Hora din străbuni a fost un succes pentru Vaslui și pentru Moldova

S-a tras cortina peste ediția a 8-a a Festivalului Internațional de Folclor Hora din Străbuni. Au fost cinci zile cu tradiții autentice din toate colțurile lumii. Manifestarea de talie internațională s-a încheiat în prezența a peste 10.000 de oameni cu un spectaol de gală desfăurat în central civic al municipiului Vaslui. În cele cinci zile de festival mii de oameni au venit să vadă folclor. „Suntem mai mulți ca niciodată, iar această piață ne oferă un cadru superb. Deși suntem încadrați de reprezentanții formațiilor care au participat la festival, nu suntem nici din Columbia, nici din Turcia, suntem de aici, dintre voi, de la Vaslui. Suntem organizatorii administrativi ai acestei manifestări culturale, care seamănă cu un drum lung pe care l-am început undeva în Columbia și trecând prin foarte multe țări am ajuns în Coreea de Sud, luând de acolo, în mod simbolic și pe reprezentanții acestor țări, pentru a aduce în fața dumneavoastră o varietate de obiceiuri și pentru a ne da posibilitatea nouă să le comparăm cu ale noastre. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost angrenați în această organizare, aceia mulți pe care nu-i vedem, dar care s-au străduit să facă acest eveniment foarte frumos, plăcut și de înaltă ținută. Munca lor se vede prin prezența dumneavoastră în această piață”, a spus Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui.

Ediția din acest an a Festivalului „Hora din Străbuni” s-a bucurat de prezența unor ansambluri de dansuri din 11 țări de pe patru continente, care au oferit cinci zile de spectacole de înaltă ținută artistică.

După Hora din Străbuni, vasluienii sunt invitați la o manifestare de înalt nivel cultural. De pe 10 august se dă startul Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui. Manifestarea este tot mai apreciată de la an la an.

