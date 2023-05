Iar au călcat pe alături sau una caldă și alta rece!

Petrolul-FC Botoșani 1-0

Una caldă și alta rece primește cel mai capabil patron din fotbalul românesc. După ce-și mai spălaseră din rușine, botoșănenii au călcat iarși strâmb luând bătaie de la Petrolul. Cu ceva timp în urmă trupa lui Iftime câștigase clar în fața petroliștilor. Acum, când visau la Europa, au pierdut trei puncte foarte importante. De altfel statistica înclină balanța în favoarea gazdelor.

După ce a pierdut cu 0-5 în februarie, în fața celor de la Botoșani, Petrolul și-a luat revanșa și a câștigat cu 1-0 în etapa a șasea din play-out. Budescu a marcat din penalty, în minutul 90^9.

Prima ocazie a meciului a aparținut oaspeților, când Roman a nimerit transversala în minutul 25. Ploieștenii au dat replica prin Meijers și apoi prin Jefferson. Până la pauză, Roman l-a pus la încercare pe Vâlceanu, iar la cealaltă poartă, Takayuri a irosit o șansă bună. Petrolul a avut și ea o bară în minutul 65, iar în aceeași fază, Irobiso a irosit o ocazie mare. Grozav a șutat apoi pe lângă poartă, iar Irobiso s-a trezit singur cu portarul, dar acesta a fost atent și i-a „furat” mingea în ultima clipă.

În prelungiri, arbitrul a dat penalty pentru ploieșteni, după ce a consultat îndelung VAR-ul, iar Budescu l-a transformat. Astfel, Petrolul – Botoșani s-a terminat 1-0 și ploieștenii egaleză la puncte liderul din play-out, U Craiova 1948.

„Chiar nu îmi găsesc cuvintele. Îi felicit pentru cele trei puncte. În prima repriză, a fost un joc echilibrat, pe contre, dar în a doua, parcă am fost noi echipa care am avut inițiativa, nu ne puseseră probleme, dar până la urmă, fotbalul e imprevizibil.

Trebuie să ridicăm capul, pentru că au fost meciuri când și noi am câștigat în ultimul minut. Dar păcat pentru muncă și dorință, pentru că ne doream să câștigăm această partidă și cred că s-a și văzut că noi am avut inițiativa.

Am fost o echipă care a alergat, chiar nu am ce să le reproșez, doar că trebuie să învățăm că sunt situații când, dacă scorul duce către 0-0, chiar dacă ai inițiativa, trebuie să fii atent și să nu pleci fără punct, mai ales dintr-o deplasare„, a precizat tehnicianul moldovenilor.

