FC Botoşani a pierdut ruşinos şi la Gaz Metan Mediaş

Indiscutabil acum se produce cea mai ruşinoasă şi neputincioasă perioadă a fotbalului botoşănean de la promovarea în prima ligă fotbalistică a României. Pentru că astfel nu se poate defini situaţia când joci în turneul ruşinii, adică în play out şi în patru meciuri jucate te alegi doar cu un punct. Este mai mult decât evident că nici pe antrenorul de moment, pe numele său Liviu Ciobotariu (foto), nu-l mai ajută imaginaţia şi totul se transformă într-o bătaie de joc fără sfârşit, spre disperarea suporterilor botoşăneni cărora chiar le place fotbalul de calitate. Iată echipa neputinţei şi ruşinii care a reprezentat FC Botoşani în partida de la Gaz Metan Mediaş din după amiaza de duminică 7 aprilie: Fraisl – Patache, Miron, Burcă, Soiledis, Karaboue (min.59 Papa), Rodriguez, Oaidă (min.80 Buş), Golofca, M. Roman 2 (min.65 L. Fulop) şi Ongenda. Partida arbitrată la centru cu greşeli de Marcel Bârsan, un individ care a fragmentat fără rost jocul în repriza a doua, a fost controlată de echipa gazdă pe toată durata desfăşurării. În min.13, după un şir interminabil de cornere în favoarea gazdelor, găzarii deschid scorul în urma unei lovituri de cap superbe plasată de Ionuţ Larie, tot în urma executării unui corner. Abia în repriza secundă, mai exact în min.53 Karaboue expediază primul şut pe spaţiul porţii medieşene pentru FC Botoşani. Iar în min.93 Darius Olaru înscrie golul doi al gazdelor şi umple de penibil un FC Botoşani fără orizont. În celelalte meciuri ale etapei a IV a din play out s-au înregistrat rezultatele: Dinamo Bucureşti – Concordia Chiajna 3-2, Dunărea Călăraşi – FC Voluntari 1-1 şi AFC Hermannstadt – Poli Iaşi 0-1. Iar clasamentul la zi a turneului play out se prezintă astfel: 1. Gaz Metan Mediaş 28 puncte (golaveraj 8-2), 2. Dinamo Bucureşti 25 (8-4), 3. Poli Iaşi 23 (4-5), 4. FC Voluntari 21 (7-3), 5. FC Botoşani 19 (2-6), 6. AFC Hermannstadt 17 (2-7), 7. Dunărea Călăraşi 16 (4-6), 8. Concordia Chiajna 11 (5-7). În etapa viitoare, cu nr.5, programul partidelor din play out este: Poli Iaşi – Dinamo Bucureşti (vineri 12 aprilie ora 21.00), FC Botoşani – AFC Hermannstadt (sâmbătă 13 aprilie ora 18.30), FC Voluntari – Gaz Metan Mediaş (duminică 14 aprilie ora 18.00) şi Concordia Chiajna – Dunărea Călăraşi (luni 15 aprilie ora 18.00). (Gabriel BALAŞA)