Guvernul României printre inițiatorii unui Hub Global pentru dezvoltare durabilă

În contextul celei de-a 74-a Adunări Generale a ONU, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), a organizat, la New York, un eveniment de înalt nivel prin care a fost lansat Global Hub on theGovernance for theSDGs. Guvernul României prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă se află printre inițiatorii acestui demers, alături de Guvernul Columbiei. La eveniment a avut o intervenție, în numele Guvernului României, ministrul Finanțelor Publice Eugen Teodorovici.

„Începând din 2020, bugetele anuale naționale vor ține cont de implementarea celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă. Doresc să punctez că Guvernul României, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, alături de parteneri din toate segmentele sociale, a pornit o mișcare la nivelul societății și a reușit să constituie o rețea de mii de oameni dedicați dezvoltării durabile. Depunem eforturi să aducem bunăstare pentru fiecare român și să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Vom fi prezenți în cadrul activităților desfășurate de Hub-ul Global pe care l-am lansat astăzi. Suntem dispuși să împărtășim din experiența noastră, dar și să adaptăm la specificul național poveștile de succes din alte state”, a transmis ministrul Finanțelor.

