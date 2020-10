Geologului Gheorghe Macovei, profund, pios și binemeritat omagiu

Written by:

Aniversăm 140 de ani de la nașterea lui Gheorghe Macovei, strălucită personalitate a științelor geologice românești, ilustru profesor de geologie la Politehnica din București, membru al Academiei române, director al Institutului geologic. Se cuvine să ne amintim de savantul Gheorghe Macovei, promotor al progresului, evoluției geologiei, părintele școlii geologice moderne românești, întemeietorul geologiei petrolului.

Începem prin a atrage atenția că puține sunt sursele de informare care atribuie origini vasluiene geologului Gheorghe Macovei, majoritatea apreciind că este ieșean, nefăcându-se însă referire nici măcar în treacăt la vechea organizare administrativ teritorială (plase, raioane, regiuni). E adevărat că în zilele noastre Tansa aparține județului Iași, dar la fel de adevărat este că la nivelul anului 1880, comuna făcea parte din plasa Fundurile a județului Vaslui. Din punctul meu de vedere cred că este corect a ne raporta la realitatea specifică anilor în care a trăit nu doar geologul Macovei, ci și alte mari personalități ale vieții culturale și științifice românești și bine ar fi a se renunța la tentația de a trage de granițele județelor doar din dorința de a cuprinde dincoace sau dincolo mici localități, sporind în stânga sau în dreapta hotarului numărul oamenilor de valoare porniți în lume din umile cătune și sate românești. Trebuie să înțelegem cu toții că locul nașterii e unul singur, încadrat geografic și istoric suficient de clar, nefiind cazul a se genera confuzii inutile. Amintesc în acest context de marele matematician Vrănceanu, născut și el la hotarul a două județe, considerat fiind în egală măsură vasluian și băcăuan, evitându-se elegant (eventuale) conflicte izbucnite din orgolii teritoriale.

Gheorghe Macarovici, născut (25 septembrie 1880) ca prim fiu al învățătorului Vasile și al Profirei, avea să urmeze primele trei clase la școala din comună, terminând apoi clasa a IV-a ca elev al școlii primare nr. 2 din Vaslui. De pe băncile Liceului National din Iași pașii i se vor îndrepta spre Facultatea de Științe a Universității din inima Moldovei, fiind atras atât de cursurile de chimie generală susținute de Petru Poni, cât și de prelegerile de geologie ale profesorului Ion Simionescu (sub a cărui conducere își ia examenul de licență la 14 octombrie 1904). După stagiul militar și o scurtă perioadă de lucru ca pedagog la liceul-internat C. Negruzzi, intră asistent la laboratorul de geologie și paleontologie al Universității ieșene, preocupat fiind de reorganizarea acestuia, acordând prețios timp studiului în teren a zonelor văii Bahnei și Dobrogei, publicând rezultatele cercetărilor în Analele Științifice ale Universității din Iași. Sub îndrumarea aceluiași profesor Simionescu va susține „cu distincție” în martie 1909 doctoratul cu tema „Geologia bazinului terțiar de la Bahna”, răspunzând strălucit la „pozițiunile propuse de facultate” privind „organizația ganoizilor și filogenia lor”, dar și „originea și clasificarea rocilor eruptive”. Teza de doctorat va deveni lucrare științifică, tipărită în volum spre folosul tinerilor specialiști de ieri si de azi.

