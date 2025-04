Impozitul pe construcțiile speciale a fost redus

By

Guvernul a decis recent aplicarea unei cote de impozitare reduse și diferențiate pentru construcțiile speciale. Aceste reglementări au rezultat din consultările derulate de Ministerul Finanțelor, inițiatorul actului normativ, cu reprezentanții sectorului vizat de această reglementare. Spre deosebire de nivelul de 1% stabilit prin precendentul act normativ, decizia nouă a Guvernului are în vedere o cotă de impozitare redusă și aplicată diferențiat, respectiv:

– O cotă de 0,5% pentru valoarea netă a construcțiilor, altele decât cele de natură publică/ privată al statului sau ale unităților administrativ-teritoriale;

– O cotă de 0,25% pentru calcularea impozitului pe construcții în cazul contribuabililor care au în administrare, concesiune, folosință cu titlu gratuit/ închiriere construcții din domeniul public/ privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

Acest impozit se va aplica doar pentru construcțiile situate pe teritoriul României delimitat de frontiera de stat, prin urmare, sub incidența actului normativ nu intră construcțiile situate în teritoriul maritim al României.

Se va acorda o bonificație de 10% din valoarea impozitului pentru contribuabilii care plătesc până la data de 25 mai a anului pentru care se plătește impozitul Ordonanța de Urgență în discuție mai adduce o serie de modificări în unele domenii:

– Actul normativ creează posibilitatea Ministerului Apărării Naționale (MApN) să poată organiza concursuri sau examene pentru ocuparea pe o perioadă determinată a unor posturi contractuale cu caracter sezonier. MApN argumentează că anul trecut legislația i-a permis să facă astfel de angajări în cazuri temeinic justificate și a organizat examenele pentru ocupare pe o durată determinată de 6 luni, program cu 1 mai, în sezonul estival, a 95 de posturi de personal civil contractual sezonier. O altă prevedere referitoare la activitatea MApN vizează prelungirea contractelor de muncă ale personalului civil, încadrat pe durată determinată în cadrul Depozitului central de arhivă al Arhivelor Militare Naționale Române din Ministerul Apărării Naționale, până la data de 30 iunie 2026, prin act adițional. Măsura are în vedere creșterea numărului de petiții adresate acestei instituții.

– O altă modificare vizează suportarea din bugetul de stat a costurilor generate de emiterea cardurilor de prime didactice, profesionale și tichete sociale. Serviciile de etichetare, colectare și distribuție a măsurilor de susținere a activității didactice și a carierei profesionale pe suport electronic se realizează către Compania Națională ”Poșta Română”, în baza convenției încheiate cu MIPE și a prezentei ordonanțe de urgență, la o valoare maximă de 3,59 milioane lei.

– Ordonanța de urgență creează cadrul legal pentru organizarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea posturilor vacante ca urmare a avizului/ acreditării creșelor finalizate în cadrul Programului guvernamental de construire creșe ”Sfânta Ana”, finanțate prin PNRR. Astfel, Guvernul va aproba prin Memorandum, la propunerea Ministerului Educației și Cercetării, cu avizul Ministerului Finanțelor, scoaterea la concurs a posturilor vacante ca urmare a finalizării și predării creșelor.