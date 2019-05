Gabriel are nevoie de ajutorul semenilor

Are 39 de ani, e optimist chiar dacă își folosește aproape deloc ambele mâini, pentru că are doar trei degete la o mână, iar cealaltă este fără degete și nu are un acoperiș deasupra capului. E la o răscruce de drumuri s-ar putea spune. Este vesel însă și încrezător că Dumnezeu îl are în pază și destinul său este bine conturat. A avut un accident când era mic. A căzut de la etajul al treilea, dar s-a vindecat. Apoi a căzut cu ambele mâini în sticlă și a secționat tendoanele de deasupra coatelor. Toate degetele de la o mână i-au rămas pe la un banzic. La cealaltă mână are doar trei degete și așa trăiește și se descurcă. Statul român îi dă o pensie de mizerie, specialiștii din comisie acordându-i numai gradul 2 de invaliditate. Tânărul ar avea nevoie de însoțitor, că abia poate să bea singur o cană cu apă. E aproape imposibil să-și facă singur de mâncare și trăiește cu 640 lei lunar pe unde apucă. Stă prin spitale des ca să aibă un acoperiș mai omenesc deasupra capului și nu are prieteni. A avut și nevastă, dar l-a lăsat, spune cu un surâs amar uitându-se la mâini. A încercat să caute o gazdă, dar nu-și permite financiar. Chiria costă cel puțin 500 lei lunar și el are o pensie de 640 lei lunar. Are nevoie de un acoperiș omenesc deasupra capului că-n rest se descurcă, mai spune Gabriel. „Nu am nici măcar cu cine schimba o vorbă. Eu sunt comunicativ, dar n-am prieteni și stau pe unde apuc”, spune Gabriel. Cine îi poate oferi un acoperiș deasupra capului cât de cât omenesc este rugat să-l contacteze la 0767151536.

