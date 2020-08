Fonduri pentru dezvoltarea capacității ONG-urilor

Written by:

REALIZĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI EUROPENE

Rubrica săptămânală oferită de Asociația EuroDEMOS

La începutul lunii august 2020, a fost lansat un nou apel de proiecte în cadrul Active Citizens Fund. Oportunitățile de finanțare se adresează ONG-urilor din România și vizează prin acest Apel #9 – Diversificarea surselor de finanțare.

Apelul #9 are un buget disponibil de 1,5 milioane de euro, iar sumele ce pot fi accesate per proiect variază între 15.000 euro și 100.000 euro.

Printre activitățile eligibile din cadrul apelului se numără organizarea de traininguri, dezvoltarea de proceduri de management eficiente, dezvoltarea strategiilor de strângere de fonduri sau a planurilor de acțiune.

Sunt sprijinite proiecte care vizează dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor prin îmbunătățirea competențelor și tacticilor de strângere de fonduri și/sau sprijinirea dezvoltării și implementării strategiilor și campaniilor de strângere de fonduri.

Apelul se adresează atât ONG-urilor mici, cu mai puțină experiență, cât și ONG-urilor bine dezvoltate. Sunt sprijinite două tipuri principale de intervenții:

Proiecte care se concentrează pe dezvoltarea sustenabilității financiare a ONG-urilor individuale , implementate de organizații care doresc să-și dezvolte propriile competențe de strângere de fonduri și de cultivare a donatorilor și să-și îmbunătățească cunoștințele despre sustenabilitatea financiară și/sau să-și dezvolte și să-și implementeze strategii și campanii de strângere de fonduri în vederea diversificării surselor de finanțare;

, implementate de organizații care doresc să-și dezvolte propriile competențe de strângere de fonduri și de cultivare a donatorilor și să-și îmbunătățească cunoștințele despre sustenabilitatea financiară și/sau să-și dezvolte și să-și implementeze strategii și campanii de strângere de fonduri în vederea diversificării surselor de finanțare; Proiecte axate pe sprijinirea unor cohorte/ grupuri de ONG-uri în vederea dezvoltării sustenabilității lor financiare, implementate de ONG-uri bine dezvoltate, cu experiență semnificativă în strângerea de fonduri și subiecte legate de sustenabilitatea financiară, care sunt capabile să transfere cunoștințele lor către ONG-uri mai mici și/sau mai puțin experimentate și de a le sprijini în activitățile lor de strângere de fonduri.

Pentru cei care vor să acceseze o finanțare este necesar să citească Ghidul Solicitanților care cuprinde informații specifice pentru pregătirea Cererilor de finanțare și regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanților, parteneri, proiecte). Detalii privind apelul se găsesc pe pagina programului: https://activecitizensfund.ro/apel-9/

Termenul limită de depunere este 15 octombrie 2020.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în 15 state membre UE din Europa Centrală și de Sud și în Ţările Baltice. Obiectivele Granturilor SEE și Norvegiene sunt reducerea disparităților economice și sociale și consolidarea relațiilor bilaterale dintre statul beneficiar și statele donatoare. Susținerea societăţii civile este o prioritate cheie pentru Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, motiv pentru care 10% din totalul sumelor disponibile la nivel de ţară sunt alocate unui program pentru societatea civilă.