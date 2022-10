Leave a Comment

Spuneam într-un articol anterior că Spania consideră în continuare că are tutela aspra lumii latinoamericane. Astfel deşi a retras administraţia din Mexic în 1821, Spania a pregetat mult ca să recunoască independenţa Mexicului. O va face tocmai în 1876. Chiar şi astăzi suveranul Spaniei poartă protocolar titlul de rege al Mexicului, adică mai bine zis a ceea ce era odată Mexicul Spaniol. Teritoriul acestuia cuprindea în afara actualelor State Unite Mexicane şi statele americane: Texas, Noul Mexic, Arizona, California (de Sud), Nevada şi Colorado. Texasul s-a separat de Mexic în 1835, iar în 1845 devine stat american. Celelalte vor intra în componența SUA în 1848. Există se pare o organizaţie spaniolă numită “Frăţia”, înfiinţată în sec. XV, dar care supravieţuieşte în zilele noastre şi care încearcă pe diferite căi să apere iluzoria suveranitate pe care Madridul crede că o mai are în America Latină şi Filipine. Totuşi doar regiunea Pasto din provincia columbiană Narinio a rămas până azi cu adevărat fidelă regatului spaniol. Locuitorii din regiune nu recunosc republica Columbia şi sprijină aşa numita armată regală care luptă împotriva guvernului de la Bogota, capitala Columbiei.

Provincia Maracaibo din Venezuela a rămas fidelă monarhiei spaniole până în 1864, deşi restul ţării devenise independentă încă din 1823. În 1864 Maracaibo este împărţită între statele venezuelene Zulia, Tachira, Merida, Trujilio, Barinas şi Apure. Provincia înconjoară laguna Maracaibo care este de fapt inima Venezuelei. În anul 1499 Alonso de Ojeda, inspirat de satele lacustre ale indienilor localnici Wayuu, numeşte ţinutul din jurul lacului Maracaibo „Veneziola”, ceea ce în dialectul toscan înseamnă „Mica Veneţie”. Indienii Wayuu au şi azi sate lacustre. Geograful Martín de Enciso care a însoţit expediţia lui Ojeda afirma în lucrarea „Summa de Geografia” că numele ţării nu vine de la casele lacustre înălţate pe pari, ci de la numele unui trib indian de prin partea locului, Veneciuela. Oricum, prima colonie germană din America de Sud, înfiinţată de oraşul liber Augsburg în sec. XVI, se chema Welserland şi totodată Mica Veneţie. Regiunea Maracaibo şi vecinătăţile sale: districtul federal Caracas şi peninsula Paraguana sunt cele mai bogate din Venezuela, datorită petrolului extras aici. Bogăţia este pentru unii. Nevoiaşii din bogatul oraş Caracas, capitala Venezuelei, stau într-un cartier lacustru pe laguna Maracaibo. Sunt prea săraci ca să aibă pământ, de aceea stau pe apă. O insurecţie prospaniolă are loc în 1916 în oraşul columbian Arauca, capitala provinciei omonime. Localitatea se află chiar pe graniţa columbiano-venezueleană. Revolta a fost condusă de un oarecare Humberto Gomez. Acesta proclamă republica Arauca la 30 decembrie 1916 şi porneşte război împotriva Columbiei şi a Venezuelei. Este înfrânt până la urmă, republica Arauca fiind desfiinţată de armata venezueleană la 3 februarie 1917. Totuşi, spuneam că toţi şefii statelor latino-americane de limbă spaniolă, inclusiv liderul Cubei comuniste, au fost prezenţi la Oliampiada de la Barcelona şi s-au aşezat în tribuna oficială alături de regele Spaniei. Nu întâmplător. Era mesajul de unitate al hispanităţii în jurul coroanei. Monarhul spaniol deţine o sumă de titluri, care astăzi sunt doar onorifice. Suveranul Spaniei este bunăoară duce al provinciei Roussillon, deşi aceasta face parte din Franţa, este rege al Gibraltarului în ciuda faptului că acest teritoriu este colonie britanică şi rege al Ciprului, fost teritoriu britanic, acum stat independent. Este rege al insulelor Canare, al insulelot Menorca şi Mallorca din Baleare, rege al regiunilor Leon, Aragon, Navarra, Granada, Sevillia. Murcia, Cordoba, Galicia, Valencia, al oraşelor Toledo, Jaen şi Algeciras, conte al regiunii Biscaia, conte al oraşelor Barcelona şi Molina din Aragon. Exceptând Canarele care sunt o posesiune a Madridului, toate celelalte enumerate sunt înglobate Spaniei şi nu mai sunt de mult subiecte de drept internaţional. Algecirasul, de exemplu, este un ţinut din regiunea Andalusia, situat la nord de istmul Gibraltar. Regatul Algeciras a fost abolit efectiv încă din anul 1058! Guyana este o ţară din nordul Americii de Sud. Generaţia mea a învăţat în şcoală la geografie despre Guyana Franceză, existentă ca atare şi azi, Guyana Olandeză, acualul Surinam şi ceea ce era atunci Guyana Britanică. Se mai vobeşte şi azi tradiţional