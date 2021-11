În cătarea timpului pierdut (CLXXXII)

Scriam mai înainte despre Nicolae Malaxa, omul care a făcut mult bine ţării, care a dorit o Românie industrializată şi modernă. Mai puţin se ştie că printre planurile lui Malaxa se număra şi construirea hidrocentralei de la Porţile de Fier. Proiectul din 1941 proteja insula Ada Kaleh. Din păcate, la vremea respectivă, Germania care ocupase Serbia, s-a opus construirii hidrocentralei! După Revoluţie, Malaxa în loc să fie preţuit este dimpotrivă denigrat. Se zice că era străin, dar am arătat că pe linie paternă era aromân şi moldovean get beget după mamă. S-a mai zis că Malaxa avea genă de fanariot. Industriaşul nu era din neam de fanarioţi, iar dacă a venit vorba, iată că Alexandru Ioan Cuza a avut rădăcină în Fanarul Bizanţului prin mama sa Sultana Cozadini. Asta desigur nu-i un păcat! Bunăoară Cantacuzinii, familie imperială bizantină, au ajuns printre români. Astfel în sec XIII principi din familia Cantacuzino domneau în Marea Valahie a aromânilor din Pind şi Tesalia. Ilustra familie l-a avut exponent în Ţara Românească pe geograful şi istoricul Constantin Cantacuzino (1639-1716). Mai apoi s-a remarcat inginerul Ioan Cantacuzino, fondator în anul 1888 a fabricii de ciment şi cărămizi refractare de la Brăila cu propriile exploatări de calcar şi argilă. Cimentul Portland fabricat la Brăila a fost medaliat cu argint la Expoziţia Universală de la Paris din anul 1900. Reprezentanţi de seamă ai familiei au fost aviatorul Constantin Cantacuzino, erou în al doilea război mondial, istoricul Ioan Mihai Cantacuzino, scriitorul Ion Filotti Cantacuzino, Maria Ioana Cantacuzino romancieră şi luptătoare anticomunistă, Gheorghe Cantacuzino, general şi scriitor, savantul Ioan Cantacuzino, imunolog şi microbiolog. Sub coordonarea profesorului Cantacuzino, statul român a înfiinţat în 1921 Institutul de Vaccinuri şi Seruri, al doilea din lume după Institutul Pasteur din Paris. În 1925 la Institutul Cantacuzino din Bucureşti s-a produs în premieră mondială vaccinul contra holerei. Sunt naţionalist, dar nu xenofob. Urăsc străinii care fac rău ţării mele, dar îi preţuiesc pe cei care au servit-o. Am scris laudativ de familia Chrissoveloni din Ghidigeni, la origine greci din insula Chios, care a făcut bine satului şi ţării. La Bârlad s-a afirmat medicul evreu Isaac Weinfeld, doctor în medicină şi cunoscut cu pseudonimul Ion Tutovă ca scriitor, poet şi publicist. Pentru meritele culturale dr. Weinfeld a fost înobilat în 1922 cu rangul de cavaler al Ordinul Coroana României. Iată şi la alţii cum Cristofor Columb, care a descoperit America în numele Spaniei, era italian din Genova. Cel care în 1907 a construit primul elicopter din lume a fost un francez de origine română, Paul Cornu. Unul dintre părinţii aeronauticii americane a fost matematicianul şi inventatorul George de Botezat, la origine român basarabean. Șeful de proiect al rachetelor Apollo, care i-au dus pe americani pe Lună, a fost tot originar din România, Ioan Ioaniţiu. Primul care a scris o poezie în limba geţilor a fost poetul latin Ovidiu când se afla în exil la Tomis. Patria lui Ovidiu a fost oraşul Sulmona din regiunea italiană Umbria. Din Sulmona se trage şi familia Rosetti despre care am scris, italieni ajunşi în Moldova şi care au dat mult României. Bunăoară în familia Rosetti s-a născut Elena Cuza. În 1853 austriacul Carol Knappe introduce la Bucureşti lămpile cu ulei de rapiţă pentru iluminatul stradal. Acestea înlocuiau opaiţele cu seu folosite până atunci. Rapiţa se cultivă în Principatele Dunărene din 1845. La început, în lume, uleiul de raptiţă era utilizat ca ulei lampant şi industrial. Acum i se face multă reclamă ca ulei alimentar, deşi conţine acid euricic. Acidul euricic este apreciat de unii nutriţionişti, în ciuda faptului ca poate fi dăunător organismului dacă este consumat în cantităţi mari. Acidul euricic imprimă uleiului de rapiţă gust amar şi miros neplăcut, accentuat la prăjire. Consumat în stare crudă, uleiul de rapiţă intră în componenţa uleiurilor cupajate (amestecate) pentru salată, alături de uleiurile de floarea soarelui şi soia. Până în anii 1970 ţăranii săraci din satul Brădeşti, vecin cu Bârladul, adunau seminţe de muştar (rapiţă sălbatică) şi storceau din ele la râşniţe ceva ulei. Pe vremuri brădeştenii erau olari vestiţi şi umblau din bâlci în bâlci ca să vândă vasele de lut. În 1786 Herletz Gerah din Boemia se stabileşte la Iaşi cu