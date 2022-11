Leave a Comment

Written by:

Influenţa spaniolă în America a avut şi aspecte curioase. Astfel, în anul 1848 Californiile de Sud şi de Nord părăseau Mexicul din care făcuseră parte până atunci. Oamenii importanţi ai Californiei acelei vremi discutau dacă patria lor să intre în Statele Unite ale Americii ca stat unitar sau să se declare imperiu independent. Ideea imperiului nu venise din neant, avea bază istorică. Mexicul a fost viceregat al coroanei spaniole, dar puterea aristocraţiei locale hispano-mexicane fiind mare, odată cu proclamarea independenței în anul 1821, devine imperiu şi abia în 1824 îmbrăţişează forma de guvernământ republicană sub numele de Statele Unite Mexicane. Mexicul va redeveni imperiu între anii 1863-1867. Pe fondul disputei dintre republicanii şi monarhiştii californieni, soseşte la San Francisco în 1849 un oarecare Joshua Abraham Norton. Omul, englez de naţie, venea din Colonia Capului, posesiune a Marii Britanii din Africa de Sud. Ca veritabil englez, Norton a intrat în tabăra monarhistă şi cum aceasta ducea lipsă de lideri preia frâiele şi se proclamă la 1 septembrie 1859 împărat al Californiei şi regent (lord protector) al Mexicului. Norton a emis decrete şi a bătut monedă, a fost respectat de cetăţenii din San Francisco. Aceştia foloseau adesea între ei dolarii imperiali tocmai pentru a arăta adeziunea faţă de suveran. Bineînţeles că Statele Unite nu au recunoscut imperiul Californiei, dar Norton nu a putut fi arestat pentru secesiune fiind apărat de locuitorii oraşului. Este adevărat că sanfranciscanii, deşi l-au iubit pe Norton, nu au pus mâna pe arme pentru a da curs declaraţiei de război adresată de împărat Congresului SUA. Norton a avut idei înaintate pentru epoca sa. Se ştie că Napoleon I Bonaparte a dorit să creeze Statele Unite ale Europei, după modelul american pe care l-a admirat. La fel Norton s-a gândit să înfiinţeze Liga Naţiunilor, organism care să vegheze pacea şi colaborarea între popoare. Probabil Josua Norton a fost inspirat de caracterul multietnic al populaţiei Californiei: mexicani, americani, diferite popoare de indieni băştinaşi, negri, dar şi mulţi chinezi, japonezi şi filipinezi. San Francisco este poarta prin care asiaticii au penetrat în America de Nord. Liga Naţiunilor, actualul ONU, se va înfiinţa în 1920, dar nimeni nu a recunoscut că ideea a aparţinut împăratului Californiei. Podul Golden Gate şi tunelul submarin, care leagă San Francisco de oraşul vecin Oakland, sunt de asemenea ideile lui Joshua Norton, dar au fost puse în aplicare abia câteva decenii mai târziu. La 8 ianuarie 1880 împăratul moare. A fost urmat pe ultimul drum de vreo 30.000 de cetăţeni, cifră uriaşă pentru populaţia de atunci a oraşului. Excentricul Norton va fi zugrăvit în scrierile lui Mark Twain, Robert Louis Stevenson, Maurice de Bevere, Selma Lagerlof, Christopher Moore şi Neil Gaiman. În 1964, un transsexual, redactor al revistei “Vector” şi autorul unor broşuri de consultanţă juridică, Jose Julio Sarria, se autoproclamă împărat al Californiei sub numele Jose I-ul. Individul, deşi în mod evident era tânăr, spunea că s-a născut în 1858 şi că… a fost ultima soţie a lui Joshua Norton (!?!). Domnia lui Jose a fost destul de lungă, până în 2013, când a murit, dar în tot acest timp nu l-a luat nimeni în seamă. Legată de istoria Californiei este colonia Noua Elveţia, caz aparte de micronațiune americană. În 1840 John Sutter, aventurier originar din landul german Palatinat, a înfiinţat în statul Alta California (California de Nord), cu aprobarea guvernului federal mexican, colonia Noua Elveţie. Coloniştii erau ţărani din principatul elveţian Neuchâtel. Au fost destul de mulţi veniţi să-și încerce norocul în Lumea Nouă şi de aceea un an mai târziu Sutter pune bazele altei aşezări, Sobrante, vecină cu Noua Elveţie. În 1848, Californiile de Nord şi de Sud intrau în componența Statelor Unite, formând împreună statul California. În baza acordului încheiat cu guvernul Statelor Unite Mexicane, din care California făcea parte în anii 1840-1841, coloniile lui Sutter erau autonome. S-au bucurat de autoguvernare până în 1864 când sunt incluse de americani statului California. Sutter a fost de acord, nici nu avea încotro, dar a pus condiţia ca asupra acestor teritorii să aibă drept de administrare viageră. Americanii au acceptat condiţia lui Sutter, dar numai pentru Noua Elveţie, fără a include în