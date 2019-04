FC Botoşani a umilit Poli Iaşi în prima zi de Paşte

Duminică 28 aprilie 2019, stadion Municipal Botoşani, vreme superbă pentru fotbal, 2.200 de spectatori; FC Botoşani: Pap – Patache (min.55 Karaboue), Miron, Burcă, Holzmann, Papa, Rodriguez, Fabbrini, Ongenda (min.69 Oaidă), Golofca, L. Fulop (min.75 M. Roman 2); Politehnica Iaşi: Peralta – Rus, Gardoş (min.55 Enoh), Frăsinescu, Sin (min.66 Teixeira), Nascimento, Mihăescu, I. Cristea (min.45 Panţîru), Semedo, Almada Soares, Sanoh

Primul duel moldav din turneul play out s-a disputat în prima zi de Paşti, drept pentru care peste două mii de privitori au renunţat timp de două ore la fripturi, cozonaci, ouă roşii şi alte bunătăţi pentru a-şi susţine favoriţii spre victorie. Iar alături de spectatorii botoşăneni s-a aflat şi o firavă galerie ieşeană, o frântură din “Băieţii veseli”, vreo 15 împătimiţi care au ţinut să fie alături de fotbaliştii din Dealul Copoului. Partida, arbitrată la centru de clujeanul Horaţiu Feşnic a debutat alert din partea ambelor echipe care doreau să înscrie cât mai repede primul gol. În minutele 16 şi 17 se produce primul atac mai consistent al echipei botoşănene care obţine vreo trei cornere rămase fără finalitate pe tabela de scor. În min.29 se produce o fază destul de controversată, un presupus henţ al lui Gardoş în propriul careu, drept pentru care centralul Feşnic arată punctul cu var. Mai mult, centralul îi arată şi cartonaşul galben jucătorului ieşean, aceeaşi sancţiune fiindu-i aplicată şi coechipierului Platini pentru proteste. După vreo două minute de parlamentări penalty-ul este executat de Lorand Fulop (foto 1) care înscrie cu precizie în dreapta portarului Peralta şi aduce echipa botoşăneană în avantaj. În min.35 este rândul botoşănenilor să primească primul “galben”, sancţiunea fiindu-i acordată lui Patache pentru fault. Un minut mai târziu portarul gazdelor, Pap, intervine excelent la o lovitură periculoasă cu capul a lui Frăsinescu. În ultimul minut al primei reprize se produce o gafă de proporţii în defensiva ieşeană, avându-l în prim plan pe Gardoş, iar Lorand Fulop îşi trece în cont “dubla” şi înscrie pentru 2-0 după ce iniţial portarul Peralta respinsese mingea în urma şutului lui Golofca. Aşadar FC Botoşani – Poli Iaşi 2-0 la pauză spre bucuria imensă a privitorilor care au renunţat momentan la bunătăţi de Paşti. Primele zece minute ale reprizei secunde debutează cu acordarea a vreo trei cartonaşe galbene, pentru Rodriguez de la gazde, Semedo şi Mihăescu de la ieşeni. În min.80 se produce o fază care nu a avut nicio legătură cu fotbalul: austriacul Holzmann de la gazde îl atacă golăneşte cu capul în gură pe Rus şi este eliminat de centralul Feşnic care îi arată agresorului “roşu” din prima. Iar lui Rus, care nu fusese chiar “uşă de biserică”, i se arată doar “galbenul”. Aceeaşi sancţiune o primeşte şi Karaboue în min.87 pentru că executase o lovitură liberă fără acordul centralului care arată trei minute de prelungire a meciului. Iar în min. doi de prelungire M. Roman 2 este faultat clar în careul ieşean de Panţîru şi se acordă un nou penalty pentru FC Botoşani. Lovitura este executată defectuos de cel faultat care şutează peste poartă spre decepţia generală a publicului botoşănean. Nici bine nu se stinsese dezamăgirea uriaşei ratări că inepuizabilul şi talentatul Cătălin Golofca (foto 2) face o cursă de vreo 30 de metri şi pecetluieşte scorul final în urma unui şut plasat de la 15 metri: FC Botoşani – Politehnica Iaşi 3-0. La final de partidă, din tabăra învingătorilor antrenorul Liviu Ciobotariu a spus: „Sunt bucuros că am reușit să câștigăm cele trei puncte. Sunt bucuros că am reușit să facem fericiți suporterii noștri, oamenii care ne apreciază și ne susțin. Fiind un derby de Moldova, în ziua de Paște, le-am făcut un cadou frumos. A fost o partidă pe care am controlat-o, am marcat trei goluri. Este o premieră de când am venit eu aici. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudine. Era un joc foarte important pentru noi. Au fost momente bune, ne-am creat multe situații de a marca. Trei puncte care ne aduc o liniște în ceea ce privește starea noastră de spirit, avem un moral bun pentru meciul următor dar sincer vă spun că mare lucru nu am realizat. Este o victorie de care aveam nevoie. Mai sunt încă șapte jocuri, trebuie să rămânem cu piciorele pe pământ. Îmi doresc foarte mult ca în următoarele două-trei partide să câștigăm și să nu mai avem emoții cu barajul și retrogradarea”. Iar din tabăra învinşilor amărăciunea a fost exprimată de tehnicianul Flavius Stoican: „Un meci echilibrat în prima repriză. A venit acea decizie de a acorda un penalty. Nu știu dacă a fost. De pe margine mi s-a părut că a fost acordat cu mare ușurință. Ăsta este fotbalul. Apoi am făcut noi un cadou, că tot e ziua de Paște. La pauză, am încercat să revenim în joc, am pus presiune pe echipa gazdă. Ei s-au apărat grupat și a fost destul de dificil să-i deschidem. Am dus mingea foarte bine până la 20-30 de metri de poarta adversă dar acolo luăm decizii pripite. Golul trei nu mai contează. Sunt dezamăgit pentru că îmi puneam mari speranțe, chiar dacă am fost lipsiți de aportul a trei jucători foarte importanți. Mai sunt câteva meciuri din acest play-out și vom trage linie cine va continua la această echipă”. În celelalte trei partide ale etapei a VII a din play out scorurile au fost: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 0-2, Dunărea Călăraşi – AFC Hermannstadt 0-0 şi FC Voluntari – Dinamo Bucureşti 1-2. Iar clasamentul la zi arată astfel: 1. Gaz Metan Mediaş 35 puncte, 2. Dinamo Bucureşti 34 puncte, 3. FC Botoşani 25 puncte, 4. Poli Iaşi 24 puncte, 5. FC Voluntari 22 puncte, 6. AFC Hermannstadt 19 puncte, 7. Dunărea Călăraşi 18 puncte, 8. Concordia Chiajna 15 puncte. În etapa viitoare, cu nr.8, programul meciurilor din play out este: Concordia Chiajna – FC Botoşani (vineri 3 mai ora 18.00), Gaz Metan Mediaş – AFC Hermannstadt (vineri 3 mai ora 21.00), Dunărea Călăraşi – Dinamo Bucureşti (sâmbătă 4 mai ora 18.00) şi FC Voluntari – Poli Iaşi (duminică 5 mai ora 15.00). (Gabriel BALAŞA)