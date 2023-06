Ieri era Hora satului azi e Ziua satului

La Ziua Satului s-au adunat cu mare bucurie sute de localnici și oaspeți pentru că omul gospodar găsește timp și pentru voie bună pe lângă sau ca recompensă pentru eforturile de zi cu zi necesare unui trai mai bun.

Administrația locală de la Deleștii Vasluiului a oferit o zi de neuitat la ceas de mare sărbătoare creștinească.

Dintotdeauna, moldoveanul aprig și hâtru a știut să-și organizeze viața astfel încât să reușească în truda de zi cu zi. Ieri era Hora satului, azi este Ziua comunei sau Ziua orașului. Privind în urmă, vedem cum tinerii însoțiți de înțelepții satului se adunau la Hora satului, un moment definitoriu în viața comunităților locale, pentru a socializa, pentru a se distra după zile și luni de trudă. Marile sărbători creștinești adunau lumea satului la biserică, după care la horă. În special fetele de măritat veneau însoțite de părinți sau bunici la horă, pentru că așa mergeau pe atunci treburile. Toată suflarea satului își punea straie de sărbătoare și venea la horă.

La fel se întâmplă și astăzi, că tradiția merge înainte, cu schimbările inerente, evident. Astăzi, frumusețea satului moldovenesc este dată de momentele de sărbătoare, când gospodarii își pun straie frumoase și se adună pentru a se bucura împreună. Marea sărbătoare creștinească Pogorârea Sfântului Duh a fost un eveniment cu multiple semnificații pentru gospodarii comunei Delești din județul Vaslui.

Cu sate puse la distanță unul de altul și ascunse, din loc în loc, de codrii seculari, cu oameni gospodari, care se gândesc cum să facă ziua de mâine mai bună decât ziua de azi, cu o administrație locală care încearcă să rezolve toate nevoile oamenilor, comuna Delești din județul Vaslui este un model de dezvoltare, este, dacă vreți, o comunitate tradițional-modernă.

După slujba de la biserică, adică pe la ceasurile amiezii, copii, tineri și oameni în toată firea au început să vină către locul unde începea frumosul program al manifestării care se numește astăzi Ziua comunei. Sărbătoarea Pogorârea Sfântului Duh, numită și Cinzecimea sau Rusaliile, i-a luminat pe gospodarii locului și i-a făcut mai buni unii cu alții și mai voioși. Spuneam, așadar, că la ceasurile amiezii, când soarele începutului de vară încălzea blând, gospodarii locului s-au adunat la sărbătoarea comunei. Primarul Daniel Dobranici era mândru de frumusețea locurilor și a oamenilor, la ceas de mare sărbătoare. E o mare misiune să fii primar, dacă te implici cu adevărat în viața comunității. Iar primarul Daniel Dobranici este un exemplu de implicare și pasiune pentru lucrul bine făcut. Primul moment, după deschiderea oficială a manifestărilor, a fost deosebit. Stâlpii comunității, cei care au pus de-a lungul vieții morala și vrednicia mai presus de orice, alături de valorile comunității, speranța și viitorul acestei comunități, adică tinerii de valoare, au fost recompensați de comunitate, pentru că tot ce e frumos și bun merită o recompensă.

Familiile care au dat dovadă de trăinicie, de morală creștină, au primit aprecierile comunității la împlinirea a cinci decenii de căsătorie.

Au primit, de asemenea, recunoștința comunității, prin vocea primarului Daniel Dobranici, tinerii care au obținut rezultate de excepție în diverse domenii, altfel spus tinerii talentați și muncitori.

În apluazele celor prezenți toți au fost recompensați și felicitați de administrația locală reprezentată de primarul Dobranici.

Cuvintele frumoase pluteau peste tot, iar atmosfera era cu adevărat de sărbătoare. Ca o apreciere pentru munca membrilor comunității și aici ne referim la copii și tineri, dar și la cadrele didactice care le dirijează pașii, pe scenă au urcat talente de-ale locului și au încântat publicul prezent. Fără pretenții aiuristice, sărbătoarea comunei Delești a avut de toate și a readus în mintea celor prezenți frumusețea satului moldovenesc.

Multe investiții așteaptă să se finalizeze și-n acest an la Delești

Sărbătoarea se împletește armonios cu munca și rezultatele sunt de excepție aici, la Deleștii Vasluiului. Ca-n fiecare an, de ceva timp încoace, administrația locală lansează investiții publice necesare în comunitate. Sunt mai multe posibilități de finanțare pentru creșterea comunităților locale și administrația de la Delești are în lucru mai multe investiții. La ceas de sărbătoare se face și un bilanț, de regulă, dar aici și acum se vorbește mai mult de proiectele aflate în lucru, pentru că investițiile finalizate sunt bune, dar nevoile sunt destul de mari, deci laudele vor veni mai târziu. „Sunt două proiecte de canalizare în faza de licitație pentru execuție. E vorba de rețea de canalizare în satele Delești și Fundătura. Un alt proiect este pentru modernizarea iluminatului public. Prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) montăm sistem de supraveghere în toată comuna. Cu acest proiect va crește siguranța în satele comunei noastre. Avem aprobat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) un proiect pentru continuarea unei investiții care a început cu mulți ani în urmă și a fost lăsată în paragină. Se reface ddocumentația și se reiau multe lucrări de la zero. E vorba de construcția de poduri și podețe. Proiectul a fost început cândva prin celebra ordonanță 7. Investiția pentru finalizarea podurilor și podețelelor care fac parte din proiect se ridică la circa 2,5 milioane lei. Acestea sunt câteva investiții mari, iar pe lângă acestea avem alte lucrări care se fac cu bani de la bugetul local. La Delești avem un corp de școală care stă nefolosit de 3 ani. Vrem să amenajăm acolo casă praznicală. Oamenii cer un astfel de obiectiv și noi îl vom face. Pe lângă toate acestea sunt treburi gospodărești care se fac permanent”, a spus primarul comunei Delești, Daniel Dobranici.

Adunând munca și sărbătoarea se vede clar că Deleștii Vasluiului sunt o comunitate interesantă, o comunitate în dezvoltare, unde tradițiile sunt păstrate, iar pentru creșterea nivelului de trai se lucrează neîncetat.

Imaginea pe care și-o formează călătorul este cea a unei comunități în dezvoltare, unde vrednicia oamenilor locului se pliază pe frumusețea peisajelor. E la fel de frumos și atractiv în satele comunei Delești sau mai frumos dacă ne raportăm la alte localități rurale care-s „cântate” în spațiul public. Frumusețea naturii, accentele de natură sălbatică puse parcă de mâna omului în context modern, fac o imagine superbă, arătând că acolo unde vrednicia și pasiunea pentru lucrul bine făcut se îmbină, totul merge în direcția bună. Când soarele ardea mai cu putere, iar spectacolul a încins atmosfera, mai mult decât razele soarelui, am lăsat în urmă comuna Delești convinși că mâine va fi mai frumos și mai confortabil aici.