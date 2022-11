În căutarea timpului pierdut (CCXXXVIII)

Spuneam în articolul anterior despre continentul mitic Lemuria, considerat de autoarea Elena Blavatski ca fiind leagănul civilizaţiei terestre. Lemuria s-a scufundat în Oceanul Indian ca alte pământuri contemporane ei. Apropo de aceasta, autorul indian Parithimar Kalaigna cita tradiţia poporului tamil din sudul Indiei, că pe vremuri India se întindea către interiorul Oceanului Indian cu o lungă, dar îngustă fâşie de uscat. Pe fâşia aceea erau sate de pescari tamili şi creşteau cocotieri. Unii lemurieni au migrat sub muntele californian Shasta şi au înfiinţat acolo oraşul subteran Telos, de care scriam în articolul anterior. În Telos oamenii umblă goi, spunea un pustnic de pe Shasta numit Harmonius şi care ar fi ajuns în tainiţele muntelui. Povestea lui Harmonius aminteşte ciudat de folclorul românilor care spume de întelepţii blajini care locuiesc în subteran pe o insulă de pe Apa Sâmbetei şi umblă goi. Harmonius afirma că lemurienii au legătură cu o civilizaţie extraterestră şi că, ajuns în Telos, a fost urcat de lemurieni la bordul unei nave spaţiale pentru a merge pe planeta străinilor. Inginerul minier Guy Ballard împreună cu soţia sa Edna vizitează în vara anului 1930 muntele Shasta. Ballard povesteşte că în timpul excursiei s-a întâlnit cu contele Saint Germain. Despre Saint German se ştie că este nemuritor, are deja câteva secole de viaţă, s-a născut în Transilvania şi periodic merge să locuiască în Shambala, tainicul regat ascuns într-o vale din Himalaya. Saint Germain este autorul unor cărţi de astrologie şi ezoterism. Contele i-a condus pe soţii Ballard în subteranele Telosului. Aici le-a prezentat biblioteca oraşului. Cărţile erau scanate şi puteau fi citite pe monitoare confecţionate din cristal. Ballard descrie monitorul de calculator, deşi în viaţa lui, a murit în 1939, nu a apucat să vadă cum arată un PC. Autorul Walter Minkel care relatează întâmplarea în cartea “Lumea Subterană” crede că lemurienii din Telos aveau calculatoare cristalografice, un model discutat astăzi. Civilizaţia atlantă folosea pe scară largă cristalele care pot concentra şi direcţiona energia şi pot stoca informaţii. Astfel anticele cranii de cristal descoperite în Hondurasul Britanic conţin informaţii transmise prin raze de lumină, după principiul fibrei optice. Razele de lumină ies prin ochi, când se aplică un fascicul laser într-un anume punct al craniului. Primul craniu de cristal a fost găsit în 1924 de fiica exploratorului şi scriitorul Frederick Mitchell-Hedges. Sunt confecţionate din cristal dur care nu poate fi prelucrat decât cu săruri de cesiu. Totuşi în antichitate sărurile de cesiu nu existau. Ele nu se găsesc în natură şi au fost fabricate abia în zilele noastre. Celebrele cranii de cristal sunt pare-se purtători de informaţie din altă lume. După unele surse documentate s-a crezut că sunt 12 cranii obţinute pe diferite căi din Hondurasul Britanic şi deţinute de colecţionari. De curând însă un al 13-lea craniu de cristal, mult mai mare decât celelalte, a fost depus de un necunoscut la intrarea în British Museaum din Londra. Reîntors în lume, Ballard înfiinţează ordinul iniţiatic “Eu sunt” cu sediul în localitatea Schaumburg, statul Illinois. Patronul spiritual al ordinului este contele de Saint Germain, iar Ballard se autodeclara Regele dat de Dumnezeu. El şi fiul său Donald au scris câteva zeci de volume din seria “Taine dezvăluite” unde abordează teme de ezoterism. Ordinul “Eu sunt” deţine editura “Saint Germain Press” şi o sală de lectură în Chicago. Se spune că un million de americani ar fi afiliaţi la această organizaţie. Printre autorii care s-au ocupat de istoria muntelui Shasta se număra americanul Maurice Doreal din statul Oklahoma, născut în 1898. În 1917 odată cu intrarea Statelor Unite în primul război mondial, Doreal se înrolează ca voluntar în armata americană. În 1919, după ce este demobilizat, face o călătorie iniţiatică în Tibet. Opt ani va fi oaspetele lui Dalai Lama. Va studia ştiinţa tibetană la palatul Potala, reşedinţa lui Dalai Lama din Lhasa, capitala ţării şi, spune el, a cunoscut pe Marii Maeştri Albi din Agartha, straniul ţinut subteran locuit de înţelepţi. Exploratorul Nicholas de Roerich a fost convins de existenţa regatului Shambala şi a Agarthei. Cele două comunică între ele. Shambla, scria, se află într-o vale ascunsă din Himalahya, iar intrarea în vale se face printr-o trecătoare