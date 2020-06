Ghermăneștiul va fi repus pe harta turismului balnear din România

Iată că-n județul despre care se spune că-i cel mai sărac și condus de „ciuma roșie”, după cum le place frustraților să afirme, însă acești neterminați sunt ascultați din ce în ce mai puțin pentru că sunt contraziși de realitate, se realizează un obiectiv medico-social de o importanță deosebită pentru întreaga țară. Apele minune de la Ghermănești vor fi repuse în valoare printr-un proiect deosebit al Consiliului Județean Vaslui.

E criză. S-a terminat și starea de alertă, că așa au vrut mușchii lui Iohanis, pentru că se gândește la voturile Partidului Național Liberal din cele două runde de alegeri care vin. Când erau nici 200 de persoane infectate Iohanis a declarat stare de urgență. Azi, când spun oficialii că se infectează în fiecare zi câte 200 de persoane, s-a dus și starea de alertă. Iohanis visează iar la alegeri pe care să le câștige detașat PNL. A terminat cu noul virus. Era și normal, că are nevoie de multe, foarte multe vacanțe de acum înainte. A muncit prea mult pentru obrazul său.

Spuneam că e criză, dar este îmbucurător faptul că-n comunitățile locale se lucrează. Am trecut prin județul Vaslui, despre care spun unii frustrați că ar fi polul sărăciei. Realitatea îi contrazice, dar ei fac pe proștii până rămân proști și o țin pe a lor. Pe multe drumuri județene se lucrează. În comuna Oltenești am văzut că s-a lucrat pe un drum județean care face legătura cu un sat ce a stat în noroi până acum. Județul condus de „ciuma roșie” și-a făcut bine treaba și a scos acel sat, cu vreo 40 de familii, din noroi.

Mergem ceva mai departe și ajungem pe malul Prutului. La Ghermănești, în comuna Drânceni, sunt vestitele ape minune. Recent Consiliul județean Vaslui, condus bine de președintele Dumitru Buzatu, a preluat o suprafață de teren pentru a începe proiectul care va pune în valoare aceste ape tămăduitoare. Valoarea terapeutică a apelor de la Ghermănești este cunoscută în țară și-n străinătate. Apropo de tâmpiții care stau cu ciuma roșie în gură, acum ar fi bine măcar să deschidă ochii, că mintea le lipsește cu desăvârșire, și să vadă că ultimii ani au însemnat o dezvoltare fără precedent a județului Vaslui. Iar la conducerea județului se află PSD. Atât în Consiliul județean cât și-n multe consilii locale PNL are niște muhaiele de te doare capul. Sunt foarte inteligenți consilierii județeni liberali. Aceștia au cercetat îndelung până au descoperit cel mai tare subiect de știre: președintele CJ, Dumitru Buzatu, refuză să poarte mască. Măi, nătăntolilor, ca să folosim o exprimare ceva mai blândă, ce proiecte de investiții ați propus voi timp de patru ani? Evident că ministrul Măscuță, care-i șeful acestor neterminați, are nevoie să-și vândă măștile fără bon fiscal și la preț cât mai mare, însă e aberant ca tu, care te prezinți ca ales al județului, să vii cu asemenea aberații într-o ședință de Consiliu județean. Credem că urna va alege și a ales mereu aici. La centru e altă poveste. Acolo alții numără voturile și tot alții pun guverne plătind proteste și campanii în mediul online. De asta guvernul arată cum arată și președintele pus de alții își permite să încalce Constituția.

Revenim în comuna Drânceni, pentru că acesta-i subiectul de bază, deoarece este bine să promovăm ceea ce se realizează și mai puțin sau deloc aberațiile unor neterminați.

Datorită Bisericii poporul român a rezistat peste secole

Rolul Bisericii în societatea românească este primordial. Un adevăr pe care puțini îl spun astăzi, pentru că la modă este să contești Biserica, a fost punctat de administratorul comunei Drânceni, Gelu Pecheanu: „Datorită Bisericii poporul român a rezistat peste secole. Recent s-a turnat asfalt pe drumul către Biserica Drânceni. Este un proiect de suflet al meu. Oamenii au nevoie să ajungă în condiții bune la biserică, să se roage, iar noi suntem în slujba oamenilor. Din păcate, astăzi asistăm la un atac fără precedent asupra Bisericii. Ce mai este normal însă?”

Aici, pe malul Prutului, în comuna Drânceni, se lucrează la multe investiții publice pentru modernizarea întregii zone. Un proiect de 6 kilometri de asfalt este la final și urmează altă investiție de 3 kilometri. Important de menționat este că permanent administrația locală a avut în vedere investiții solicitate de cetățeni. În fiecare an s-au alocat fonduri pentru modernizarea bisericilor. „Mai avem de modernizat biserica de la Ghermănești. La fel ca majoritatea gospodarilor locului, eu am încredere în biserică. Acolo e singurul loc unde nu se face politică, unde omul merge cu sufletul deschis. Biserica este a comunității și avem obligația să o sprijinim. În 2019, la rugămintea preotului paroh, am stabilit să alocăm bani pentru modernizarea bisericii din Ghermănești. Am inițiat un proiect de hotărâre care a mers în Consiliul Local. Unii consilieri s-au opus, ba chiar și preotul s-a speriat și lucrările au fost amânate. Acum câteva zile au venit reprezentanții Episcopiei și au preluat problema. Se vor face lucrările necesare la biserica din Ghermănești. Vrem să o modernizăm ca și pe celelalte biserici din comună. Este un proiect bine întocmit. Avem achiziționate materialele de acum 2 ani.

