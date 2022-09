Leave a Comment

Chiar şi negrii americani îşi caută identitatea ca popor, considerând că au un drept a primului venit în Americi. Rezultatul acestor căutari sunt comunităţile aparte de negri create de lideri mai mult sau mai puţin inspiraţi. Naţiunea Yazoo, una dintre acestea, poartă numele unui comitat din statul Mississippi, deşi nu are legătură teritorială cu acesta. De fapt Yazoo nu au un teritoriu anume, membrii naţiunii trăiesc împrăştiaţi şi nu sunt decât o asociaţie culturală fără pretenţii politice. În 1940 câţiva negri idealişti au cumpărat 630 de hectare de teren în partea de câmpie din sudul statului Georgia, comitatul Plains şi au fondat colonia egalitariană Koinonia. S-a dorit ca aşezarea să fie guvernată de preceptele creştine şi să ofere un exemplu de dezvoltare durabilă şi reinserţie în societate a persoanelor marginalizate şi sărace. De la bun început s-a reuşit. Economia era înfloritoare. Exploatarea lemnului şi culesul nucilor din pădurea coloniei şi mai ales cultura bumbacului aduceau venituri bune. Koinonia cumpăra la preţ cinstit şi bumbacul produs de micii fermeri negri din comitat şi-l revindea en gros filaturilor. În Americus, oraşul învecinat, Koinonia avea un depozit de bumbac şi un magazin alimentar. Prosperitatea coloniei a deranjat corporaţiile. După 1960 Koinonia este atacată de membrii organizaţiei Ku Klux Klan, mişcare a albilor sudişti apărută după războiul de secesiune. Ku Klux Klan nu recunoaşte capitularea Confederaţiei Sudiste din 1865 şi se dedă la acţiuni teroriste la adresa negrilor pe care-i consideră nedemni de cetăţenia americană. Atacurile extremiştilor albi asupra Koinoniei au însemnat nu numai demonstraţii de forţă şi agresarea membrilor coloniei, ci şi rafale mitralieră, incendierea depozitului de bunbac şi detonarea unei bombe în magazinul alimentar din Americus. Comercianţilor din Americus li s-a cerut sub ameninţare să boicoteze afacerile cu Koinonia. Colonia a început să sărăcească şi să se depopuleze. S-au acumulat datorii care nu mai puteau fi plătite. Situaţia s-a rezolvat fericit prin intervenţia avocatului Millard Fuller din statul Alabama. Acesta a plătit datoriile coloniei şi a redirecţionat activitatea economică. Astfel din anii 1990 Koinonia s-a specializat pe producţia de prăjituri din fructe livrate la domiciliu prin comenzi pe internet. În acest fel a scăpat de boicotul impus de Ku Klux Klan. Fuller a deschis şi o afacere imobiliară în folosul coloniei. În Alabama, Koinonia deţine locuinţe pe care le închiriază la preţuri modice, dar profitabil. Pe moment colonia este salvată!