Anul 1909 marchează câteva evenimente importante în viața profesională a tânărului Macovei (29 de ani): obținerea titlului de doctor în geologie, numirea în funcția de asistent geolog în Institutul Geologic din București, publicarea lucrării de doctorat în Anuarul Institutului. Aici va lucra aproape 50 de ani, în acest for de înaltă ținută și probitate științifică se va forma ca geolog, profesor, aici își va concepe opera sa științifică ce are ramificații în cele mai variate ramuri ale disciplinelor geologice. Din Institutul geologic a plecat profesorul Macovei mai întâi în Franța și Elveția, mai apoi în alte misiuni dincolo de granițele țării unde ne-a reprezentat cu multă cinste. A parcurs stagii de perfecționare și documentare (1909-1911) în laboratoarele din Paris, Grenoble, Lausanne, a cercetat trasee din Munții Alpi, a efectuat studii de teren în stepele kirghize (1913), între Urali și Marea Caspică punând în evidență zăcămintele care urmau să constituie câmpul petrolifer Emba-Ural. Nume de talie mondială la vremea aceea Emil Haug, Ch. Jacob, W. Kilian, Fr. Schaffer, V. Uhlig, Tihonovici, au apreciat zelul, dorința de cunoaștere, puterea de muncă, metodele de studiu (avid fiind de date primare, precise, convingătoare) ale românului Macovei. În institutul geologic își va continua și definitiva studiile geologice, tectonice și paleontologice asupra Dobrogei, aici va elabora apoi amplele sale lucrări despre geologia și stratigrafia Carpaților Orientali. Multe din studiile sale au acordat o atenție deosebită nu doar problemei petrolului în sfera sa de cercetare aflându-se și formațiunile purtătoare de masive de sare dar și zăcămintele carbonifere, interesat fiind de principalele bogății ale pământului țării noastre. „Asupra vârstei formațiunilor salinifere subcarpatice” (1913), „Poziția stratigrafică și tectonică a masivilor de sare din România” (1917), „Curs de geologie stratificată” (1925), „Din problemele actuale ale geologiei României” (1947), „Geologia stratificată” (1954,1958), „Contribuția românească la cunoașterea petrolului” (1940) reprezintă o parte din lucrările sale, rod al activității de cercetate. Adăugați la acestea munca de întocmire a hărții geologice a României a cărei primă machetă avea să fie prezentată la Praga în 1935. Minuțioasă, meticuloasă, riguroasă, necesitând maximă precizie și concordanță cu realitatea din teren elaborarea hărții a durat câteva decenii, terminată fiind sub îndrumarea lui în 1966.

Este demn de menționat că între 1919-1922 execută ridicări (prospectări) geologice pe Valea Bistriței având ca obiectiv problema fundamentării barajului Bicaz, elaborând în același timp și un raport în care propunea locul de amplasare a viitorului baraj. Rezultatele științifice privind geologia văii Bistriței între Pângărați și valea Bistricioarei însoțite de analizele, rapoartele tectonice din zona cristalină și zona flișului din regiune studiată au fost cuprinse în lucrări publicate în 1926 în publicațiile Institutului geologic, iar în 1927 participând la reuniunea Asociației geologice carpatice va conferenția magistral, susținându-și concepțiile asupra geologiei și tectonicii Carpaților Orientali. Aceasta este contribuția deloc neglijabilă a savantului vasluian la clădirea unui obiectiv economic, energetic, al patrulea ca dimensiune în Europa în momentul finalizării sale. Așadar, în clipele de relaxare admirând imensitatea luciului de apă din acumularea barajului Bicaz, aduceți-vă aminte de numele vasluianului Gheorghe Macovei și imaginați-vă bucuria acestuia la vederea zăgăzuirii apelor Bistriței într-o construcție de mari dimensiuni finalizată trei decenii mai târziu (1 iulie 1960).

Nu pot trece peste însemnătatea anului 1920 atât pentru profesorul Gheorghe Macovei cât mai ales pentru țara noastră. Aflat în componența comisiei de geologi români participanți la Conferința de pace de la Trianon, a avut un rol deosebit alături de Mrazec și Murgoci în a argumenta necesitatea stabilirii granițelor noii națiuni române de curând unificată și ieșită dintr-un război devastator. Acești trei specialiști geologi au trasat și impus conturul României Mari, cuprinzând în hotarele ei teritorii cu valoroase bogății subterane, jinduite de vecinii noștri, fundamentând teoria capacității Regatului României de a administra resursele geologice din Transilvania. Sunt fapte din viața unor patrioți, fapte ce nu le știm dacă nu scormonim după ele prin diverse volume de bibliotecă (ziare, cărți, almanahuri) sau prin rătăcite articole în marea de informații Google. Alte prilejuri de consacrare internațională a personalității geologului Gheorghe Macovei au fost numeroasele participări cu dezbateri în plen, prezentări de substanțiale lucrări de specialitate susținute la primele trei reuniuni ale Asociației pentru avansarea geologiei Carpaților (1925, 1927, 1931), Congresul internațional de foraj (București, 1925, 1928), Congresul International ținut la Madrid (1926).

