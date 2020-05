În căutarea timpului pierdut (CIV)

“Tradiţiile au supravieţuit cel mai bine în arta culinară”, scria autorul Harry Ross, aşa că să facem o excursie în lumea bucătăriei. În statele mexicane Morelos şi Guerrero se mănâncă de vii gândacii numiţi junil. Au gustul iute şi aromă de scorţişoară. Se consumă puşi între două turte de mălai. În statul mexican Mexico se servesc la restaurant larve vii de furnică. Sir Robert Schomburgk, explorator englez, scria în cartea “Călătorie în Guiana” că a văzut indienii din junglă cum coc pe jar larve de insecte şi le mănâncă. Sir Schomburgk le-a găsit gustoase. Boşimanii din Kalahari mănâncă ouă de furnică. Sunt pentru ei mană cerească, de aceea coloniştii albi le zic orezul boşimanilor. În Thailanda şi Laos se prepară din ouă de furnică roşie o salată picantă foarte populară. La chinezi tot ce-i viu este comestibil. Puii neeclozaţi sunt pentru ei delicatesă, la fel şoarecii marinaţi, supa de liliac şi oferă copiilor greieri glazuraţi cu zahăr, înfipţi pe băţ. Sunt ahtiaţi după carnea de maimuţă putrezită în vin de palmier sau după vinul cu pui de şoareci maceraţi. Vietnamezii pun la macerat în vin de palmier şerpi veninoşi, păsări de pădure şi insecte. Băutura obţinută este, zic ei, un panaceu. Mexicanii beau tequilla, rachiu din fructe de cactus opuntia. Într-o varietate de tequilla se pun la macerat şopârle veninoase numite monstrul din Gila. La vânzare sticlele de tequilla din acest sortiment conţin şi trei şopârle. În satele din Anzi bătrânele îşi petrec timpul mestecând boabe de porumb. Din când în când scuipă ce au mestecat într-un vas de lut. Conţinutul vasului este lăsat să fermenteze şi rezultă chicha, băutura naţională a incaşilor. Covrigii bavarezi se glazurează cu sodă caustică înainte de coacere ca să fie crocanţi. În Filipine se prepară cu sodă caustică jeleuri de orez şi manioc, dar şi boabe expandate numite nuci de porumb. Norvegienii pun peştele în sodă caustică şi obţin o leşie apreciată de ei ca delicatesă. Chinezii folosesc soda caustică la prepararea celebrilor tăieţei galbeni. Apropo de paste, revista patronatului american din panificaţie, “Jurnalul macaroanelor”, spunea că reţeta acestora a fost adusă din China de Marco Polo. Silviano Serventi contrazice afirmaţia în lucrarea “Pastele. Istoria culturală a unui aliment universal”, unde susţine că dimpotrivă pastele erau preparate în Italia încă din neolitic. Un preparat chinezesc sunt ouăle de o mie de ani. Sunt ouă de raţă ţinute câteva luni într-o pastă făcută din argilă, var stins, sare, cenuşă de stejar şi pleavă de orez. La final gălbenuşul devine cremos, verde, iar albuşul o gelatină maro. Produsul mâncat cu plăcere de chinezi, duhneşte a amoniac şi hidrogen sulfurat. Englezii mănâncă biftec preparat din carne crudă de vită asezonată cu sos picant. Preparatul are istoria lui, relatată de Jules Verne. Scoţiamul James Bruce de Kinnaird a explorat Etiopia ca să găsească izvoarele Nilului. În cartea pe care a scris-o, “Expediţia pentru descoperirea izvoarelor Nilului dintre anii 1768-1773”, relatează obiceiul etiopenilor de a mânca carne crudă de vită, bătută până se frăgezeşte şi frecată apoi cu sare şi piper. Spunea că a mâncat aşa ceva la masa unui nobil etiopian. Bruce era membrul unui club londonez select şi după ce a apărut cartea, un coleg de club l-a făcut mincinos, deoarece, zicea el, europenii ar muri dacă ar consuma carne crudă. Cum exploratorul s-a simţit jignit, a provocat colegul la duel cu pistoale. Colegul a tras glontele şi n-a nimerit. Acum era rândul lui Bruce să tragă. Deşi avea şanse să-l omoare, i-a cruţat viaţa, dar a pus bucătăria clubului să prepare o bucată de muşchi de vită ca în Etiopia şi a obligat adversarul să mănânce. Adversarul nu numai că n-a murit, dar i-a şi plăcut. Aşa a ajuns biftecul pe masa englezilor. Legat de aristocraţii englezi trebuie amintit un cartofor înrăit, John de Sandwich care a trăit în sec. XVIII. Un contemporan, Pierre-Jean Grosley, scrie într-o carte de călătorie, “Turul Londrei”, că Sir Sandwich nu se îndura să lase jocul de cărţi ca să meargă la masă în sufragerie. Cerea servitorului să-i aducă o bucată de carne între două felii de pâine. Aşa a fost inventat sandvişul atât de popular astăzi. Gusturile şi bucătăriile sunt diverse. Noi moldovenii abia aşteptăm să mâncam primăvara urzici, nemţii nu se omoară după ele, dar