de Guyana Spaniolă, deşi este mai degrabă Guyana Venezueleană. La fel se vorbeşte de Guyana Portugheză, deşi oficial este acum Guyana Braziliană. Guyana Spaniolă este azi parte a statului venezuelean Bolivar, iar Guyana Portugheză este ţinut al statului brazilian Amapa. În fine, pentru a releva o amintire a dominaţiei spaniole în America, rămasă azi, trebuie să facem referire la arhipelagul Virginelor din Antile, paradis turistic, dar celebru totodată pentru câteva mărci comerciale. O marcă de rom renumită este Cruzman produsă în insula Saint Croix din Virgine. Cruzman este o marcă industrială creată în 1800 de familia Nelthropp, colonişti danezi stabiliţi pe insulă din sec. XVIII. Romul Cruzman se extrage din melasa de trestie de zahăr fermentată cu nouă ierburi aromatice care cresc pe insulă. După distilare se adaugă cremă de lapte şi scorţişoară. Marcă de regiune sunt şi produsele culinare specifice insulei Saint Croix, cât şi ale insulei vecine Saint Thomas, foarte căutate de turişti, cu atât mai mult cu cât se spune că unele mâncăruri preparate într-un anume fel au însuşiri magice. Localnicii zic că reţetele provin de la zeii indienilor Arawak, vechii locuitori ai insulelor Virgine, dispăruţi ca naţiune. Celebritatea bucătăriei locale se datorează Aronei Peterson, autoarea cărţilor “Mâncare şi folclor în Insulele Virgine” şi “Poveşti creole”. Doamna Peterson transpune cititorul în atmosfera magică a Virginelor. Masa servită trebuie să ferească străinul de nefaştii jumbies, morţii vii, care-l pot ucide. Înspăimântător, dar legenda atrage turiştii. Recunoaştem aici asemănarea cu folclorul negrilor din Haiti, cu ai lor vrăjitori woodoo care pun în mişcare trupurile celor decedaţi. Bietele trupuri umblătoare dar fără suflet devin sclavi pe plantaţii, ba chiar şi muncitori în fabrici şi nu arareori ucigaşi la ordinul vrăjitorului. Insulele Saint Croix şi Saint Thomas erau celebre şi pentru caii crescuţi aici. Arhipelagul Virginelor a fost descoperit în anul 1494 de Cristofor Columb de ziua sărbătorii catolice a “Celor 11.000 de fecioare” Politic, arhipelagul Virginelor este împărţit în Virginele Britanice, Virginele Americane şi aşa zisele Virgine Spaniole. Insula Tortola din Virginele Britanice este un cunoscut paradis fiscal. Dată fiind legislaţia vamală relaxată, o parte a comerţului dintre companii din statele Uniunii Europene şi Federaţia Rusă se face prin firme fantomă înregistrate pe acestă insulă. Virginele Americane care includ alături de altele, insulele Saint Croix şi Saint Thomas, sunt fostele Indii de Vest Daneze cumpărate de la Danemarca de Statele Unite la 17 ianuarie 1917. După această dată singurele posesiuni din Antile păstrate de Danemarca rămân insula nelocuită Vard în suprafaţă de 199 de hectare şi reciful Supermarket din vecinătate. SUA le achiziţionează şi pe acestea la 19 iunie 1944 contra sumei derizorii de 10.000 de dolari. Vard este administrată de departamentul federal de interne până la 12 decembrie 1996, după care insula trece în jurisdicţia guvernatorului Virginelor Americane. Face excepţie un sector din insulă cu suprafaţa de 81 de hectare, concesionat în continuare guvernului federal. Pe insula Vard, adică insula Apei în limba daneză, numită aşa după multele iazuri cu apă rece şi bună, există amenajări hoteliere. Cele din sectorul federal aparţin departamentului internelor. Acolo petrec zilele de vacanţă agenţii de lux. Sunt zvonuri că generalul Djohar Dudaev, preşedintele Ceceniei care a vrut să scoată ţara de sub ruşi nu a murit în atentatul din 21 aprilie 1996. Grav rănit, a fost dus la un spital militar din Germania de Vest, refăcut şi trimis apoi pe o insulă din Antile. Acolo are tot ce doreşte, mai puţin dreptul să plece. Să fie oare vorba de insula Vard? Virginele Spaniole poartă o denumire mai degrabă istorică. Acest sector al arhipelagului, alcătuit din insulele Culebra, Virques, Verde şi altele mai mici, au aparţinut într-adevăr Spaniei până la 6 februarie 1899, după care intră în stăpânirea Statelor Unite şi sunt alipite administrativ coloniei Porto Rico. Insula Porto Rico a fost deasemenea o colonie spaniolă, dar pe care Madridul a cedat-o Statelor Unite în urma războiului hispano-american din anul 1898, război în care Spania a fost înfrântă. Denumirea Virginele Spaniole este rar uzitată în actele oficiale, obişnuit li se spune tern, Insulele Pasajului. Numele Virginele Spaniole are însă parfum exotic. Este o marcă de turism şi de aceea apare în pliantele adresate vizitatorilor. Marian Rotaru