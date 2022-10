Leave a Comment

Discutând despre nauwabieni nu putem omite poporul Washitaw. Națiunea Washitaw a fost întemeiată de Verdiacee Hampton Goston (1925–2014).Verdiacee Goston a fost primar al orașului Richwood, statul american Louisiana, în perioada 1975-1976 și iarăşi între 1980-1984 și a publicat în 1993 cartea “Reîntoarcerea la rădăcini”. Goston spune în carte că unii negri din Louisiana sunt urmaşii unui trib negroid băştinaş american. Acest trib se numea Ouachita, iar numele lui vine de la râul Washita care curge prin statul american Oklahoma. În antichitate negrii Ouachita au migrat de pe vatra lor şi s-au aşezat pe teritoriile statelor Mississippi şi Missouri. Ei ar fi ridicat în antichitate tumulii de pământ care împânzesc câmpiile acestor state şi care pentru ei erau locuri de cult. Pe la 1780 negrii Ouachita s-ar fi aşezat în Louisiana, pe atunci colonie franceză. Pentru stabilirea în Louisiana au primit acceptul administraţiei coloniale franceze, care pur şi simplu le-a oferit ţara. În anul 1803 Napoleon I Bonaparte a vândut Louisiana Statelor Unite, ori Washitawii spun că împăratul francez a vândut americanilor numai oraşul Saint Louis. De aici concluzia Washitawilor că exceptând principalul oraş, Saint Louis, restul Louisianei le aparţine de drept după ce francezii au abandonat teritoriul. Verdiacee Goston a găsit printre negrii Louisianei adepţi pentru teoria ei. Aceştia s-au declarat de naţionalitate Washitaw şi au recunoscut-o pe Verdiacee ca regină a lor cu numele Tiari I. Regina Verdiacee a cerut la ONU ca Washitaw să fie recunoscuţi ca grup etnic indigen. Această recunoaştere putea aduce naţiunii Washitaw, conform legii federale americane, scutire de impozit pentru afacerile comunităţii. Cererea reginei Verdiacee a fost susţinută de ruşi, dornici să facă greutăţi americanilor, dar delegaţia SUA s-a opus prin veto şi cererea Washitawilor a fost respinsă. După decesul reginei Verdiacee poporul Washitaw s-a împărţit în mai multe clanuri, fiecare cu propriul rege. Fondarea națiunii Washitaw a fost inspirată de Mişcarea Suverană Maură, organizaţie a negrilor americani musulmani, înfiinţată în 1913. Aşa zişii mauri americani nu recunosc guvernul american şi refuză să i se supună. Ei spun că din anul 1780 au intrat sub protectoratul regelui din Maroc şi că de fapt Marocul ar fi patria lor de origine. În SUA mişcarea maurilor este în afara legii. Maurii la rândul lor se dedau la excrocherii şi fraude în numele luptei de emancipare faţă de americani, la asasinarea unor poliţişti, la ameninţări adresate diverselor oficialităţi, dar mai ales la “terorismul de hârtie”. În ce constă acesta? Maurii “fabrică” documente compromiţătoare şi fac reclamaţii penale anonime pentru personalităţile publice care li se opun. În România suntem obişnuiţi cu terorismul de hârtie!

Un caz aparte sunt negrii, etiopenii şi indienii rămaşi loiali Marii Britanii după declararea independenţei Statelor Unite. Au migrat în Canada rămasă britanică. Pentru indienii loialişti canadienii au înfiinţat rezervaţia „Cele şase naţiuni de pe râul Grant” locuită de clanuri ale triburilor Mohawk, Cayuga, Onondaga, Oneida, Seneca şi Tuscarora. Etiopenii s-au stabilit în provincia canadiană Noua Scoţie. Negrii au fost colonizaţi de englezi pe coasta Golfului Guineei, în Siera Leone de azi. Acolo au înfiinţat în 1787 statul Freedom. Statul va fi cotropit în anul 1800 de regatul indigen Koya. Negrii americani nu se descurajează şi în acelaşi an fondează oraşul Freetown. Acesta devine colonie britanică în 1807. La rândul lui regatul Koya a intrat sub protectorat britanic în 1896. Loialiștii negri sunt eroii romanelor scrise de Lawrence Hill şi Matthew Tobin Anderson. Astăzi negrii loialişti din Sierra Leone formează o naţionalitate aparte, denumită krios, vorbitoare a limbilor ebonic şi gullah, formate prin amestecul englezei cu graiurile sclavilor negri din America. Cele mai apropiate rude ale poporului krios sunt negrii gullah din regiunea Lowland a statului american Carolina de Sud. Gullah se consideră popor aparte. Au propria limbă şi propriile obiceiuri pe care le păstrează cu tenacitate. Parte dintre ei s-au stabilit după războiul de secesiune pe Insulele Mării, arhipelag barieră care flanchează coastele Carolinei de Sud, Georgiei şi Floridei. Acolo coloniştii gullah au primit pământ de la guvernul federal. O entitate statală apărută în războiul de secesiune a fost Republica