de munte situată în principatul Sikkim. Legat de Agartha scria Roerich că în unele locuri în deşertul Takla Makan din Turkestanul Chinezesc, pământul sună a gol şi spuneau călăuzele expediţiei că dedesupt se află regatul Agarthei. Apropo de Shambala, iată o întâmplare petrecută în 1876 şi redată din câte îmi amintesc de Sorin Ștefănescu în cartea “Sfidarea timpului”. În anul 1876 regina Victoria a Marii Britanii s-a încoronat împărăteasă a Indiei. Tronul imperial al Indiei era vacant de 17 ani. Ultimul împărat indian fusese detronat în 1859 şi scrie Vicente Blasco Ibanez în “Călătoria unui romancier în jurul lumii” că suveranul ajunsese aşa de sărac încât făcea contracost fotografii cu turiştii, ca să câştige un bănuţ. La încoronarea împărătesei Victoria au participat 698 de regi şi principi indieni, suveranii tuturor statelor care alcătuiau imperiul. A venit şi un al 699-lea suveran de care britanicii nu ştiau şi care evident, nu fusese invitat. Suverantul necunoscut şi suita sa au apărut parcă din neant, îmbrăcaţi în veşminte orbitor de bogate, călări pe elefanţi albi, specie întâlnită doar în legende. Regele neştiut vorbea impecabil engleza, nu s-a înclinat în faţa Victoriei, ca ceilalţi suverani indieni, ci dimpotrivă el a binecuvântat-o. A lăsat daruri scumpe, apoi nevrând să rămână la banchet a plecat cu suita sa. Agenţii britanici l-au urmărit discret să vadă încotro se îndreaptă regele neştiut cu suita, dar după o curbă a drumului, pur şi simplu au dispărut. Urmele elefanţilor se terminau acolo. Suveranii indieni au spus că regele neştiut era regele Shambalei! Marele rege care a binecuvântat-o pe împărăteasa Indiei, nu pare totuşi să fi fost suveranul Shambalei. Doru Davidovici scrie în cartea “Lumi Galactice”, citând diverse surse bibliografice, că regele Shambalei numit Rydgen liepo-Regele Luminii are o vârstă ce măsoară secole, este foarte slab la trup, aproape transparent şi umblă cu o simplă tunică de pânză albă. Regele care a binecuvântat-o pe Victoria rămâne necunoscut şi adaugă alt element pe corola de mistere a lumii! Locuitorii Shambalei au origine cosmică. Obârşia lor, spune scrierea tibetană medievală “Drumul spre Shambala”, este oraşul celest Ayodhya. Reprezentantul Regelui Luminii în relaţiile cu lumea terestră este Dalai Lama, conducătorul spiritual al Tibetului. Din subteranele palatului Potala se coboară la un lac şi de acolo un tunel ajunge până în Shambala. Capitala Shambalei este înconjurată de oraşe locuite de întelepţi. Regele Luminii este asistat de un consiliu alcătuit din 5000 de savanţi, 365 de înalţi prelati şi 12 maeştri iniţiaţi. Un împărat al Chinei a trimis o ambasadă la Regele Luminii. Cronicile chineze zic că drumul spre Shambala trece prin ţinuturile Tanjur şi Kanjur, neidentificate de geografii moderni. Exploratorul polonez Ferdinand Osedowski a vizitat în 1920 oraşul Urga, actualul Ulan Bator şi care era capitala hanatului Mongoliei Exterioare. La curtea marelui han mongol erau documente care relatau vizita Regelui Luminii în Mongolia. petrecută în 1910, scrie Osedowski în cartea “Animale, oameni şi zei”. Geografia subteranelor nu se rezumă la Shambala şi Agartha. Sub pământ există şi alte ţinutiri. Unul fiind Ariana, care în tradiţia persană ar fi patria de obârşie a arienilor, ieşiţi la suprafaţa pământului printr-un loc din provincia afgană Nuristan. Greu de spus ce legatură este între noi arienii şi poporul vril de oameni blonzi, nagaşii cum le spun indienii şi care au continuat să locuiască sub pământ în peşterile Himalaiei. Vrilii vin din Cosmos şi sunt păstrătorii tradiţiilor din lumea lor de obârşie. Scrie Edward Lytton in cartea “Rasa viitoare” că semniţia vril vrea să se înstăpânească peste Pământ, iar scopul acesta caută să-l atingă prin intermediul germanilor. Intrarea în Agartha, spune Maurice Doreal amintit mai înainte, se face printr-un tunel care pleacă din Potala. El a văzut această intrare. Doreal se întoarce în America în 1927 şi se stabileşte în oraşul Sedalia din statul Colorado. În Sedalia, Doreal era proprietarul unui magazin de coloniale, dar negoţul a fost mijlocul de subzistenţă, altele i-au fost preocupările. În 1929 înfiinţează organizaţia ezoterică Frăţia Templului Alb, apoi obţine doctoratul în istorie, înfiinţează Biblioteca Micului Templu specializată pe literatură ezoterică, înfiinţează o editură şi scrie o serie de cărţi: “Paradisul Polar”, “Misterele Muntelui Shasta”,“Misterele din Gobi”, “Tablele de smarald ale lui Toth” etc.. Cărţile au apărut la editura sa. Marian Rotaru