Apoi, anul acesta am terminat de modernizat două școli. Sunt bucuros că și din poziția de administrator public am ocazia să contribui la modernizarea comunei noastre. Un alt proiect important este cel privind alimentarea cu apă a satului Râșești care începe în două-trei săptămâni”, mai spune Gelu Pecheanu, omul care a dat alt curs dezvoltării comunității de gospodari de la granița estică a României.

Un alt proiect important pentru comuna Drânceni este aducțiunea de gaz metan. Administratorul Gelu Pecheanu spune că se lucrează la acest proiect iar beneficiile vor fi majore pentru cetățenii comunei.

Apele minune sunt puse din nou în valoare; se construiește un centru de recuperare la Ghermănești

Pe 18 mai Consiliul Local al comunei Drânceni a aprobat proiectul de hotărâre privind trecerea suprafeței de 0,54 hectare teren din domeniul public al comunei în domeniul public al județului. Pe acest teren se va construi un centru medico-social de recuperare unde vor avea acces toți cei care au nevoie. Au votat împotriva proiectului de hotărâre, care permite realizarea acestui grandios obiectiv în comuna Drânceni de către Consiliul Județean Vaslui, consilierii locali din opoziție, în frunte cu liberalii. Aceștia se opun unor investiții deosebit de importante pentru comuna Drânceni și pentru întreaga zonă pentru că, probabil, ei vor „atenții”, că așa au învățat de la șefii lor. Cu toată opoziția unor cozi de topor obiectivul social din comuna Drânceni va fi realizat de către Consiliul Județean Vaslui. „Realizarea centrului medico-social a intrat în linie dreaptă. Iată că după mulți ani de luptă s-au găsit soluți pentru a repune la dispoziția celor care au nevoie apele minune de la Ghermănești. E un mare succes pentru toată zona. Dl președinte Buzatu este de orientare social democrată și nu se dezminte. Aici vor fi 200 locuri de cazare pentru cei cu venituri mai mici. Asta înseamnă că nu doar cei cu bani se vor trata la Ghermănești. Prioritatea noastră este sănătatea și e bine că se fac eforturi pentru punerea în valoare a acestor ape minune. Bunul Dumnezeu ne ajută să valorificăm această minune a naturii”, mai spune administratorul comunei Drânceni. Anul acesta încep lucrările la acest grandios proiect, iar ulterior va fi dezvoltat.

Un alt proiect important din domeniul sănătății se referă la construirea a două cabinete medicale în satul Râșești. „Lucrăm și la două proiecte pentru construirea unor terenuri de minifotbal. Anul acesta facem la Ghermănești și Drânceni, iar în 2021 facem la Râșești. Totodată, suntem la faza studiului de fezabilitate pentru construcția unei baze sportive. Proiectul se ridică la 500.000 euro și-l vom depune la cei care finanțează astfel de obiective. Pentru sănătatea lor, copiii au nevoie de sport, de mișcare și prioritatea noastră o reprezintă cetățenii. După ce terminăm proiectele de asfaltare în lucru avem cam 75% dintre drumurile comunei cu asfalt. Apoi avem alt proiect la aprobare pentru asfalt la {opârleni. Este un proiect de suflet pe care-l vom realiza cu siguranță. Toate celelalte drumuri care nu au intrat la asfaltare sunt pietruite, deci oamenii se deplasează în condiții bune. La zece kilometri de Iași sunt localități unde oamenii merg prin noroi, dar la noi au dispărut cizmele de cauciuc.

Sunt bucuros că am reușit să rezolvăm problema apei la Drânceni. A durat mai mult pentru că avizele necesare lucrărilor se dau greu. Numai la Eon am așteptat 3 luni până să dea un aviz. Așa se întâmplă când vinzi sistemul național de electricitate. Specialiștii au recomandat forarea puțurilor în zona Albița.

Avem și un așezământ social în comună. De serviciile așezământului Sfântu Gheorghe beneficiază atât copii cât și persoane în vârstă cu venituri mici. La așezământul social merg 35-40 de copii care servesc masa, își fac lecțiile în cadru organizat și este un lucru deosebit pentru comună. Avem un parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă din Huși în privința acestui obiectiv social. Zilnic primesc două porții de mâncare aici 50 de bătrâni cu venituri mici. De asemenea, asistenții sociali merg la casele bătrânilor singuri, îi ajută, le cumpără medicamente și oamenii sunt mulțumiți. Privind la obiectivele realizate se vede că am atins toate domeniile și comuna se află în plină dezvoltare”, a conchis administratorul public al comunei Drâceni, Gelu Pecheanu.