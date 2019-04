Imposibilul devine posibil când există voință și pasiune pentru lucrul bine făcut

Infrastructura este motorul dezvoltării economice și sociale și-n consecință lista investițiilor publice la Murgeni în județul Vaslui are vreo 20 de pagini. Strategia inițiată și aplicată de primarul Ioan Buta în ultimii ani a reașezat orașul Murgeni pe harta zonelor unde merită să investești.

Cine mai credea prin 2012 că micul orașul Murgeni, ridicat forțat cândva la acest statut din diverse motive, se va dezvolta într-un ritm susținut? A fost nevoie de peste două decenii până ce orașul să înceapă a crește. Acum orașul rivalizează cu localități similare din țară și administrația locală poate da lecții de dezvoltare multor zone cu pretenții. Dacă-n 2012 multe drumuri erau de pământ, acum peste tot e piatră iar drumurile principale sunt asfaltate. Inițiatorul unor proiecte cu impact în toată zona, primarul Ioan Buta se declară mulțumit de investițiile reușite până acum. Privind în ansamblu situația comunității și a regiunii, primarul orașului Murgeni spune cu nemulțumire că nu există forță de muncă iar mediul privat stagnează din această cauză. „Am încercat o colaborare între școală, mediul privat și administrația locală pentru a identifica soluții care să rezolve problema lipsei forței de muncă. Pot eu oare să propun unor investitori privați să vină la Murgeni, că le putem acorda unele facilități, dacă nu este forță de muncă? Eu am sugerat conducerii școlii o colaborare mai strânsă cu administrația locală. Eu fac parte din altă generație, comunistă, acum cei din generația de astăzi să se implice, să construiască așa cum văd ei viitorul. Dacă nu se iau măsuri acum pentru a pune în aplicare unele soluții vor fi probleme grave în viitor cu forța de muncă. Din punctul de vedere al administrației locale noi ne-am făcut treaba. Ei sunt cu programa școlară. Este zonă agricolă și atunci te orientezi spre formarea de personal în acest domeniu. Din păcate însă cu un procent de 2% promovabilitate la Bacalaureat ce să faci? E nevoie de o schimbare de optică.

Avem o colaborare bună cu spitalul. Administrația locală și-a făcut treaba și aici. S-au făcut investiții la spital și la acreditare a fost al treilea din țară. S-au investit acolo 3 milioane euro”, spune primarul Buta.

După asfaltarea drumurilor principale din fiecare localitate acum urmează asfaltarea drumurilor secundare. Recent Primăria Murgeni a primit răspuns pozitiv de la Compania Națională de Investiții (CNI) în ceea ce privește un proiect pentru 12 kilometri de asfalt. „Tocmai ni s-a transmis de la CNI că proiectul nostru a fost aprobat. Mai facem 12 kilometri de asfalt. Pot spune că am așezat puțin treburile principale. Problema infrastructurii (drumuri, apă canalizare) am rezolvat-o în mare parte. Am inițiat un proiect mare pentru aducțiune gaz metan. De mai mulți ani mă zbat cu acest proiect. Prima dată toți erau sceptici și spuneau că n-am șanse cineva, dar acum proiectul devine realitate. Mi s-a spus de la centru că nu voi reuși singur și atunci am făcut asociație de dezvoltare intercomunitară. Am convins 6 comunități locale să ni se alăture. Am primit lista sinteză că suntem pe ordin de ministru. Așa că vom aduce gazul metan la Murgeni. La școli mai am puțin și termin, la infrastructura socială am lucrat și încă se lucrează, dar și noi ca instituție publică ne lovim de aceeași problemă, respectiv lipsa forței de muncă. Am 3 locuințe protejate la Floreni, am semnat contractul de finanțare și un centru de zi unde vor fi 40 de locuri de muncă. Nu sunt oameni. Caut un auditor de 2 ani. Salariul este de circa 6.000 lei și nu vin candidați. Caut contabil cu salariu de 7.000 lei și nu găsesc. Mai caut arhitect șef cu 10.000 lei salariu, dar nu găsesc. Asta e problema acum. ~n rest, pot spune că sunt chiar satisfăcut de ce s-a reușit până acum. Am aplicat proiecte mari de investiții. Mă gândesc serios dacă să mai candidez în 2020 pentru că este obositor. Dacă aș fi sigur că trăiesc 100 de ani, aș mai vrea vreo 5 mandate! Am o familie unită, frumoasă și primăria nu-mi lasă timp să fiu alături de familie”, mai spune primarul orașului Murgeni.

După cum am relatat și-n alte ediții ale ziarului nostru regional, tot mai multe comunități locale se îndreaptă către varianta gazului metan. E o soluție mai ieftină și mai bună decât lemnul sau curentul electric, dar și gazul e scump având în vedere că România deține rezerve importante de gaz. „Mă deranjează că inițiativa privind legea cu 30% din cantitatea de gaz care se extrage să fie vândută pe piața românească vine din stânga. Mă deranjează doctrina liberală care nu se preocupă de oameni, de sănătatea populației, de nivelul de trai. E bună legea de care vorbeam și măcar atât să facă guvernanții pentru populație în acest domeniu”, a concluzionat primarul Ioan Buta.

Murgenii de astăzi reprezintă o oază de dezvoltare pentru întreaga zonă.