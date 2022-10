Leave a Comment

Scriam în articolul anterior despre credinţa negrilor Olohomi din California cum că în trecutul îndepărtat au existat oameni zburători – oameni păsări. Mitul Olohomilor nu este singular. Amintirea oamenilor pasăre apare adesea în lume. Un dans al păsării execută de sărbători adolescentele din tribul Nuen, Sudanul de Sud. Tinerele complet goale sar cu graţie şi în avântul lor induc ideea de zbor. În Mexic, Kukulkan, zeul indienilor Maiaşi era om pasăre, iar la indienii Tolteci există şi azi un ceremonial al oamenilor pasăre. Participanţii planează în aer în jurul unui stâlp rotitor de care sunt legaţi cu o frânghie. În folclorul estonilor şi al japonezilor apar piticii zburători tengu. Similitudinea dintre aceste două culturi atât de îndepărtate este foarte bizară. Apar umanoizii înaripaţi ekek şi amananangal în folclorul Filipinelor, karura din Japonia, omul-fregată în Insula Paştelui sau owlman din Cornwal. Sirenele sunt în imaginarul rusesc femei cu aripi şi de asemenea ruşii povestesc despre femeile-pasăre alkonost şi gamayun, seminţii care-şi au cuibul pe o insulă vecină Paradisului. Putem accepta şi ipoteza că oamenii pasăre nu au fost neapărat o rasă de oameni zburători, ci primitivii care locuiau în copaci. Uneori ne visăm căzând de undeva. Sigmund Freud explica acest vis ca fiind amintirea din subconştient a senzaţiilor încercate de strămoşii noştri care trăiau prin copaci. Oricum oamenii pasăre ai Olohomilor au fost înecaţi în Potop. Din acest moment legenda Olohomilor capătă o conexiune extraterestră. De urgia potopului scapă un coyot, specie de lup, care se refugiase pe vârful muntelui Pico Blanco-Vârful Alb. Un vultur aduce coyotului o fată frumoasă pe care i-o dă de soţie. Vulturul poate fi metafora aparatului de zbor, a dragonului din mitologiile asiatice, a navelor nepământene care au vizitat lumea noastră antică. Întâlnirile cu extratereştrii aveau loc de regulă în munţi. În munţi era asigurată discreţia necesară. Puţini pământeni se aventurau pe crestele înalte. Tot pentru discreţie vizitatorii cosmici nu ocoleau insulele. Vechii geografi chinezi plasau în Marea Galbenă o insulă a Dragonului Zburător, unde probabil exista o bază a străinilor din Cosmos. Cum ziceam coyotul Olohomilor s-a refugiat pe Vârful Alb. Albul este culoarea imaculatei concepţii, a inseminării făcute prin voinţa divină. Fata trimisă de vultur rămâne gravidă cu coyotul, dar împreunarea a fost împotriva voinţei ei, pentru că s-a sinucis aruncându-se în mare. Vulturul aduce o a doua fată. Aceasta l-a acceptat pe coyot, iar copiii lor sunt strămoşii Olohomilor. O legendă similară este înscrisă pe Poarta Soarelui, monument megalitic sculptat acum 30 de milenii şi aflat pe malul lacului Titicaca în Bolivia. Spune inscripţia că Orijana, femeia venită de pe planeta Venus, dar probabil de pe un alt Venus decât cel ştiut de noi şi care avea condiţii propice vieţii, face dragoste cu un tapir, animal ierbivor specific zonei. S-au născut 70 de copii care sunt strămoşii indienilor bolivieni Aymara. Sufletele morţilor rătăceau pe pământ spune mai departe povestea tribului Olohom. Străbunul coyot, care avea şi un nume, îl chema Kaknu, coboară în lumea subterană şi se luptă cu omul de stâncă. Să fi fost omul de stâncă o rasă de subpământeni? Coyotul l-a ucis pe omul de stâncă. De atunci sufletele merg pentru odihnă în Lumea de Jos. Grădinile Elizee din mitologia romanilor erau aşezate sub pământ. Mitul roman consemnat de poetul Virgiliu corespunde credinţei românilor că blajinii, locuitorii lumii subterane, sunt vecini cu Raiul. Altă grupare interesantă a negrilor americani sunt Kemeticii, care, ca şi Nuwaubienii de care am scris, reclamă obârşia în Egiptul antic. În limba egiptenilor antici, kemet înseamnă pământ-negru sau în sens larg, ţară. Din termenul kemet a derivat numele chimiei. Kemeticii pleacă de la ideea că egiptenii antici îşi numeau ţara Kemet nu de la solul roditor al Văii Nilului, ci de la populaţia neagră care însemna la vremea aceea majoritatea locuitorilor şi reprezenta pătura de jos a societăţii. Poporul negru egiptean a fost umbrit, zic Kemeticii, de casta superioară alcătuită din seminţii de rasă albă. Kemeticii se declară naţiune aparte şi că totodată sunt primii locuitori civilizaţi ai Americii. Folosesc o limbă aparte creată artificial, derivată din vechea limbă coptă, graiul egiptenilor din vremea faraonilor. Populaţia coptă din Egiptul contemporan