Naţiunea Nuwaubian este o grupare de negri americani fondată în 1967 de Dwight York. Gruparea are 500 de membri, propria limbă şi propriul alfabet create artificial. York a oferit naţiunii sale o religie, amestec de creştinism, iudaism şi islam, dar şi o istorie consemnată în “Aka”, cartea sfântă a nuwaubienilor. York spune că “Aka” este o lucrare antică şi că a găsit manuscrisul acesteia în Egipt. Primii locuitori ai Egiptului antic erau negri, spune “Aka”, iar acei negri erau urmaşii lui Abel, fiul protostrămoşilor Adam şi Eva. Cain, fratele lui Abel, este strămoşul albilor, penru că el însuşi era albinotic. Cei doi, Abel şi Cain, s-au născut în Egeida, insula fabuloasă care ar fi existat cândva în Marea Egee. Egeida este locul în care Adam şi Eva s-au stabilit pe Pământ după ce au fost alungaţi din Rai, scrie mai departe în “Aka”. În trecutul negrilor nuawaubieni nu lipsesc legăturile cu civilizaţiile extraterestre şi cu locuitorii legendarului oraş subteran Telos. Dwight York a fost musulman şi membru al Naţiunii Islamice, grupare a negrilor americani care cred în Mahomed şi care militează pentru înfiinţarea unui stat propriu în America. De altfel Naţiunea Islamică are guvern propriu, nerecunoscut de Washington. În 1960, pe când avea 25 de ani, York părăseşte calea islamului şi a înfiinţat mişcarea nuwaubiană determinat fiind de manuscrisul “Akăi” găsit cică în Egipt. Dwight devine un autor foarte prolific, publică în cinci decenii 450 de volume pe teme de filosofie, istorie, religie, ozenologie, paranormal şi criptozoologie. Este adevărat, cărţile sale sunt scurte, axate pe un subiect punctual, aşa cum era moda în antichitate. Nu întâmplător autorul le numeşte “suluri”. York s-a declarat faraonul nuwaubienilor sub numele Neter A’aferti Atum-Re. Comunitatea condusă de el ocupa la vremea aceea o zonă din districtul Bushwick al cartierului newyorkez Brooklin. În 1983 faraonul decide ca nuwaubienii să emigreze în statul Georgia pe motiv că acolo vor fi mai aproape de locul unde strămoşii lor au pus piciorul pe pământul Americii. O parte dintre nuwaubieni, cei mai apropiaţi sufleteşte de islam, refuză să plece şi îl aleg ca lider pe un oarecare Robert Rohan. Aceştia vor rămâne în Brooklin până în 1991, după care vor pleca şi vor înfiinţa colonia Camp Iazzir el Abba în comitatul Sullivan din nordul statului New York. Cei mai mulţi însă îl urmează pe Dwight York în statul Georgia, comitatul Putman. Aici York cumpără un teren de 230 de hectare pe care înfiinţează aşezarea Tama-Re şi construieşte principalul templu al cultului nuwaubian. În Tama Re clădirile aveau formă de piramidă spre a fi mai sanogene pentru locatari. Veniturile coloniei Tama Re proveneau din agricultură şi comerţ, în Tama Re existând o multitudine de magazine care vindeau ieftin. Acestora li s-au adăugat spaţii de depozitare închiriate unor companii din afara coloniei, un club de noapte, o editură şi o librărie. Colonia avea în Eatonton, capitala comitatului Putman, o societate de transport, un număr de clădiri pe care le închiria şi o librărie. Librării a mai avut şi la New York, la Baltimore în statul Maryland, în Districtul Federal Columbia, dar şi în insula antileză Trinidad. Turiştii vizitau în număr mare Tama-Re mai ales cu ocazia sărbătorilor nuwaubiene, cea mai importantă fiind Ziua Mântuitorului, ziua de naştere a lui York. Se pare că cea mai prosperă afacere a coloniei a fost prostituţia juvenilă, motiv pentru care în 2004 Dwight York este pus sub acuzare. Scăpă cu basma curată din lipsă de probe, dar în 2005 poliţia ocupă cu forţa Tama Re şi o demolează. Nuwaubienii lui York s-au răspândit care încotro. Atât timp cât a existat colonia a avut propriile legi. Primăria din Eatonton a acuzat adesea adminstraţia coloniei Tama Re de evaziune fiscală. În 1999 inspectorii de la fisc au închis clubul de noapte, chiar de Ziua Mântuitorului, ceea ce a pricinuit mari pierderi financiare. Ca măsură, Tama Re a înfiinţat o unitate paramilitară numită Garda Regală Ra care să apere colonia de infractori şi de funcţionarii publici dedaţi la abuz. Garda a fost eficientă, nu odată a pus pe fugă reprezentanţii primăriei. Cel mai grav incident din Tama-Re s-a petrecut în 1997 când cometa Hale-Bopp a trecut pe lângă Pământ. Atunci mai mulţi nuwaubieni s-au sinucis de teamă că în spatele cometei se ascunde o navă extraterestră, ceva în genul aceleia din romanul “Ziua Independenţei” scris de Stephen Molstad. Acei extratereştri urmau să invadeze Pământul. Dwight York a căutat să facă o confederaţie cu alte aşa zise naţiuni de negri ce se consideră băştinaşi americani: Washitaw, Yamasee şi Muskogee. A declarat război Iluminaţilor şi grupului Bilderberg, oculta financiară, care sugrumă lumea. De altfel mulţi negri americani consideră că arestatea lui York şi desfiinţarea coloniei Tama-Re este o răzbunare a Iluminaţilor. Tama Re a fost o micronaţiune tipică. Am scris anterior despre micronatiuni. Universul lor este foarte divers. Bunăoară în Montevideo, capitala Uruguayului, a fost proclamată în 1878 republica Domus Parva. Republica cuprinde o vilă, un teatru, un muzeu şi un parc de 20 de hectare decorat cu statui. Nu are rezidenţi permanenţi, toţi cei 200 de cetăţeni locuiesc pe teritoriul uruguayan, dar are guvern şi preşedinte, emite timbre şi monedă căutate de colecţionari. De fapt Domus Parva este un club ai cărui membri fac exerciţii de societate democratică. Printre cetăţenii republicii s-au numărat personalităţi uruguayene precum poetul Juan de San Martín, scriitorul Isidoro de María şi ziaristul Eduardo Rodriguez Larreta. Parva Domus a găzduit în 2007 ca parte neutră o întrunire uruguayano-argentiniană pe tema unor chestiuni economice litigioase.

În statul american Utah, domnul Zaq Landsberg din New York a cumpărat patru hectare de teren deşertic şi a proclamat acolo republica Zaqistan. Teritoriul cuprinde o colină numită pompos Muntele Insurmontabil, pâlcuri de vegetaţie ierboasă, nisip şi pietre, o cabană şi câteva statui ale lui Zaq Landsberg. Landsberg este sculptor şi a făcut tevatura cu republica Zaqistan ca să atragă atenţia eventualilor clienţi asupra lucrărilor sale. Pentru 40 de dolari vinde doritorilor de curiozităţi paşapoarte ale republicii. Statul Utah consideră Zaqistanul ca fiind un simplu obietiv turistic. Marian Rotaru