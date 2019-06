FC Botoşani îşi încarcă bateriile în Austria

După o binemeritată vacanță, scurtă dar vioaie, jucătorii FC Botoșani au revenit la începutul săptămânii trecute la pregătire. În afara celor care şi-au luat zborul spre alte echipe dispuse să-i plătească mai bine, alde D. Fabbrini, A. Burcă, L. Karaboue, M. Roman, R. Oaidă, M. Fraisl alături de antrenorul Liviu Ciobotariu, lotul reunit din această caniculară vară a cuprins şi oarece noutăţi, mai mult sau mai puţin valoroase. Sub comanda antrenorilor Marius Croitoru (foto) și Mihai Ciobanu, noul antrenor principal și respectiv noul director sportiv, noutăţile intrate pe poarta clubului botoşănean ar fi: Denis Hăruț (Poli Timișoara), Alexandru Țigănașu (Petrolul Ploieşti), Andres Bautista, Moussa Diakite (FC 2 Botoșani), Eduard Florescu (revenit după împrumutul la FC Argeş), Leonel Pierce (argentinian – Deportivo Santamarina), Mario Ebenhofer (austriac – Blau Weiss Linz), Dragoș Penescu (FC 2 Botoșani), Alexandru Piftor (FC 2 Botoșani), Răzvan Andronic (FC 2 Botoșani), Stefan Aškovski (macedonian – Slavia Sofia), Cosmin Bîrnoi (Poli Timișoara), George Câmpanu (FCM Alexandria), Alex Corban (FC 2 Botoșani). Câţi dintre aceştia vor intra în graţiile noilor selecţionari, rămâne de văzut. În privinţa evoluţiei FC Botoşani în noua ediţie de campionat, finanţatorul Valeriu Iftime a declarat destul de rezervat: “Nu știu dacă am vreo emoție vizavi de ceea ce se va întâmpla în campionat. Nu e deloc cel mai subțire lot. Acum un an spunea Coste (n.r Costel Enache, fost antrenor al FC Botoşani) că nu plecăm în cantonament pentru că nu avem jucători. Acum suntem cu lotul complet, mai puțin doi atacanți pe care îi căutăm și un fundaș central care aseară a declinat oferta noastră. Cred că avem lotul mai complet ca niciodată. Cei care au plecat au înlocuitori la fel de buni sau chiar mai buni. Mihai Ciobanu este director tehnic. Are licența Pro. El va coordona centrul de copii, echipa a doua și centrul de scouting. Antrenorul principal rămâne Marius Croitoru și sper să-și poată face meseria. Nu are experiență și o să vedem cu toții dacă e în stare să fie antrenor bun. Eu sper că va fi. Toți vrem play-off-ul. Aș vrea mai întâi să văd cum se prezintă echipa în cantonament, după care să vedem adversarii, cum sunt primele zece meciuri și ne vom da seama dacă avem puterea de a fi o echipă de play-off”. În privinţa „croitoraşului cel viteaz care, musai, vrea să ucidă şapte dintr-o lovitură”, numele lui real este Marius Croitoru, fost cândva, ca jucător, una dintre simpatiile publicului botoşănean. Acesta şi-a început cariera de antrenor fix pe 17 iunie 2019 în curtea FC Botoşani, „să nu uiţi Darie…” şi a menţionat că are fixate o serie de obiective. În urmă cu un an, fostul mijlocaș și-a agățat ghetele în cui și a venit la Botoșani unde i s-a oferit postul de director sportiv. Despre cei plecaţi, noile achiziţii şi despre cele ce vor urma, noul antrenor principal al Botoşanilor a spus: “Au plecat jucători care au dus greul sezonul trecut. Sunt șase titulari care au plecat dar consider că jucătorii care vor veni vor avea aceeași valoare. Nu ne grăbim să aducem fotbaliști. Nu ne interesează numărul ci valoarea. Sunt trei-patru fotbaliști dar nu pot să vă dau nume pentru că nu sunt semnați. Nu cred că este antrenor care să nu-și propună lucruri mărețe. Încă nu am discutat despre obiectiv, dar eu am obiectivele mele pe care le voi anunța în vestiar. După cei voi vorbi cu domnul Iftime, atunci voi face public obiectivul echipei”. După care, vineri 21 august, lotul FC Botoşani a plecat în Austria unde va susţine un cantonament de pregătire în perioada 22 iunie – 5 iulie, cazarea jucătorilor fiind programată la un hotel din localitatea Fugen. Iar respectiva perioadă de pregătire, cu două antrenamente zilnice, cuprinde şi vreo cinci meciuri amicale cu echipe ca: SC Schwaz. FC Ludogorets, FK Jablonec, FK Pribram şi Dinamo Kiev, meciurile urmând să se joace de la ora 18.00. (Gabriel BALAŞA)