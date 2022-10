Leave a Comment

Scriam în articolul anterior despre etnograful Rogelio Straughn care în 1973 a creat o naţiune a negrilor americani numită Ausar Auset. Ausarii au propria limbă creată artificial şi propria credinţă religioasă. Religia are un rol major în sudarea unei naţiuni, a se vedea cazurile evreilor şi a druzilor. Straughn ia numele Ra Un Nefer Amen şi se declară Shekhem Ur Shekhem, adică Rege şi Mare Preot a Ausarilor. Oficial Statele Unite îi consideră pe ausari ca o simplă asociaţie culturală. Sediul central al ausarilor se află în cartierul Brooklin din New York, dar la ora actuală comunităţi ale lor s-au închegat în mai toate oraşele mari din SUA, la Londra, la Toronto în Canada şi în insulele Bermunde. Fiecare comunitate are autonomie şi un conducător local numit tess. Regatul Ausar este recunoscut de câteva monarhii africane. Este vorba de regatul Ashanti din Ghana (fostul protectorat britanic Coasta de Aur), de regatele Ife, Ewe, Ga şi Okuapemman, precum şi de emiratul Kano, toate aflate în Nigeria. În 1995 ausarii au acceptat protecţia regelui Ashanti, iar acesta la rându-i a acordat lui Rogelio Straughn un titlu nobiliar. Regele din Ashanti l-a onorat cu titlul de prinţ şi pe cântăreţul Michel Jackson. Deşi se declară de sorginte africană religia ausarilor creată de Rogelio Straughn se bazează mai degrabă pe preceptele yoga. Ausarii spun că fiecare individ e alcătuit din Sine, componenta subtilă care-l individualizează şi Non-Sinele, reprezentat de corpul material şi corpul energetic, ambele fiind suport şi vehicul al Sinelui. Sinele este sufletul intelectual, Non-Sinele este sufletul aşa zis animal, care dă viaţă trupului, forţă vitală, dar care nu presupune raţiune, emoţie ori trăiri intelectuale. Cea de a treia componentă a omului este spiritul. Spiritul individual este parte a spiritului universal, care la rândul lui face parte din Dumnezeu. Interacţiunea spiritului cu planul material, adică cu non-sinele se face prin 11 canale numite de ausari, legi divine. Acestea sunt programate în creierul fiecăruia din noi, sunt încrustate în subconştient. Conştientizarea şi cultivarea legilor divine ca mod de viaţă, este calea sigură de a obţine sănătatea şi reuşita în viaţă, numai că accesarea lor nu-i la îndemâna oricui. Se face prin meditaţie, iar unul dintre cele mai la eficiente instrumente care să stimuleze meditaţia este jurnalul intim. În fiecare seară persoana în cauză retrasă într-un spaţiu care-i aparţine în totalite, un colţ de cameră să zicem, analizează ce a făcut în ziua care a trecut, bine sau rău, iar dacă a făcut rău, de ce l-a făcut. Asemenea concepţie o întâlnim la noi la gruparea Elta. Puterea yoghinillor este spirituală, iar puterea spiritului este imensă. Scriam că în India anului 1935 un yoghin apare în faţa unei unităţi militare britanice adunate în careu. Yoghinul avea doar o pânză pusă la mijloc şi o frânghie în mână. Ajuns în faţa soldaţilor aruncă frânghia în sus. Aceasta rămâne ţeapănă ca un stâlp, dar plutind cu capătul de jos la un metru de sol. Yoghinul urcă în mâini pe frânghie. Ajunge sus, apoi coboară. Ajuns cu picioarele pe pământ, scutură frânghia puţin. Aceasta cade colac în mâna lui. Este cunoscut cazul vracilor filipinezi din insula Mindanao. Vracii tratau boli pentru care medicii occidentali nu dădeau suferindului nicio şansă de supravieţuire. Fără să taie, vârau mâna în trupul pacientului şi scoteau ţesutul bolnav. Curgea puţin sânge. Operau fără anestezic şi fără ca pacientul să simtă durere şi când scoteau mâna din trupul omului, nu se vedea nicio urmă de rană. S-a zis că sunt şarlatani. Dar nu s-a putut dovedi nimic. Pacienţii se vindecau, iar filmarea cu încetinitorul a arătat că intrau într-adevăr cu mâinile în trupul bolnavului.Un alt autodeclarat popor a negrilor americani sunt Yamasse. Yamasse au încheiat acorduri prin care să fie recunoscuţi ca şi comunitate tribală în statele Georgia, Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina de Sud, New York şi California, dar nu sunt recunoscuţi ca atare de guvernul federal american. Populaţiile aborigene din SUA sunt scutite de impozite federale, dar de scutire nu beneficiază comunitatea yamassee, nerecunoscută de SUA. Încercarea de a nu plăti impozitele federale s-a soldat în 2004 cu urmărirea penală a membrilor guvernului yamassee pentru evaziune fiscală. Yamasse se declară urmaşi ai indienilor olmeci din Guatemala, care