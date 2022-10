Leave a Comment

Written by:

Spuneam mai înainte de naționalismul sudiștilor din fostele state ale Confederației Americane și legătura spirituală a acestora cu Marea Britanie și Franța. O legătură aparte cu Europa, nu neapărat cu Marea Britanie, o are ținutul Nickajack. În 1861, cu prilejul secesiunii sudiste, Nickajack s-a rupt de statul american Alabama aflat de partea Confederației, fără ca totuși să se declare adept al nordiștilor, adică a Statelor Unite. Acțiunea a fost pur declarativă, locuitorii ținutului nu au constituit un stat separat care să se rupă efectiv de Alabama și cu atât mai puțin nu au intrat în conflict armat cu autoritățile Confederației. Nickajack, ținut sălbatic, avea o populație alcătuită din negri evadați de pe plantații, cărora li se recunoscuse totuși libertatea și dintr-un număr relativ mic de albi americani. În Nickajack locuiau de asemenea fiii coloniștilor spanioli din Florida și ai coloniștilor francezi din Louisiana, care în primele decenii ale sec. XIX se refugiaseră aici pentru că nu agreau pe noii stăpâni americani. Acești oameni nu recunoșteau anexarea Floridei și Louisianei la Statele Unite, refuzaseră cetățenia americană și se considerau supuși spanioli și respectiv, francezi. Franceza și spaniola nu se mai aud azi în Nickajack, emigranții din Florida și Louisiana s-au contopit în masa americanilor, dar tradiția separatistă a rămas. Sunt destui cei care doresc un stat Nickajack de sine stătător. Ei nu recunosc autoritățile Alabamei, deși oficial ținutul lor este un comitat care aparține acestui stat. Nuwaubienii de care scriam într-un articol anterior zic că sunt urmașii egiptenilor antici. O fi adevărat? Chiar și unii egiptenii au emigrat din țara lor! Bunăoară poporul Tutsi forma până în 1969 pătura conducătoare în statul african Burundi. Exploratorul englez John Hanning Speke afirma în cartea „Jurnalul expediției la izvorul Nilului” că Tutsii, prin trăsăturile fizice, pielea mai deschisă la culoare, prin caracter și cultura materială, se dovedesc a fi albi metisizați cu negri bantu. Speke era de părere că Tutsii au ajuns în Burundi, venind din Etiopia. Americanul Cotlow Lewis a vizitat regatul Burundi în anii 1950, când acest stat era sub tutela Belgiei. Observă la obiectele tradiționale folosite de Tutsi și la obiceiurile acestora similitudini culturale cu Egiptul antic. Cotlow concluzionează în cartea „Zanzabuku”, că Tutsii sunt egipteni plecați în antichitate din Valea Nilului. Nobila origine a Tutsilor se manifesta prin poziția de lider pe care o aveau în societatea burundeză. Familia regală și nobilimea din Burundi erau Tutsi. Pătura inferioară a populației burundeze o forma seminția Hotu. Hotu erau supușii Tutsilor, le era sortită numai munca fizică și le era refuzată ascensiunea la conducerea țării. Au și Hotu propria nobilime, familii care au în proprietate mai mult de zece vaci. Un aristocrat Hotu însă era considerat a fi mai prejos decât un Tutsi de rând. În sfârșit în Burundi există poporul Twa, din rândul căruia sunt racolați sclavii care serveau la curțile nobiliare ale tutsilor. Triburile de pigmei și bambuti din Burundi trăiesc libere în junglă. Bambuti sunt un amestec de pigmei și negri bantu, populația de bază a Africii Negre. Bambuti sunt mai înalți decât pigmeii, dar mai scunzi decât verii lor bantu. Mai degrabă decât nuwaubienii, veniți cică din Egipt, băstinași negroizi ai Americii par să fi fost negrii Kalifani. Kalifanii locuiau în California și i-au numit așa europenii în aminitirea reginei Califa din insula legendară California aflată, spun vechii navigatori, în largul actualului stat american California. Kalifanii spuneau că sunt urmașii unei regine africane care venea din țara mitică Kemet, ori Kemet este numele dat țării lor de egiptenii antici. Kalifanii credeau în existența Raiului, adorau zeități asemănătoare cu zeitățile egipteme Ra, Isis, Horus, cunoșteau principiul Maat privitor la nemurirea sufletului din filosofia antică egipteană și credeau într-un Dumnezeu unic, asemenea divinizării lui Aton, zeul unic din vremea faraonului egiptean Akenaton. Probabil Kalifanii veniseră din Nubia, țară de la sudul Egiptului locuită de negri. Stirpea lor s-a stins la finele sec. XIX, dar sunt ei subiectul unor cărți: “Profesorii ne-au mințit”, “Holocaustul american”. “Invazia Americii”, “Primii californieni”, scrise de James Loewe, Robert Beverly, Francis Bushellrt și respectiv Theodora Kroeber. Unii zic