Oamenilor Liberi din insula Roanoke. Insula se găseşte în largul Carolinei de Nord. Are doisprezece kilometri în lungime şi trei în lăţimea maximă. Republica este creată în 1862 cu sprijinul armatei nordiste, de către sclavii negri fugiţi de la stăpâni. Roanoke participă la războiul de secesine de partea SUA, cu 150 de luptători înrolaţi în „trupele de culoare”. Republica Oamenilor Liberi există simbolic şi azi, deşi oficial din 1870 insula Roanoke a fost înglobată Carolinei de Nord. În 1968 naţionaliştii negri din statul Mississippi au proclamat republica Noua Africă. Naşterea Noii Africi a fost marcată de violențe, lupte dintre adepţii mişcării de emancipare a populaţiei de culoare şi garda naţională a statului. Violenţele au durat trei ani şi s-au soldat cu morţi şi răniţi. La un moment dat pentru a stopa violenţele intervine armata federală, dar guvernul din Mississippi interpretează gestul ca atentat la adresa suveranităţii statului. Au loc înfruntări între militarii federali şi garda naţională a statului Missisippi şi asta în plină insurecţie a populaţiei de culoare. Până la urmă revolta negrilor a fost înăbuşită. Cauzele proclamării Noii Africi sunt multiple. În primul rând rasismul şi dorinţa negrilor de a se răzbuna pentru trecutul sclavagist. Nu-i de neglijat influenţa mişcării Rastafari a negrilor din Antile care se declară supuşi ai împăratului Etiopiei Zera Iacob exilat în Elveţia. Un rol l-a avut şi ideea că declaraţia de independenţă a Statelor Unite faţă de Marea Britanie din 1776 nu a privit şi populaţia neagră, lipsită de drepturi politice la vremea aceea. Un amestec l-au avut şi ruşii care au încurajat şi finanțat separatismul negru din Statele Unite. După 1972 interesul negrilor americani faţă de Noua Africă a scăzut. Formal republica continuă să existe, dar liderii ei sunt supravegheaţi de poliţia federală. Noua Africă are capitala la o fermă din comitatul Hinds, statul Mississippi, deţine o organizaţie paramilitară, Legiunea Neagră şi un campus unversitar, Africa House, în cadrul Universităţii Amherst din statul Massachusetts. Evenimetele legate de naşterea Noii Africi au inspirat romanul “Munţii în flăcări” a lui Terry Bisson. Dacă Noua Africă se vrea a fi stat creştin, în anii 1970 s-a născut în statul Alabama mişcarea Musulmanii Negri, care militează pentru un stat islamic negru în Sudul american. Secesiunea Statelor Americane Confederate (Sudiste) din 1860 şi războiul civil care a urmat au lăsat urme până azi în societatea americană. Sudiştii, locuitorii fostelor state confederate, care nu au acceptat înfrângerea din 1865, se consideră un popor aparte şi-i denumesc pe ceilalţi americani yankei. Ei arborează drapelul sudist, ţin sărbătorile lor şi comemorează evenimentele unei istorii pe care o cred proprie. Confederaţia este încă recunoscută de dominionul Florida Britanică! Naţionalismul sudist este susţinut de Liga Sudului şi de Congresul Sudului, organizaţii ce militează pentru reînvierea vechii Confederaţii. Sunt scriitori, filosofi şi oameni de cultură din fostele state confederate care susţin că există o naţiune sudistă diferită de naţiunea yankee din nord şi apropiată de spiritualitatea Europei, idee îmbrăţişată mai ales de pătura spiritualizată, intelectuală şi tradiţionalistă a populaţiei Sudului şi cultivată în literatură de romancierii care aparţin curentului aşa zis al Cauzei Pierdute: Douglas Southall, Thomas Dixon Jr., William Faulkner, Margaret Mitchell etc. Mai pregnant se observă legătura spirituală cu Marea Britanie a statelor Georgia şi Alabama ori legătura cu Franţa a Louisianei. Ca moştenire a perioadei coloniale franceze, Louisiana este singurul stat american în care se aplică ca în Europa continentală sistemul de drept roman şi codul civil al lui Napoleon I Bonaparte. În celelalte state americane se aplică sistemul juridic britanic, numit common law. Unii militari sudişti nu au recunoscut dizolvarea Confederaţiei la 10 mai 1865 şi înfrângerea în războiul de secesiune. Răzvrătiţii au format Ku-Klux-Klanul, numit şi Statul Invizibil, organizaţie care susţine superioritatea rasei albe şi luptă prin terorism pentru restaurarea sclavagismului în statele din sudul SUA. Dealtfel în statul Kentucky sclavia a fost abolită prin lege abia în 1976! Etimologia Ku Klux Klan este obscură. Doar klan-clan este cuvânt cunoscut. Karl May spune prin gura unui personaj din romanul “Winetou” că iniţiatorii organizaţiei nu aveau inspiraţia să-i dea un nume şi unul din membri a “clănţănit din dinţi: ku klux klan”! Marian Rotaru