Generalii au declanşat resuscitarea UNPR în Moldova

Săptămâna trecută a fost iniţiată acţiunea de revigorare a Uniunii Naţionale pentru Progresul României (UNPR) în Moldova după ce respectivul partid intrase în cădere liberă pentru că şeful cel mare, adică generalul Gabriel Oprea, utilizase prea mult girofarul pe vremea când era ministru… Însoţit de vicepreşedinţii Anghel Iordănescu (cel mai bun antrenor al naţionalei de fotbal României din ultimul secol), Gheorghe Emacu şi Nuţu Fonta, secretar general al partidului, generalii uneperişti au făcut prima haltă la Botoşani. Drept pentru care joi 4 noiembrie, Sandu Afrăsînei – preşedintele interimar al UNPR Botoşani, alături de vreo 50 de simpatizanţi şi membri vechi ai partidului, i-au primit pe oaspeţii de la Bucureşti şi au organizat o şedinţă de resuscitare a partidului. Adică au discutat un soi de program naţional pentru viitoarele alegeri, europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare, totul sub titulatura „Siguranţă, demnitate şi prosperitate pentru România”. Iar ca să fie cât se poate de explicit, preşedintele Gabriel Oprea a declarat: ”Este o onoare pentru mine şi pentru colegii mei să fim la Botoșani. Noi suntem într-un proces de reconstrucție al partidului. Ne reorganizăm și vrem să ne comportăm la europarlamentare, am spus noi, onorabil. Obiectivul strategic este să ajungem unde am fost, adică anul viitor la locale și generale să obținem peste 10% și să intrăm bineînțeles în Parlamentul României. Noi considerăm că România merge în momentul de față într-o direcție greșită, credem că în primul rând mediul economic, oamenii de afacerii, românii în primul rând trebuie sprijiniți, trebuie ca statul să intervină major în economie. Considerăm că oamenii de afaceri trebuie sprijiniți și nu hăituiți pentru că ei aduc bunăstarea atât de necesară în celelalte domenii de activitate. Am fost un partid care am avut peste 500.000 de membrii, acum ne reorganizăm. Am cerut membrilor de partid să revină în politică, să vină înapoi la UNPR. Și sperăm și credem că românii patrioți, acesta este mesajul nostru, să vină la UNPR, să se înscrie”. În plus, Gabriel Oprea a mai menţionat că primele două locuri de pe listele UNPR pentru alegerile europarlamentare, ce vor avea loc pe 26 mai, sunt ocupate de fostul tenismen Ilie Năstase şi Anghel Iordănescu, ambii generali ai armatei române. De la Botoşani, şefii UNPR au plecat spre Suceava, urmând ca până la finele săptămânii trecute să treacă în revistă şi organizaţiile din Iaşi, Bacău, Neamţ şi Vaslui (G.B.)