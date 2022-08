Leave a Comment

Un loc misterios din Asia este Iramul, cetatea pierdută în pustiul Arabiei. Despre Iram scrie în cărţile islamice, la fel şi în poveştile din “1001 de nopţi”. Din punct de vedere literar oraşul antic a interesat în sec. XIX pe poetul şi scriitorul englez Robert Southey, iar la începutul sec. XX pe americanul, devenit un clasic al prozei thriller, H. P. Lovecraft. În 1990 exploratorul englez Sir Ranulph Fiennes anunţa că ar fi descoperit ruinele Iramului în provincia Dhofar din sultanatul Oman şi a dedicat expediţiei întreprinse cartea “Atlantida deşertului”. Dhofarul este cel mai mare producător de tămâie, smirnă şi senna din lume. Senna este utilizată în medicină ca laxativ, iar în bucătărie ca şi condiment. Dhofar ocupă un loc important în naraţiunea Cărţii lui Mormon, cartea de căpătâi a mormonilor din statul american Utah. După adepţii acestei religii, din oraşul legendar Bountiful aflat în Dhofar au plecat pe o corabie evreii conduşi de profetul Lehi. Aceştia ajung în Lumea Nouă acum 25 de secole! De unde ştiau ei de existenţa Americii, de au mers ţintit acolo, este un mare mister! Spiritual evreii din Dhofar sunt strămoşii mormonilor de azi! Evreii din Dhofar sunt o realitate. După ce Babilonul a cucerit Palestina, unii evrei au emigrat în sudul peninsulei Arabia, unde se află Dhofarul şi Hadhramautul. În Hadhramaut a supravieţuit până în anii 1970 un grup de evrei zişi yemeniţi. Sir Ranulph a descoperit într-adevăr o cetate neştiută, dar cum nu a găsit şi izvoare scrise, este greu de spus dacă aceasta este Iramul, cetatea Bontiful ori o alta. Mai sigur Sir Ralph nu a descoperit Iramul, dat fiind că în Coran se scrie despre o cetate numită Iramul pe Stâlpi. Denumirea arată că cetatea era aşezată pe o plarformă susţinută pe piloni, ori ruinele găsite de exploratorul englez nu arată aşa ceva. În scrierile coranice mai sunt consemnate cetăţile Ubbar şi Abbar, dar este greu de spus dacă sunt totuna cu Iramul ori erau oraşe diferite. Unii cred despre Abbar că s-ar afla undeva în Empty Quarter, posesiunea deşertică a Arabiei Saudite locuită numai de nomazi beduini. Printre beduinii din Empty Quarter a trăit în anii 1945-1950 exploratorul englez Sir Wilfred Thesiger. În cartea “Nisipurile Arabe”, Sir Wilfred povesteşte aventura sa în lumea beduinilor şi aminteşte de ruinele unor oraşe necunoscute şi foarte vechi, existente în zonă. Discuţiile legate de expediţia lui Sir Ranulph, iscate în 1990, au readus cetatea Iram în atenţia romancierilor, ca sursă de inspiraţie. Astfel subiectul cetăţii Iram a fost exploatat în romanele lor de Timotei Powers, James Rollins, Sean McMullen, Clive Barker, Josephine Tey şi Daniel Easterman. Un caz tipic de fantomă geografică este insula lui Robinson Crusoe. Se crede că Daniel Defoe, autorul romanului „Robinson Crusoe”, a cărui primă ediţie a apărut în 1719, s-a inspirat din păţaniile contemporanului său, scoţianul Alexander Selkirk. Dealtfel epopea marinarului scoţian ar fi oferit materialul faptic şi pentru romanul „Călătoriile lui Gulliver”, scris de Jonathan Swift. Selkirk a fost nevoit să trăiască singur patru ani pe insula Mas a Tierra a arhipelagului Jaun Fernandez din Pacific. Aventura a fost relatată în cartea „Croazieră în jurul lumii”, publicată în 1712 de salvatorul lui Selkirk, căpitanul Woodes Rogers. Desigur Defoe a citit cartea lui Rogers, iar lectura l-a îndemnat să scrie romanul său, unde povesteşte păţania altui naufragiat, Robinson Crusoe, dar care a trăit mai înaintea lui Selkirk.Cazuri de naufragiaţi nevoiţi să stea singuri pe insule pustii s-au întâlnit în toate timpurile. Poate cel mai cutremurător caz s-a petrecut în sec. XX. Pe la 1890 un sârb de 12 ani este trimis de părinţi la muncă în Italia. Vaporul cu care traversa Adriatica s-a scufundat în timpul unei furtuni. Unicul supravieţuitor este băiatul care reuşeşte să ajungă pe o insulă pustie. Deşi peticul de pământ era la 20 de kilometri de coasta Dalmaţiei şi deşi fusese văzut adesea de pescari, nu a venit nimeni să-l salveze, vreme de 80 de ani! Pescarii credeau că-i o stafie! Robinsonul sârb a domesticit capre şi a încropit o gospodărie. O colibă era casa lui. Smochinele sălbatice, stridiile, algele şi ouăle păsărilor de mare adunate de pe ţărm îi completau meniul. Deoarece a vorbit singur, nu a uitat limba. Întâmplarea a fost publicată în revista „Magazin”. În afara faptului că au trebuit să