În 1931 Macovei preia conducerea Institutului geologic și este ales membru corespondent al Academiei Române. Chiar dacă termenul de academician constituie supremul titlu de consacrare științifică, modestul Macovei nu a făcut uz de această titulatură, considerându-se întreaga viață profesor: profesor la Institut, profesor la Facultatea de Mine și Metalurgie a Politehnicii din București, profesor geolog pe teren prospectând șisturi, flișuri, roci …. Conducând cu neegalată competență școala geologică românească se poate demonstra pe baza arhivelor că prin mâna lui au trecut peste 1.900 de studenți, care parcurgând anii de studiu universitar au devenit reputați ingineri minieri și geologi. Profesoratul lui Macovei s-a extins cu delicatețe și asupra tinerilor specialiști geologi, căci le va urmări îndeaproape activitatea și realizările. Le va îndruma cu generozitate pașii pe teren, îi va întruni în fiecare zi de vineri în sala bibliotecii institutului unde va organiza și conduce decenii la rând extraordinare ședințe științifice. Aceste manifestări de o capitală importanță în evoluția gândirii geologice autohtone erau dedicate dezbaterii celor mai avansate idei din diferite discipline geologice cu referire la alcătuirea pământului românesc. În biblioteca institutului aveau loc săptămânal comunicări, expuneri, discuții și competente schimburi de opinii, concluziile de o uimitoare claritate fiind formulate de neobositul Macovei. Iată cum academicianul Macovei a continuat să fie profesorul, îndrumătorul geologilor predându-le într-un cadru prietenos (fără note și examene) adevărate lecții de logică și informare geologică. În acest mod profesorul Macovei va crea școala geologică românească și va pune bazele gândirii geologice moderne în țara noastră. Surprindea întotdeauna prin puterea de sinteză chiar și după cele mai complicate expuneri, intervențiile sale directe constituiau adevărate comunicări independente, tipărite mai apoi sub titulatura „Observațiuni” în Anuarul Institutului Geologic.

Savantul Macovei a trăit două războaie mondiale, având grijă ca Institutul să poată activa în aceste condiții speciale, să poată sprijini cu forțe științifice nevoile frontului și ale populației civile. În apropierea și în timpul primei conflagrații mondiale, ofițerul Macovei stabilește posibilitățile de alimentare cu apă subterană a Dobrogei (1915), lucrează în bazinul Comănești pentru valorificarea cărbunilor rapid accesibili. În cel de-al doilea război mondial, în calitate de director al Institutului își conduce personalul nemobilizat dimpreună cu toate bunurile instituției în refugiu lângă Caransebeș în satele Prisaca și Zăgujeni, asigurând în acest mod nu doar continuarea muncii științifice ci și salvarea patrimoniului institutului. După 1944 valorile se vor regrupa, renumiți geologi adunându-se în jurul profesorului ce instaurase o atmosferă academică de studiu, de cercetare și gândire. Sub ochii lui se dezvoltă nucleul secției de geofizică, la insistența sa sunt dotate cu aparatură modernă laboratoarele de chimie și pedologie, colecțiile bibliotecii institutului dezvoltându-se și îmbogățindu-se sub conducerea sa, publicațiile editate sub autoritatea institutului ajungând să rivalizeze cu cele ale unor instituții europene. A stat la cârma Institutului până în 1950, an în care se creează Comitetul geologic al cărui președinte avea să fie un deceniu, devenind după ceea președinte de onoare – simbolică și impresionantă distincție.