se trage din vechii egipteni. Mişcarea kemetistă a fost înfiinţată în 1980 de Tamara Siuda, egiptolog, doctor în istorie, editor, autor a şase cărţi dedicate spiritualităţii antice. S-a autodeclarat Nisut, mare preoteasă a zeului Horus, reprezentanta acestuia pe Pământ şi este recunoscută de adepţii ei ca regină a lor sub numele Sejenet-Maat-Ra-Ra-Setep Hekatawy I-a. Siuda s-a încoronat în 1996, ceremonia a avut loc în Egipt, între ruinele cetăţii Menphis, capitala antică a Egiptului de Jos. Ea se declară “Stăpâna trestiilor şi a albinelor”, titlu arogat de faraonii Egiptului de Jos care domneau peste Delta Nilului, patrie a trestiilor şi a albinelor sălbatice. Tamara Siuda este de asemenea consacrată mare preoteasă în două congregaţii ale religiei woodo din Haiti: La Sosyete Racine Sans Bout şi La Fraicheur Belle Fleur Guinea. Poporul Kemeticilor este recunoscut de Egipt, Siria, Liban şi Iordania. Kemetismul a apărut în New York, dar este răspândit astăzi printre negrii care locuiesc în jumătate din statele SUA, în Porto Rico, Virginele Americane, în Republica Dominicană şi Mexic. Kemeticii au renunţat la creştinism şi au îmbrăţişat o religie neopăgână, creată de Tamara Siuda, şeful suprem al cultului. Religia lui Siuda reînvie cultul practicat în Egiptul antic. Centrul Kemeticilor este Casa Netjer-Casa lui Dumnezeu aflată la Chicago, statul Illinois. Divinitatea supremă a Kemeticilor este o femeie, zeiţa Netjeret, nume care în limba kemet înseamnă Putere Divină. În iconografia Kemeticilor zeiţa este reprezentată cu o pană în păr, obicei pe care spun ei l-au preluat indienii americani. Sufletul lui Netjeret însumează sufletele celor care cred în ea, adică credincioşii trăiesc prin zeiţă, iar zeiţa este totodată mama tuturor zeilor în care cred Kemeticii, inclusiv a zeilor antici egipteni pe care ei îi acceptă: Ra- zeul Soare, Osiris – zeul vieţii şi Seth, divinitatea morţii şi a haosului. Fiecare kemetic respectă principiul Maat din religia antică egipteană, adică fiecare este direct responsabil pentru acţiunile sale. În plan universal pentru fiecare acţiune apare o reacţiune ce urmăreşte restabilirea echilibrului cosmic. Persoana decedată, spun Kemeticii, apare la judecata de apoi în faţa zeiţei Netjeret şi trebuie să răspundă la 42 de întrebări, care sunt numite “confesiunile negative”. Opusul lui Maat este principiul Isfet, minciuna considerată păcatul cel mai mare în faţa divinităţii, pentru că minciuna şi prefăcătoria caută să schimbe ordinea universului. Regina Tamara Siuda intermediază între Kemeticii pământeni şi zeiţa Netjeret, între Pământ şi Cer. Este încarnarea terestră a zeiţei. Kemeticii acceptă existenţa mai multor zei, la fel ca adepţii religiilor politeiste, dar spre deosebire de aceştia ei se închină cu preponderenţă la o singură divinitate: zeiţa Netjeret. Religiile ca cea a Kemeticilor se numesc monolatrii. O curiozitate este regatul Kemetia înfiinţat în mai 2005 de un tânăr englez, Adam Raphael Isaacs, student în politologie la Chicago. Raphael se declara urmaşul Ptolemeilor, ultima dinastie de faraoni ai Egiptului şi totodată suveranul unui trib de copţi care cică locuiesc într-o oază din Egipt, dar a cărei poziţie nu o localizează. Acea oază cu suprafaţa de 2.153 kilometri pătraţi ar reprezenta regatul Kemetia. Deşi Kemetia nu apare pe hartă, este recunoscută de Taiwan, Iordania şi Siria. Nu ştim raţiunea acestor recunoaşteri, dar jocul lui Isaacs a zgândărit vreun guvern de vreme ce la scurt timp de la înfiinţarea regatului Kemetiei este împuşcat mortal în plină stradă, la Chicago. Rogelio Straughn s-a născut în 1944 ca cetăţean american din Zona Canalului Panama, la vremea aceea posesiune a Statelor Unite. Cursurile universitare la urmează la Chicago. Ceea ce avea să-i marcheze viaţa este călătoria pe care a făcut-o pe când era student la rudele lui din San Miguel, principalul oraş din Insulele Perlelor. Arhipelagul se află în Pacific şi este posesiune a statului Panama. Ce l-a frapat pe tânărul Rogelio Straughn în Insulele Perlelor a fost că locuitorii negri păstrau neaşteptat de bine tradiţiile africane. Constatarea îi trezeşte interesul penru spiritualitatea negrilor americani. Straughn a scris 21 de cărţi dedicate subiectului şi în urma studiilor pe care le-a făcut ajunge la concluzia că primii colonişti ai Americii sunt negrii din vestul Africii. Împreună cu un grup care se consideră urmaşii spirituali ai acestor colonişti, Rogelio Straughn pune în 1973 bazele unei naţiuni a negrilor americani numită Ausar Auset. Marian Rotaru