rămână pe o insulă pustie, aventurile lui Robinson şi Selkirk nu seamănă între ele. Defoe nu plasează acţiunea romanului în Pacific, iar natura insulei descrise nu are asemănare cu Mas a Tierra şi în general cu arhipelagul Juan Fernandez. Ideea influenţei cărţii lui Woodes Rogers asupra operei lui Defoe, a apărut prima dată în volumul „Viaţa şi aventurile lui Alexander Selkirk, adevăratul Robinson Crusoe”, publicat în 1835 de americanul J.A.Jones. Totuşi dacă Laputa din „Călătoriile lui Gulliver” este vădit o insulă fictivă, nu acelaşi lucru putem spune despre ostrovul lui Robinson Crusoe. Insula lui Robinson pare să fi fost reală, dar geografii se întreabă unde era situată? Inclusiv marele nostru geograf Ion Simionescu a încercat să dezlege enigma, într-o monografie dedicată subiectului. Majoritatea autorilor cred că insula unde plasează Defoe acţiunea romanului este Tobago din Antile. Întreprinzătorii din Tobago exploatează legenda pentru a propăşi turismul, deşi insula lor nu are asemănare geomorfologică cu insula lui Robinson. Astfel în romanul lui, Defoe nu spune că insula lui Robinson avea munţi, ori în Tobago sunt munţi. De pe vârful denumit astăzi Dillon, cu altitudinea de 421 de metri, Crusoe trebuia să zărească marea insulă vecină Trinidad. De asemenea, de pe plajă chiar, trebuia să observe fără probleme insulele apropiate: Little Tobago, Sf. Giles şi Goat, ori în romanul lui Defoe, insula lui Robinson este singuratică. Nici vegetaţia nu se potriveşte. Robinson a găsit vie sălbatică cu struguri, ori în Tobago nu creşte viţa de vie. Viei nu-i prieşte la tropice. Astfel amiralul rus Otto von Kotzebue a încercat fără succes să aclimatizeze viţa de vie şi pepenii verzi în insulele Marshall din Pacific, dar recunoaşte într-o carte a sa, „Explorări în Mările Sudului şi strâmtoarea Bering între anii 1815-1818”, că nu a reuşit. Mai degrabă sunt soiuri de vie care acceptă frigul. Astfel în Pamir creşte un soi de vie sălbatică ai cărei struguri se coc la începutul iernii, când temperatura scade la minus cinci grade celsius. Există totuşi un argument forte care pledează pentru poziţia antileză a insulei lui Robinson Crusoe: Vineri, sălbaticul prins de Robinson şi semenii lui Vineri care erau de rasă neagră şi canibali. Antropofagia a fost practicată de popoarele din bazinul Amazonului şi din insulele Antile! Chiar cuvântul canibal vine de la tribul caraibilor, indienii care populau Antilele, numite şi Caraibe. Carne de om au consumat până de curând sau poate mai consumă încă, unele triburi din Amazonia. Pe de altă parte neamurile antropofage şi populaţiile negroide nu au fost semnalate pe coasta peruviană şi chiliană a Pacificului, vecine cu arhipelagul Juan Fernandez. Dealtfel arhipelagul unde J.A. Jones susţinea că s-ar afla insula lui Crusoe este departe de continent, deci nu putea fi vizitat de sălbaticii îmbarcaţi în pirogi primitive. Arhipelagul Juan Fernandez are două insule principale: Mas a Fuera şi Mas a Terra. J.A. Jones crede că Robinson a naufragiat pe Mas a Terra, ori aceasta este muntoasă, ceea ce Defoe nu spune despre insula unde s-a nevoit eroul său. De pe cel mai înalt munte din Mas a Terra, Yumque de 915 metri, Robinson trebuia să vadă vecina Mas a Fuera şi insulele din apropiere: Santa Clara, Juanango, El Verdogo şi Viliagro, dar repet, în roman insula lui Robinson era singuratică. În concluzie insula lui Robinson, rămâne un mister geografic. Insulele Juan Fernandez sunt posesiuni ale republicii Chile. Le descrie Richard Henry Dana Jr în cartea “Doi ani în jurul lumii”, publicată în 1840, iar în 1910 exploratorul suedez Carl Skottsberg în lucrarea “Istoria naturală a insulelor din estul Pacificului”. Pe la 1830 guvernul chilian exilează în arhipelagul Juan Fernadez nişte condamnaţi politic. Ca să trăiască, condamnaţii creşteau capre şi vânau la ţărm foci. Vânzarea pieilor de focă era principala lor resursă. Se organizaseră într-un fel de republică, evident, de nimeni recunoscută. După ce focile s-au împuţinat şi lipsurile au început să arate colţii, proscrişii se răscoală, omoară militarii chilieni dizlocaţi pe insule şi fug în Chile. Vor fi vânaţi şi ucişi de armata chiliană. Povesteşte epopea lor un martor ocular, medicul John Coulter în cartea “Aventuri în Pacific”, publicată în 1845. Apoi în Juan Fernandez se stabilesc colonişti civili. Ca ocupaţie, pescuiesc, prind homari, vânează foci şi păsări de mare, cresc capre, cultivă legume şi exploatează lemnul din pădure, mai ales lemn de santal. Marian Rotaru