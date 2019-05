FC Botoşani a remizat greu în curtea „lanternei roşii”

În debutul etapei a VIII a din turneul play out al Ligii I de fotbal, vineri 3 mai s-a disputat meciul Concordia Chiajna – FC Botoşani, partidă condusă la centru de Ovidiu Haţegan cotat ca fiind cel mai bun arbitru al momentului şi purtător de ecuson FIFA. Pentru confruntarea cu ilfovenii, pe post de „lanternă roşie” a clasamentului play out, antrenorul Liviu Ciobotariu a mizat pe următoarea formulă botoşăneană: Pap – Piţian, Miron, Burcă, Patache, Rodriguez, Karaboue (min.59 M. Roman 2), Papa, Golofca (min.72 Ongenda), Fabbrini şi L. Fulop (min.84 Oaidă). În urma unor atacuri insistente gazdele deschid repede scorul pentru că în min.9 Sofiane Moussa reia în poarta botoşăneană, de la un metru, mingea ricoşată din transversală în urma respingerii portarului Pap a puternicului şut expediat de Ivanovici. Prin min.21 Concordia bagă din nou mingea în poarta botoşăneană însă Cristescu se află într-o evidentă poziţie de offside. În min.23 se acordă primul cartonaş galben al meciului, cel sancţionat fiind Meira de la gazde, pentru fault la Golofca, iar în min.27 Concordia primeşte al doilea „galben” prin Ropotan care l-a faultat pe Burcă. Urmează două minute aprige pentru botoşăneni care, în minutele 30 şi 32, expediază două şuturi puternice prin acelaşi Golofca, însă portarul Râmniceanu respinge ambele lovituri în corner şi 1-0 este rezultatul consemnat la pauză. Muştruluiţi probabil la pauză, jucătorii oaspeţi încep mai bine repriza secundă şi în min.48 Fabbrini şutează periculos dar portarul Concordiei respinge greu în corner. În min.61 este arătat primul „galben” şi oaspeţilor, cel sancţionat fiind Piţian pentru un fault de joc. În min.64 Patache face o cursă rapidă pe partea dreaptă, centrează puternic în faţa porţii gazdelor şi nefericitul Joao Meira deviază mingea în propria poartă restabilind egalitatea pe tabela de scor. Jocul se iuţeşte şi în min.69 Concordia preia din nou conducerea în urma golului înscris de Liassine Cadamuro care a speculat o gafă colectivă a defensivei botoşănene. Bucuria golului a fost de scurtă durată pentru puţinii spectatori ilfoveni aflaţi în tribunele unui stadion cu unicul gazon sintetic din Liga I, pentru că în min.71 noul introdus Mihai Roman 2 (foto) reia din cinci metri mingea centrată perfect de Burcă. Cele patru minute de prelungiri arătate de centralul Ovidiu Haţegan nu au mai adus nici o modificare de scor, astfel că scorul final a fost 2-2 şi Concordia este tot mai aproape de matineele ligii secunde. La finalul jocului, tehnicianul Liviu Ciobotariu a declarat: „Eu vreau să-mi felicit jucătorii pentru că au avut puterea să revină de două ori. Nu este ușor. Ne așteptam să avem un meci greu pentru că situația lor este complicată. Sunt mulțumit într-un fel de rezultat. Exceptând cele două erori, jocul nostru a fost bun. În ultimele trei-patru partide noi am practicat un fotbal bun. Sunt bucuros că în două jocuri am reușit să marcăm cinci goluri, să avem foarte multe situații de a marca. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Atâta timp cât matematic nu suntem salvați, trebuie să ne luptăm la fiecare meci să acumulăm puncte. Sincer, îmi fac griji. Dar jocul îmi dă speranțe. În ultimele meciuri am demonstrat că suntem o echipă care merităm să rămânem în prima ligă. La fotbal se poate întâmpla orice, așa că trebuie să fim foarte atenți”. (Gabriel BALAŞA)