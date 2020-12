Guvernul primului sinistru va rezista până fură încă 20 miliarde euro

Criza economică face ravagii în România. Prețurile au explodat, iar veniturile au scăzut. Flămânzii însă au luat cu asalt pușculița statului. Pentru 80 de secretari de stat împărțiți pe culori politice sunt parale. Pentru alocațiile copiilor României nu-s parale. Un secretar de stat cheltuie din bugetul statului, în fiecare lună, doar vreo 25.000-30.000 de lei. Dacă înmulțim cu 80 vom vedea că suma rezultată depășește cu mult pe cea necesară creșterii alocațiilor copiilor. Ce i-ar interesa pe liberali, useriști și udemeriști viitorul țării? Ei trăiesc în prezent și vor să fure cât mai mult din bugetul statului. Liberalii l-au pus pe Câțu prim ministru, cel mai sinistru premier al României din 1990 până azi, fie vorba-n-tre noi și restul lumii, omul care a dat părinților bunuri ale statului și pentru care statul se judecă tocmai cu părinții viitorului prim sinistru. E jale. Cei mai hoți dintre hoți s-au ales în fruntea țării, ca într-un an, cel mult doi, să fure încă vreo 20 miliarde euro, după care vor pleca liniștiți la „afacerile” lor. Timpurile hoției naționale se întorc. S-a furat ca-n codru pe timpul Convenției Democrate din România. Câți au ajuns după gratii? Foarte puțini. Câți pozează acum în mari oameni de afaceri după ce au luat pe două parale fabrici profitabile, ferme, plantații de pomi și viță de vie, adică tot ce era bun și profitabil în România? Mulți. Acum unul e mare producător de vinuri după ce a luat pe doi lei o plantație unicat în România de pe lângă orașul Huși. Omul a mai avut pe persoană fizică, doar a fost slugă politică și a condus Direcția de Agricultură, o avere imensă în Insula Mare a Brăilei. Pentru el a cheltuit statul român ca să amenajeze cea mai mare suprafață agricolă din România! Altul a fost mare, cel mai mare latifundiar, după ce a primit de la stat perlele agriculturii de prin unele județe ale Moldovei. A pierdut banii la cărți și a cumpărat Oscaruri pentru copiii săi, că banii se duc așa cum vin. Nu-i plângem de milă că încă mai are din furăciuni.

Fostele fabrici și ferme agricole sunt demult istorie. Au fost furate de hoții din CDR, din 1996 până în 2000. Acum se fură mai mult cheș. Pe timpul fenomenalei guvernări Boc gașca de la putere umbla cu gențile doldora de euro. Se vorbea de sute de milioane euro. Acum se vorbește de miliarde euro. Au ridicat ștacheta. Cine îl trage la răspundere pe viitorul prim sinistru pentru miliardele de euro împrumutate și apoi furate de gașca galbenă? Cine i-a tras la răspundere pe Boc și pe Băsescu pentru sutele de milioane de euro cu care umblau Udrea, Ștefan, Vreme, Flutur și alții ca ei?

Există lege prin care orice ales ori numit să răspundă penal și material pentru faptele din timpul cât s-a aflat în vreo funcție? Da de unde! Pe hârtie mai scrie câte ceva, dar în practică se aplică numai celor mici care, cică, primesc șpagă de 100 euro.

Revenim la subiectul tare de azi. Ne gândeam, naivi fiind, că hoțiile făcute până acum ajung. Ne gândeam că jaful care se petrece sub ochii tuturor de peste un an se va termina. Ce urmează însă e și mai grav. Un userist pune ambele mâini pe Sănătate și o va privatiza în folosul companiilor pe care le reprezintă. Astfel, banii adunați de la cei mulți vor intra în buzunarele largi ale patronilor din Sănătate. Cei mulți vor muri cu zile și cu banii luați. A spus cineva că hoțiile patronate de Oli și gașca galbenă prin ministrul Măscuță sunt ieșite din comun? Hoțiile care se pun la cale acum sunt mult mai mari. Viitorul prim sinistru și gașca galbenă, în frunte cu proprietarul de case, care acum locuiește la Cotroceni, au crescut cu peste zece procente datoria publică în doar un an. Ce nu au reușit toate guvernările din 1990 până azi au reușit galbenii cu cel mai mare trădător al României șef. Datoria publică se duce vertiginos până la 60% din PIB. Constituția și anumite reglementări internaționale nu permit să se depășească acest prag. Așadar, viața guvernului primului sinistru este atât de lungă cât durează să fure încă vreo 20 miliarde euro. De menționat că 20 miliarde dolari a împrumutat Ceaușescu prin 1970 și cu acei bani a modernizat toată România. A construit blocuri, a făcut drumuri de piatră țși de asfalt pe tot cuprinsul țării. Acum galbenii iau 20 miliarde euro pentru afacerile proprii în mai puțin de un an. De furat e ușor. Mai mult durează până ce Guvernul își pune peste tot proști care să semneze actele pentru marele tun care urmează.

Până data viitoare să auzim că ați mâncat friptura de porc anul acesta, că la anul toți românii vor tăia porcul de pe listă.