gând să deschidă o farmacie. La 1 august 1786 domnitorul Moldovei Alexandrul al II-lea Mavrocordat autorizează funcţonarea farmaciei cu condiţia ca medicamentele să fie vândute ieftin spre “a fi de folos norodului”. Alături de farmacie Gerhard a înfiinţat o făbricuţă de bere. Berea denumită Zimbru era preparată după reţeta celebrei beri Pils din Cehia. Berea Zimbru era administrată pacienţilor de la spitalul ieşean Sf. Spiridon, aflaţi în covalescentă postoperatorie. Desigur berea făcea bine bolnavilor deoarece conţine complexul de vitamne B, proteine şi maltoză-zahăr de malţ. La 29 septembrie 1799 Tudora Milioroaia cumpără de la Gerah fabrica de bere, dar o vinde în 1821altei femei: Maria von Neupauer. Zimbru a fost una din mărcile renumite de bere românească. Ion Luca Caragiale înfiinţase la Bucureşti berăria Gambrinus unde se servea o bere foarte apreciată, preparată artizanal după reţeta casei. Caragiale a vrut să deschidă şi la Iaşi o berărie Gambrinus, dar după ce a servit bere Zimbru la restaurantul fabricii, a renunţat. Gambrinus nu putea face faţă la concurenţa berii Zimbru. Fabrica de Bere şi Malţ Zimbru este naţionalizată la 12 iunie 1948, de la ultimul ei patron, Avram Beniaminovici. Un italian din ducatul Parma, Carlos D’Avila, doctor în medicină, vine în Țara Românească în 1853 la invitaţia domnitorului Barbu Stirbey. A rămas în România şi cunoscut cu numele Carol Davila va fi unul din părinţii şcolii româneşti moderne de medicină şi farmacie. Este tatăl poetului şi dramaturgului Alexandru Davila. Un conte framcez din regiunea Dauphine, Gustave D’Albon era în 1860 consulul Austriei în Moldova. Ramura românească a familiei D’Albon apare după ce nepotul consulului se căsătoreşte cu o moldoveancă şi se stabileşte la Iaşi. Strănepotul lor va fi dr. ing. Gerard D’Albon, unul din cei mai preţuiţi profesori ai politehnicii ieşene! Tot dintr-o familie de aristocraţi francezi provine şi marele inginer Anghel de Saligny, născut la Șerbăneşti judeţul Tecuci. Gerontologul dr. Ana Aslan a descoperit vitamina H 3, a inventat produsele farmaceutice gerovital şi aslavital şi a creat procedee originale de tratament geriatric. Ana Aslan s-a născut la Brăila, dar aparţinea unei familii de boieri din judeţul Putna, a căror sorginte era armenească! În 1946 prin decret regal se pun bazele la Bucureşti a Institutului de Geriatrie condus de Ana Aslan. Institutul unde s-au tratat mari potentaţi ai lumii aducea statului român un profit anual de 20 de milioane de dolari. Centrul de producţie afiliat institutului fabrica varii sortimente de gerovital şi aslavital cerute la export. Se ajunsese ca şoferii de TIR să ascundă gerovital în pneuri ca să-l scoată ilegal din ţară! Prin şcoala de ingineri hotarnici pe care o înfiinţează în 1813 Gheorghe Asachi, cel mai ilustru dintre fiii ţinutului Herţa, a devenit părintele învăţământului politehnic din Moldova. Totodată a organizat Academia Mihăileană, prima intituţie modernă de învăţământ superior din Moldova şi a scos “Albina Românescă”, primul ziar în limba română din Moldova. Asachi a fost inginer, ziarist, istoric, poet, dramaturg, prozator, traducător de literatură, editor, tipograf, pictor şi industriaş. El a înfiinţat în 1841 la Piatra Neamţ prima fabrică de hârtie din Moldova. Gheorghe Asachi aparţinea unei familii de boieri cu obârşie armenescă stabiliţi în Podolia şi de acolo veniţi în Herţa. Anton Vorel din Boemia a fondat în 1825 la Piatra Neamţ, Laboratoarele specializate pe producţia de medicamente naturiste preparate din plante medicinale recoltate de pe valea Bistriţei. Afacerea va fi preluată de Lascăr, fiul lui Anton Vorel, iar din 1910 de nepotul Constantin. Primul articol despre Laboratoarele Vorel apare în 1851 la revista “Foaia Sătească a Principatului Moldovei”. În 1883 Compania “Laboratoarele şi Farmacia Vorel” devine Furnizor al Casei Regale, statut onorant acordat firmelor ale căror produse sunt de calitate ireproşabilă. Laboratoarele Vorel au creat şi au fabricat 120 de medicamente originale, vândute în România şi în alte 70 de ţări. Printre ele se număra celebrul ceai Carpaţi. În 1944 Laboratoarele deschid o filială la Braşov. Compania Vorel este naţionalizată la 2 aprilie 1949 şi distrusă. S-au distrus inclusiv reţetele de fabricaţie ale medicamentelor, rodul a peste un secol de cercetare. Întreprinderea va fi reînfiinţată în 1983 graţie campaniei dusă de Adrian Păunescu în revista “Flacăra”, dar uriaşul tezaur ştiinţific creat de farmaciştii Vorel este definitiv pierdut. Marian Rotaru