ar fi migrat pe actualul teritoriu a Georgiei. Olmecii erau negri, cred yamassee şi aduc ca argument capetele gigant de piatră cu trăsături negroide găsite în jungla Guatemalei şi de care se spune că sunt opera olmecilor. Aici ipoteza oficială a grupării yamassee este criticabilă. Acele capete nu-i reprezintă neapărat pe olmeci şi nu ştim dacă au fost sculptate de aceştia. Capetele din Guatemala sunt din piatră dură, foarte mari şi foarte grele şi poartă căşti de cosmonaut. Se ridică mari semne de întrebare privind modul cum indienii de acum două milenii le-au transportat de la carierele din munţi la locaţiile din junglă şi cum le-au sculptat fără scule de oţel. Autorul Eric von Daniken crede că acele capete reprezintă chipurile unor călători spaţiali care au lăsat sculpturile ca dovadă a trecerii lor. După istoria yamassee, olmecii au venit din Africa şi sunt primii homo sapiens care au populat America. Ca să treacă din Africa în America au mers pe uscat străbătând un ţinut astăzi scufundat în Atlantic şi pe care-l numesc Amexum. Acest uscat tăia în două bazinul Atlanticului prin zona ecuatorială. Amexum se afla la sud de Atlantida, care exista pe vremea aceea şi care era împărţită în trei insule mari. apropiate între ele: Ruta, Daitya şi Poseidonis. Olmecii au spus pământului pe care l-au colonizat America de la Amexum. Olmecii au avut legături culturale atât cu Atlantida, cât şi cu miticul continent Mu din Pacific, leagănul civilizaţiei umane. Povestea populaţiei yamasse nu are argumente solide. Totuşi o tradiţie interesantă a yamasseelor spune că primii locuitori în ţara olmecilor au fost oamenii de cauciuc, cu referire la arborele de cauciuc. Am scris mai demult că extratreştrii au experimentat pe umanoizii primitivi clonarea la celulele umane a celulelor vegetale. Au rezultat oamenii plante primordiali: oamenii de lemn la mayaşi, oamenii de porumb la azteci, oamenii de cauciuc la olmeci, oamenii trestie şi oamenii palmier la popoarele zulu şi ashanti din Africa. Cele mai cunscute cărţi despre negrii yamasse sunt “Poveştile sudului” scrisă de William Gilmore Simms şi “Africanii Yamassee şi istoria Americii”, autor Dan Richman. În ciuda la ce declară popoarele de care am scris: nuwaubienii, washitawii, ausarii, kemetici, yamassee şi olohomii contemporani, ele nu sunt urmaşele negrilor africani care au populat America în antichitate, ci ai sclavilor aduşi de europeni. Totuşi pot fi enumerate trei semniţii de băştinaşi negroizi americani: Kalifanii, vechii Olohomi şi negrii Muskogee. Indienii Muskogee locuiesc în statele Oklahoma, Alabama, Georgia şi Florida. Sunt împărţiţi în grupuri care vorbesc graiurile numite Hitchiti, Alabama, Coushatta, Creek etc. Mitul genezei indienilor Muskogee spune că la început tot pământul era acoperit de apă, mai puţin o insulă de argilă pe care locuia Esaugetuh Emissee. Acesta din lutul dealului pe care locuia a creat un băiat, Luna şi o fată, Soarele. Observăm asemănarea mitului Muskogee, atât cu Biblia, cât şi cu mitologia hindusă. În Biblie Adam a fost făcut din lut ca Luna şi Soarele indienilor Muskogee. Adam a prins viaţă după ce Dumnezeu a suflat asupră-i Duhul Sfânt, iar în graiurile indienilor Muskogee, Esaugetuh Emissee înseamnă Maestrul Respiraţiei, deci similar Duhului Sfânt. Esaugetuh Emissee nu este Dumnezeu, ci un iniţiat care lucrează în numele divinităţii. Divinitatea supremă la Muskogee este zeiţa Hisagita-imisi, nume care însemnă Păstrătoare Respiraţiei, deci stăpâna vieţii. Spre deosebire de mai toate popoarele pentru care Luna era femeie şi soţie a Soarelui, la hinduşi şi la indienii Muskogee, Luna este bărbat, iar Soarele femeie. Hisagita-imisi a dat-o de soţie pe fata Soare personajului Sunt Halo, nume care la Muskogee înseamnă Şarpele cu corn. Copii celor doi: Vânătorul Norocos şi Femeia Porumb sunt protopărinţii poporului Muskogee. Şarpele cu corn, spun indienii, se înfăţişa ca un bărbat chipeş şi atoate ştiutor, ori aici vedem referirea la rasa reptilienilor din Cosmos şi pe care sumerienii îi numeau anunaki. Reptilienii sunt uneori hidoşi, alteori, aşa cum am mai spus, de-a dreptul frumoşi.Cât priveşte cei doi strămoşi primordiali, Vânătorul Norocos şi Femeia Porumb, aceştia personifică ocupaţiile tradiţionale de bază ale indienilor Muskogee, vânătoarea şi cultura porumbului. Referinţe despre această naţie de negri se găsesc în cărţile “Calea sacră a poporului Muskogee”, autor Joyotpaul Chaudhuri şi “Tainica putere a religiei Muskogee”, scrisă de Ann T. Jordan. Marian Rotaru