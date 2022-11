Leave a Comment

Chan Santa Cruz, de care scriam în articolul anterior, nu este singurul stat indigen din America Centrală aflat teoretic sub protectorat britanic. La fel este regatul indigen Misquito din Nicaragua şi regiunea Kuna din Panama. Misquito are aristocraţie şi Camera Lorzilor, după modelul britanic. Regatul întins pe coasta omonimă de la Marea Antilelor, poartă numele indienilor miskito, băştinaşii locului. Regatul a fost întemeiat la începutul sec. XVII de aventurieri englezi. Populaţia amestecată, indieni băştinaşi, negri africani fugiţi de sclavie, metişi şi englezi, s-a organizat într-un stat care a rezistat timpului. Misquito, a cărui limbă oficială este engleza, se prezintă ca o monarhie britanică. Regele este asistat de camera lorzilor în care intră alături de alţi nobili, cei 30 de cacici (şefi) ai triburilor indiene. În regat este permisă poligamia. Primul suveran din Misquito a fost Oldman, încoronat în 1625, iar actualul este Norton Cuthbert Clarence, încoronat în 1978. Misquito este oficial o entitate autonomă în republica Nicaragua. Despre ciudatul regat sunt informaţii în lucrările, „Tangweera. Viaţa şi aventurile printre sălbatici”, autor Napier C. Bell şi „Indienii Misquito şi râul de aur”, care reprezintă volumul şase din seria „Călătorii” scrisă de Anshaw Churchill în 1728. Nu trebuie confundat regatul Misquito cu arhipelagul omonim din Marea Antilelor. Insulele aparţin statului Nicaragua, dar Archie Fairly Carr scrie în cartea „Aventurile unui naturalist în Marea Antilelor” că au fost închiriate de Marea Britanie cu scopul de a asigura băştinaşilor din arhipelagul britanic Cayman terenul pe care să exercite o activitare tradiţională: vânătoarea broaştelor ţestoase verzi. Interesantă este regiunea Kuna din Panama locuită de indienii Kuna Yala. Kuna este o zonă costieră a republicii Panama, scăldată de Marea Antilelor, mărginită la sud de graniţa cu Columbia, iar la nord ajunge până aproape de frontiera cu Zona Canalului Panama, teritoriu american până la 1 ianuarie 2000. Indienii Kuna Yala sunt cultivatori de cocotieri şi bananieri, cresc porci şi găini, pescuiesc homari şi au oarecare renume pânzeturile colorate denumite molas, ţesute de femeile lor. Sunt organizaţi în 51 de comunităţi autonome conduse de sailah, un fel de principi locali şi totodată lideri spirituali. Caz unic pe continentul american, societatea kuna este matriarhală. Mirele intră în familia miresei. Se mărită adică. Încercarea autorităţilor panameze de a suprima organizarea tradiţională a poporului Kuna a adus revolta acestora şi la proclamarea pe 12 februarie 1925 a republicii Tula, alcătuită din regiunile Kuna şi Darien, împreună cu arhipelagul costier San Blas. Republica era condusă de congresul comunităţilor. Congresul îl alegea pe şeful statului, Sailah Dummagan-Marele Sailah. Primul şi ultimul Mare Sailah a fost Iguaibilikinya Nele Kantule de Ustupu, conducătorul revoltei. Tula a acceptat protectoratul britanic ca să fie apărată, dar până să vină englezii armata panameză sprijinită de trupele americane din Zona Canalului Panama ocupă şi desfiinţează republica indienilor după numai 10 zile de existenţă. Panama a fost pănă la 3 noiembrie 1903 provincie a Columbiei. Atunci îşi proclamă independenţa Republica Panama. Columbia va recunoaşte independenţa statului panamez abia la 7 ianuarie 1921. La insistenţa americanilor statul Panama a recunoscut autonomia regiunii Kuna, dar cu toate acestea luptele de gherilă duse de adepţii secesiunii nu au încetat nici până azi. Pe drapelul naţional al poporului Kuna Yala apare zvastica. De unde această tradiţie? În 1925 mişcarea nazistă din Germania făcea primii paşi şi în niciun caz nu a influenţat pe indienii din Panama. La arieni zvastica este simbolul ancestral al norocului. Semnul este zugrăvit în mănăstirile budiste din Tibet, SinKiag şi Mongolia. Dinainte de a fi desenat în Asia, simbolul apare pe vasele neolitice din Transilvania şi Oltenia, dar este prezent totodată şi la Mănăstirea Voroneţ – “capsula timpului” cum o numeşte autorul Silviu N. Dragomir. Ornamentele desenate pe pereţii mănăstirii sunt de fapt litere getice, susţine scriitorul amintit. De aici concluzia unor cercetători că simbolul zvasticii a fost creat în Carpaţi. Faptul că este întâlnit la un popor băştinaş din Panama, dovedeşte că America a fost vizitată în antichitatea îndepărtată fie de pelasgi, strămoşii geților, fie