Pentru pasionatul geolog Macovei cercetarea geologică nu constituia un scop în sine ci un mod eficient de a investiga bogățiile din scoarța pământului în vederea exploatării lor pentru nevoile oamenilor. A fost consecvent acestui principiu întreaga lui viață, acordând întotdeauna prioritate aspectelor practice ale cercetării, preocupându-se în mod cu totul deosebit de petrol, ale cărui condiții geologice de formare și acumulare sub formă de zăcăminte l-au fascinat încă din tinerețe. A fost vajnic susținător al originii organice a petrolului, dezbătând și ilustrând în diferite publicații problemele cu totul speciale pe care le ridica cercetarea geologică a petrolului, contribuind în mod esențial la definirea unor noțiuni precum roci-mamă de petrol, roci rezervor, migrarea hidrocarburilor, zăcăminte primare sau secundare și multe altele. Se face și rămâne cunoscut prin ipoteza sa îndrăzneațăcu privire la vârsta rocilor-mamă ce au generat petrol în Carpații Orientali. Geniala lui presupunere venea în contradicție cu punctul de vedere exprimat de un alt ilustru titan al geologiei românești, Liviu Mrazec ce situa aceste roci în miocenul inferior, în timp ce Macovei le plasa în oligocen, la nivelul șisturilor disodilice. Impresionant este că cele două ipoteze au coexistat până în 1931, când într-o excepțională lucrare, folosind toate datele de cunoaștere asupra Carpaților, profesorul Macovei va reuși să destrame întreaga bază științifică creată de Mrazec fundamentând vârsta oligocenă într-o manieră căreia nu i s-au mai putut aduce obiecțiuni. „Tratatul asupra zăcămintelor de petrol” avea să fie tipărit la Paris în 1938, fiind primul de gen într-o limbă neolatină. Cu o prefață semnată de Ch. Jacob (profesor de geologie la Sorbona) lucrarea de sinteză desăvârșită a lui Macovei a fost primită cu deosebit interes, s-a bucurat de o largă răspândire și a constituit multă vreme un ghid neprețuit pentru specialiștii care doreau să-și îmbunătățească nivelul de cunoștințe, dar și o carte de căpătâi pentru cei ce se pregăteau să activeze în domeniul geologiei petrolului sau industria de petrol. Nu i s-a părut că a fost destul de convingător și, într-un cadru mult mai larg, a reluat subiectul în anul 1940, în partea a doua a discursului de recepție la Academia Română, pe care a intitulat-o foarte sugestiv „Contribuția română la cunoașterea petrolului”. Nimeni nu era mai îndreptățit ca el să abordeze o astfel de problemă și a făcut-o în mod desăvârșit, impunător, subliniind natura complexă a școlii române de petrol, varietatea aspectelor sub care s-a manifestat această contribuție de-a lungul anilor, plecând de la originea petrolului la migrarea și acumularea sub formă de zăcământ, trecând la metodele de a descoperi zăcămintele și de a le exploata, ajungând până la procesele de a rafina și transforma petrolul în diferite produse energetice. Cu modestia ce l-a caracterizat toată viața, academicianul, profesorul, savantul Gheorghe Macovei nu a amintit nicăieri de contribuția lui personală, discursul său constituind, după cum s-a exprimat chiar el, „un omagiu de stimă și admirație” pentru toți specialiștii din școala română de petrol de la „savantul subtil până la ultimul sondor și rafinor”.

Generațiile care l-au cunoscut l-au perceput ca un adevărat profesor și om de știință, sobru și reținut în expresii și atitudini, permanent conștient de însemnătatea și chiar gravitatea sarcinilor, cerințelor, solicitărilor ce le reclama, cerea geologia românească. A activat în acest domeniu fundamental din spectrul larg al științelor pământului din 1899 până în ultimul ceas al vieții lui, anii de pensie nereușind a-l îndepărta de știința ce i-a adus atâtea satisfacții profesionale. Cei care au avut prilejul să-l întâlnească după retragerea din activitate nu pot uita avalanșa de întrebări cu care erau întâmpinați, emoția pe care o încerca la aflare fiecărei noutăți geologice sau despre noi zăcăminte descoperite.

Activitatea de mare prestigiu a profesorului Macovei a fost apreciatăde regimul comunist prin acordarea a două premii de stat Clasa I (1954, 1958), înmânarea Ordinului muncii clasa I, dar și prin sărbătorirea cu toată cinstea la împlinirea a 75 de ani, în cadrul unei ședințe omagiale organizată de Academia Română.

Ultima apariție oficială a profesorului Gheorghe Macovei a fost aceea în calitate de președinte de onoare la tribuna celui de al V-lea Congres al Asociației geologice Carpato-Balcanice (București, septembrie 1961). Și-a terminat discursul inaugural cu salutul minier iubit de toți truditorii în cercetarea scoarței terestre, acela de „noroc bun”. Începea epoca ultimă, de liniște și meditație, cu sentimentul datoriei împlinite. Se stingea la 31 mai 1969, iar la 2 iunie toată obștea geologică își conducea spre Bellu, un pionier care își terminase o viață lungă, de o probitate profesională, de muncă și moderație, de răspunderi și prestigiu cum putini oameni de știință români au avut.

Mihaela Ochianu – Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui

Bibliografie: Analele Academiei R. S. România (Editura Academiei R.S.România, București, 1981); Analele Dobrogei: 1878-1928. 50 decani de viață românească (Cultura națională, București, 1928); Constantin Jujan, Tiberiu Svoboda – Mina Petrila. 150 de ani de activitate în mineritul industrial (Cetate Deva, 2009); Libertatea (19 mai 2018).