că numele reginei Kalifa vine de la numele zeiței indiene Kali. Nu este corect zicem noi. Zeița Kali din panteonul Indiei avea pielea neagră. În limba sanscrită, limba cultă a Indiei, kali înseamnă negru. Zeița Kali este, cum spuneam în alt articol, corespondentul unei zeități ancestrale getice, Caloianul. Caloianul era întrupat de țăranii noștri printr-o momâie confecționată din pământ, deci era negru la culoare. Regina Kalifa însă avea pielea albă. Ea era în fruntea femeilor războinic, a amazoanelor de pe insula California, toate de rasă albă. Ne amintim din alt articol că amazoanele din insula California aveau ca sclavi niște negri. Acei negri sunt probabil străbunii Kalifanilor. În sec. XII-XIII amazoanele din insula California au venit în Europa și au luptat pentru a apăra Constatinopolul (Bizanțul) de asaltul turcilor. Cel care a adus amazoanele californiene ca să apere Bizanțul a fost un aventurier spaniol, Espladian de Guala. Ca un joc al sorții, în anul 1502 ultimul împărat bizantin, Andrei Paleologu, a vândut rangul imperial regilor Spaniei. De atunci regii spanioli au și titlul de împărat al Imperiului Roman de Răsărit (Imperiului Bizantin). În actele oficiale totuși niciun rege al Spaniei nu a uzat de acest titlu. Poate din decență au considerat că este mult prea mult ca să se declare împărați romani! Ori poate n-au vrut să învenineze relațiile cu Turcia care din anul 1453 stăpânește Constatinopolul. Din 1453 și până în 1923, când a abdicat ultimul sultan al Turciei, Mahomed al VI-lea, suveranii turci și-au arogat titlul de Împărat Roman! Grecii spun și azi că a lor capitală este Constantinopolul. Ziua de 29 mai, când a căzut Constantinopolul sub turci, este pentru ei zi de doliu național. Grecii patrioți sunt în stare să ia la bătaie pe acela care în loc de Constantinopol, zice numele turcesc al străvechii urbe, Istambul. Suveranii Spaniei au deasemenea, încă din vremea Cruciadelor, titlul de rege al Ierusalimului. Azi nu mai folosesc protocolar acest titlu ca să nu strice relațiile cu Israelul. Indienii Olohomi sunt alți posibili băștinași negri ai Americii. Olohomii au trăit pe Coasta Californiei, în zona Golfului San Francisco. Erau de rasă neagră, deci asemănători Kalifanilor amintiți mai înainte. Neamul Olohomilor a pierit complet în anul 1900, dar în anii din urmă un grup de negri din San Francisco s-au declarat Olohomi și au reînviat tradițiile acestei stirpe. Ei afirmă că doar genetic sunt urmașii Olohomilor și că sunt moștenitorii spirituali ai acestora. Așa zișii Olohomi contemporani au format o comunitate compactă și distinctă în metropola San Francisco. Comunitatea este așezată pe același teren care a aparținut presupușilor străbuni. Informații mai multe sunt în cartea “Drumul Ohlonilor” a lui Malcom Margolin. Mitologia Olohomilor este intersantă. Apar în legendele lor animale antropomorfe și posibile referiri la manipulările genetice pe care extratereștrii le-au făcut în trecut asupra pământenilor primitivi. Totemurile tribale întâlnite în toată lumea, prin care diferite seminții reclamă ca strămoș un animal pot fi amintirea acestor experimente. Desigur sunt de luat în seamă și ipotezele lui Claude Levi-Strauss din volumul “Gândirea sălbatică”. Spune Levi-Strauss că totemul evocă pe străbunul fondator al comunității și care purta numele acelui animal. Obiceiul de a da oamenilor nume de animale este întâlnit azi la indienii nordamericani. De asemenea totemul poate face trimitere la porecla unui strămoș ori a membrilor unui clan primordial cu caracteristici fizice ori comportamentale care aminteau de un anume animal. Indienii Menomini din statul american Wisconsin au ca totem ursul. Ce spune legenda lor? Un om-urs, probabil un om cu trupul masiv, era pescar pe lacul Winnebago din ținutul lor. Într-o zi au venit pe o insulă a lacului cinci păsări, numite păsări tunet. Acestea ca să vorbească cu omul-urs s-au transformat în femei. Din omul-urs și păsările femei s-a născut stirpea Menominilor! Miturile indienilor Olohomi vorbesc de oamenii păsări, pe care îi numesc și “oameni timpuri”. Probabil pentru că au trăit foarte demult. Oamenii păsări, oamenii zburători, sunt întâlniți în mitologia hindusă unde li se zice Garuda, chinezii îi numesc li-dzen-zi, iar băștinașii siberieni udeghe zic că și azi oamenii păsări trăiesc în munții Silote Alin. De asemenea miturile chinezilor vorbesc de țările oamenilor zburători numite Sanmiao și Luanmin. Oamenii din Sanmiao aveau aripi la picioare. Așa îl imaginau vechii greci pe zeul lor Hernes. Marian Rotaru