de hinduşi. Republica indienilor Kuna Yala s-a chemat Tula, tot un nume tradiţional. O cetate mayașă denumită Tula a existat în Yucatan. Dar Tula aminteşte de insula Thule din Oceanul Îngheţat, patria mitică a germanilor, dar şi a fondatorilor oraşului Tulcea, despre care poetul Ovidiu scria în primul secol al erei creştine că este cea mai veche cetate din lume. Pe vremea lui Ovidiu se numea Aegysus, după numele unui rege get, dar se pare că Tula este numele original, din care mai târziu va deriva Tulcea. Aceeaşi etimologie poate avea satul Tuluceşti din Covurlui şi judeţul Tulcin din Transnistria. Cel care a redactat constituţia republicii Tula şi “Declaraţia de Independenţă a Poporului Tula din Kuna, Darien şi insulele San Blas”, este exploratorul american Richard Marsh. Americanul a publicat în 1934 cartea “Indienii albi din Darien”, iar în presa americană interbelică articole despre expediţiile sale. Majoritatea manuscriselor lui Marsh au rămas needitate. Indienii albi a lui Marsh nu erau alţii decât Kuna Yala, în a căror cultură se observă ciudate legături cu lumea ariană. Richard Marsh relatează şi alte poveşti bizare, bunăoară despre ţinutul Darien Gap, o ţară neexplorată din sudul republicii Panama, acoperită de junglă sălbatică şi cu munţi netrecuţi pe hartă. În Darien Gap, relatează Marsh, a fost văzut în 1920, de un căutător de aur, un umanoid uriaş, “amestec de om negru şi gorilă”. Era “omul fiară” întâlnit la începutul sec. XX şi în munţii din Nicaragua, Columbia sau Ecuador. Foarte periculos, omul-maimuţă era spaima indienilor. O ciudată legătură cu America are o legendă portugheză. În 1578 prinţul Sebastian al Portugaliei îşi pierde viaţa în lupta de la Alcacer Quibir dusă împotriva spaniolilor. Bătălia s-a încheiat cu înfrângerea portughezilor şi următorii 62 de ani regatul lusitan va sta sub stăpânirea coroanei spaniole. Portughezii au găsit ca antidot la umilinţa încercată, mitul că Sebastian nu a murit. A fost răpit de îngeri şi dus într-o insulă paradisiacă din Atlantic, numită Incoberta, tărâm al tinereţii şi vieţii veşnice. Prinţul nemuritor va veni într-o zi să scape poporul de tirania străinilor. Nimeni nu a văzut Incoberta, dar nici trupul lui Sebastian nu a fost găsit vreodată şi nu s-a auzit să-l fi luat cineva. Misterioasa dispariţie a născut legenda “regelui etern” care veghează Portugalia. Mitul s-a înrădăcinat atât de adânc în conştiinţa colectivă, încât după sute de ani va influenţa istoria Portugaliei, dar şi a Brazilei, fiica sa de peste mări. Să le trecem în revistă. La 12 octombrie 1822 prinţul portughez Pedro de Braganza se încoronează ca primul împărat al Braziliei independente. Este momentul în care Brazilia încetează a mai fi colonie portugheză. Imperiul brazilian va fi la rându-i abolit la 15 noiembrie 1889 şi înlocuit cu republica Statelor Unite ale Braziliei. Republica nu a fost bine primită şi pentru a nu zgândări sentimentele poporului, junta militară care a proclamat-o va recunoaşte ultimului suveran, Pedro al II-lea, titulatura imperială până la moartea acestuia, la 5 decembrie 1891. Mai mult, pe vremea imperiului prinţul moştenitor al Braziliei era principe al statului Para, ori protocolar guvernul republican recunoaşte în continuare acest rang. În 1920 este încoronat ultimul principe de Para, Pedro Henrique de Braganza. Odată cu moartea lui Pedro Enrique, la 14 noiembrie 1981, familia imperială a Brazilei renunţă la titlu. Regimul republican instaurat în Brazilia, corupt şi violent, nu a atras simpatia populaţiei. Sărăcia şi teroarea a exacerbat legenda regelui etern, intervenţia prinţului Sebastian fiind speranţa omului de rând. În 1893 statul Rio Grande de Sud, puternic monarhist, declară secesiunea. Mişcarea este înfrântă de armata federală. În 1896 predicatorul Antonio Conselheiro convinge sătenii din localitatea Canudos, statul Bahia, să pună mâna pe arme pentru a restaura imperiul. Conselheiro se declara trimis al prinţului Sebastian, iar noul imperiu brazilian urma să fie unul divin. Mesajul a prins, ţăranii din împrejurimi se raliază mişcării. Monarhiştii din Canudos resping de două ori armata federală, venită să restaureze ordinea republicană. A treia oară, în 1897, sătenii sunt înfrânţi şi 30.000 dintre ei sunt masacraţi. Tragedia din Canudos este relatată de Euclides da Cunha în cartea “ Țara de Sus” şi a inspirat romanul lui Mario de Vargas Llosa, “Războiul de la sfârşitul lumii”. Mai recent Adriana Johnoson a publicat lucrarea “Condamnarea satului Canudos”. Marian Rotaru