două sicrie. Pe unul scria Nicolae Ceauşescu, pe celălalt Elena Ceauşescu. Marian Rotaru