indienii nordamericani gătesc urzicile la fel ca românii, iar ruşii fac supă de urzică. Grecii şi albanezii fac cu urzici un soi de plăcintă, iar în Cornwall se prepară brânza de vaci Cornish Yarg cu adaos de urzică. Uleiul din seminţe de urzică se foloseşte la salate. La noi, înainte, urzicile mature erau adunate. Din tulpină se împletea sfoară, iar cu fibrele textile extrase din tulpină se ţeseau pânzeturi numite borangic vegetal. Din urzică se extrag coloranţi textili ori alimentari: galben din rădăcină şi verde din frunze. Stuparii îndepărtează larvele de trântor şi regină. Până cu vreun secol în urmă stuparii din Moldova de Jos fierbeau larvele în lapte. Mâncau fiertura, numită de ei jitniţă, îndulcită cu miere. Jitniţa era hrănitoare şi sănătoasă. Cu extract din larvele de regină şi trântor se obţine produsul farmaceutic apilarnil, invenţie românească, bun la orice boală. Bunicii spuneau că pe vremea copilăriei lor fântânarii găseau un anume pământ pe care-l mâncau. Era o humă din frunze putrede, valoroasă pentru aportul de minerale şi întărea flora intestinală. Dealtfel în copilărie am auzit la ţară de bătrâni care mâncau o humă despre care ziceau că-i “satură”, le dă putere. În Anzi indienii cresc cobai, un fel de şobolani albi. Cobaii evisceraţi şi despicaţi sunt prăjiţi în baie de ulei încins. Se servesc cu cartofi fierţi. Este mâncarea naţională a incaşilor, oferită şi în restaurantele din oraşele ecuadoriene şi peruviene pe care le frecventează populaţia de origine spaniolă. “În pădurile Indiei, la triburile care trăiesc acolo, am văzut că folosesc nişte frunze şi seminţe, care încă n-au ajuns în lumea gastronomiei. Este o dovadă clară că natura mai are multe de oferit”, scria Krishna Bahut în cartea “Arta bucătăriei vegetariene indiene”. India a contribuit mult la bucătăria europeană. Primele sosuri s-au preparat în Roma antică. Le aminteşte Apicius în colecţia sa de reţete culinare, dar primul sos a fost fabricat industrial în 1837. Este sosul englezec marca Worchester, celebră printre gurmanzi. Numele preparatului vine de la comitatul englez Worchester. Brian Keogh scrie în “Bucătăria din Andhra şi Hyderabab (state indiene, n.n.)” că reţeta sosului Worchester a adus-o din India Sandys de Ombersley, guvernator al Bengalului. Suedezii mănâncă friptură cu dulceaţă de agrişe, pepene galben cu muştar şi piper sau peşte afumat fiert în lapte cu ţelină. Pe cât de sofisticaţi sunt suedezii, pe atât de simplă este masa ţăranilor polonezi şi lituanieni: cartofi fierţi peste care se pun jumări de porc. Bucătăria românescă este delicioasă, păcat că azi unii români o denigrează. Cei care dispreţuiesc arta noastră culinară ar face bine să citească Almanahul Literar Gastronomic, cărţile “Gastronomice” şi “Inter pocula” ale marelui Păstorel Teodoreanu şi antropologia culinară în şapte volume “Bucate, vinuri şi obiceiuri românesti” scrisă de Radu Anton Roman în urma unei cercetări făcută în toată România. Dacă patronii de restaurant dedaţi cosmopolitismului ar citi, s-ar valorifica civilizaţia noastră culinară. În Italia sunt 800 de bucătării. Fiecare caracterizează un ţinut ori o localitate şi prin asta aduc bani întreprinzătorilor, pentru că turistul vrea specific local. Un exemplu pentru patronii români de restaurante îl oferă poetul şi scritorul Mircea Dinescu. Pe malul unui golf al Dunării, lângă Calafat, era ruina unui vechi port. Domnul Dinescu a restaurat clădirea istorică. Locul se cheamă acum Popasul Îngerilor. Mircea Dinescu a pus vie şi produce un vin select pe care-l lasă la învechit, creşte gâste şi prepară pastramă de gâscă şi a deschis un restaurant cu bucate care erau servite în localurile româneşti pe la anul 1900. Sufletul bucătăriei de la Popasul Îngerilor a fost regretata Maşa Dinescu, cunoscută traducătoare din literatura rusă. “Femeia este mireasa bucătăriei”, scria Harry Ross în volumul “Aforisme”. Iată că prima maioneză a fost preparată în 1459 de londoneza Annamarie Turcauht, din dorinţa de a găti soţului drag ceva deosebit, scrie Pierre Lacam în “Memorialul patiseriei”. În 1736 Armand de Vignerot aduce maioneza în Franţa. Dicţionarul Larousse contrazice pe Lacam şi zice că maioneza a fost inventată în 1303 de ducele Lorenei, Charles de Mayenne. Oricum prima reţetă de maioneză va fi publicată în 1823 de revista englezească “Lady Blessington”, dar cea mai apreciată marcă de maioneză este produsă în oraşul Mahon din insula Menorca, arhipelagul Baleare. Marian Rotaru