teritoriul lui Sutter aşezarea Sobrante. Neamţul a cerut despăgubire pentru limitarea impusă şi se va judeca cu guvernul federal american până la sfârşitul vieţii sale, în 1880. După moartea lui Sutter, Noua Elveţie, important centru viticol, devine o localitate oarecare din comitatul Sacramento, California. Spuneam în articolele anterioare despre organizaţia ocultă spaniolă numita “Frăţia” şi care militează pe varii căi pemtru menţinerea influenţei spaniole în America Latină şi Filipine. O legendă a “Frăţiei”, bazată pare-se pe documente istorice apocrife, spune că în antichitate fenicienii şi verii lor cartarginezii aveau relaţii comerciale cu mayașii din Mexic. Tezaurul Cartaginei ar fi fost dus în ţara mayaşilor cu puţin înainte ca cetatea să fie cucerită de romani. Se mai spune despre Cristofor Columb că era membru al “Frăţiei”, cunoştea legenda şi unul din obiectivele călătoriei sale transatlantice era să găsească fabuloasa comoară catargineză. Cât adevăr conţine povestea nu ştim. Cert este că în zona din statul mexican Quintana Roo, unde se bănuiește că ar fi ascuns aurul Cartaginei, băştinaşii maya, custozii comorii, s-au rupt în anul 1847 de Mexic şi au proclamat statul independent Chan Santa Cruz. Formaţiunea era o republică teocratică condusă de Ahau Kan – Lordul Înţelepciunii, pontiful suprem al vechii religii mayaşe, practicate iarăşi liber în noul stat, fără teamă de opresiunea Bisericii Catolice. Chan Santa Cruz a rezistat câteva decenii armatei mexicane. În 1893 statul mayaş acceptă protectoratul Marii Britanii. Avea nevoie de armament modern ca să ţină piept atacurilor mexicane tot mai furibunde. Britanicii au trimis armament şi o unitate militară de sprijin, iar prin bunele oficii au reuşit chiar să obţină recunoaşterea republicii Chan Santa Cruz de către statul mexican Yucatan, populat în majoritate de spanioli. Armata federală mexicană susţinută de americani ocupă în 1915 statul mayaş. Garnizoana britanică este măcelărită. A fost ucis însăşi comandantul Sir Spencer St John, explorator englez şi autor a şase cărţi de călătorie. Luptele de gherilă au continuat şi abia în 1940 mayașii capitulează în faţa federalilor mexicani. Cu toate acestea, mişcarea de independenţă a teritoriului Chan Santa Cruz a fost activă până în 1964, fiind sprijinită din Hondurasul Britanic vecin. Marea Britanie nu recunoaşte nici azi desfiinţarea statului Chan Santa Cruz, rămas din punctul de vedere al Londrei protectorat al Coroanei. Se poate că englezii şi americanii să fi crezut în legenda comorii cartagineze, de aici interesul pentru un teritoriu mic şi sălbatic. Este posibil ca adevărata misiune a lui Sir St. John să fi fost aceea de a face cercetări arheologice. Mayașii din Chan Santa Cruz spun că ar exista o ţară numită Uaam, pierdută în junglă şi neştiută de europeni. Acolo sunt bogăţii fabuloase şi cetăţi încă populate. Sigur că Diego de Landana, călugărul spaniol care a lăsat posterităţii informaţii valoroase privitoare la civilizaţia maya, în volumul “Raport despre starea de lucru din Yucatan” publicat în 1566, nu a ştiut de Uaam deoarece nu redă nicăieri toponimul. Probabil că la fel ca toţi spaniolii de pe vremea sa nici nu auzise de acest ţinut asupra căruia mayașii păstrau cel mai desăvârşit secret. Nici Chilam Balam, una dintre puţinele cărţi antice mayaşe intrate pe mâna cercetătorilor europeni, traduse şi studiate, nu pomeneşte de Uaam, dar face referire la capitala ţării, cetatea Chable, amintită în poveştile ţăranilor maya. Uaam este un teritoiu sfânt pentru mayași şi acolo se găsesc de bună seamă lucruri pe care doar mintea unui autor de roman de aventuri îndrăzneşte să le imagineze. Totuşi cum se face că spaniolii, “Frăţia”, mexicanii, britanicii şi americanii nu au reuşit să găsească Uaamul? După cucerirea spaniolă, mayașii au devenit un popor placid, simpli cultivatori de porumb şi aparent, catolici fervenţi. Atunci cum se face că mayașii din Chan Santa Cruz s-au răsculat atât de categoric şi într-o epocă în care Mexicul era de mult hispanizat? Poate au fost îndemnaţi de cineva care avea mare influenţă, iar miza era ca străinii să nu poată avea acces la comoara Cartaginei. De ce? Să fie cuvântul pe care un rege mayaş l-a dat solilor Cartaginei sau altceva mult mai mult? Probabil nu vom şti niciodată realitatea. Comoara cartagineză din MayaLand a inspirat romanul de aventuri “Şarpele” a lui Clive Cussler, a cărui acţiune coroborată cu întâmplările reale oferă cititorului motiv de meditaţie. Marian Rotaru