FC Botoşani a intrat în zona penibilului!

Stadion Municipal Botoşani, etapa a VIII a vineri 30 august 2019, spectatori aproximativ 1.500, temperatura la ora jocului plus 31 de grade Celsius. FC Botoşani: Pap – Hăruț, Miron, Kolesovs, Țigănașu, Rodriguez, Ongenda, Papa (min. 59 Pierce), Ofosu, Andronic (min. 46 Moussa), Ashkovski (min. 81 Câmpanu). Antrenor Marius Croitoru. Arbitrul de centru Andrei Antonie ajutat la tuşe de asistenţii Ionuţ Bobe şi Alexandru Cerei.

După înfrângerea umilitoare cu 4-1 suferită în etapa nr.7 la CFR Cluj, în debutul etapei a VIII a FC Botoşani a întâlnit pe teren propriu pe nou promovata Academica Clinceni, penultima clasată în clasamentul Ligii I. Duelul dintre FC Botoşani şi ilfovenii Clincenilor, o comună cu 7.000 de locuitori, a fost o premieră pentru Liga I. În min.4 s-a produs deschiderea scorului când, în urma unei faze de atac prelungită, Alexandru Ţigănaşu înscrie cu un şut puternic de la şapte metri lateral stânga. Jocul curgea în favoarea echipei botoşănene iar în min.23, din cauza căldurii excesive, centralul Antonie acordă prima pauză de hidratare a jucătorilor. La reluarea jocului, în min.26 Reagy Ofosu primeşte o pasă excelentă de la Rodriguez, pătrunde impetuos în careul oaspeţilor şi înscrie magnific pentru 2-0. Echipa botoşăneană “reduce motoarele” şi în min.36 neastâmpăratul Alexandru Buziuc reduce diferenţa la 2-1. FC Botoşani continuă arogant să mimeze fotbalul, Kolesovs şi Andronic sunt în plus pe teren, cel de-al doilea situat într-un offside fără sfârşit, şi în prelungirile primei reprize slovacul Jakub Vojtus şutează senzaţional de la marginea careului mare şi restabileşte egalitatea pe tabela de marcaj, 2-2 fiind rezultatul înregistrat la pauză pe trista tabelă de marcaj a Botoşanilor. De unde a înscris slovacul norocos? Dintre nişte jaloane botoşănene numite ironic fundaşi… Repriza secundă începe sub semnul echilibrului din partea ambelor echipe, tribunele încep să-şi piardă răbdarea în faţa neputinţei favoriţilor iar în min.70 se inflamează tot stadionul, dar mai ales cei aflaţi în faţa televizoarelor. Pentru că în urma deselor reluări s-a văzut clar henţul unui jucător oaspete în propriul careu şi refuzul centralului de a acorda penalty pentru echipa gazdă. Primul cartonaş galben al meciului este acordat abia în min.73, însă nu vreunui jucător ci antrenorului secund al FC Botoşani, Alin Bejan, pentru vociferări. Tensiunea creşte în teren şi în min.75 primul cartonaş galben pentru jucător este acordat noului intrat Pierce de la gazde. Două minute mai târziu văd şi oaspeţii “galbenul”, cel sancţionat fiind Ion. Ambele echipe aleargă după marcarea golului de trei puncte şi în min.86 se consumă cea mai mare ocazie de gol a partidei când slovacul Vojtus trimite cu capul mingea în bara porţii lui Pap. Cele patru minute de prelungire nu mai aduc nici un gol, în schimb se suplimentează cu două “galbene” sancţiunile pentru botoşăneni: unul pentru ciocolatiul Ongenda iar altul pentru antrenorul principal Marius Croitoru. De la tribuna oficială finanţatorul Valeriu Iftime (foto) zâmbea amar privind circul finalului de meci. “Cine seamănă vânt, culege furtună!” spune o vorbă veche, antică şi de demult. Nu-i posibil să tot vinzi cei mai buni jucători, ca să-ţi umpli propriul buzunar, şi să mai vrei şi rezultate. După eşecul usturător de la Cluj, egalul cu Clinceni pe teren propriu a fost penibil domn Valeriu! Asta e când dai uşor drumul unor jucători ca Andrei Burcă, Diego Fabrrini, Aristotel Soildeis şi, mai nou, Cătălin Golofca care a luat drumul Clujului după Andrei Burcă şi Mihai Bordeianu. Iar de o bucată de vreme pe Hervin Ongenda îl ţii, aşa, ca să iasă la număr. Cu apostrofările suporterilor în minte, la final de partidă cu „academicienii” Clincenilor, Valeriu Iftime a spus: „Avem un progres la nivel de spectacol fotbalistic dar ca eficiență nu suntem mai buni ca în anii precedenți. Ceva pare a nu fi matur. S-ar putea să fie ceva din tactica, mintea și teoria antrenorului. E prea tânăr. La 2-0, o echipă se închide și poate începe altceva. Noi am fost deschiși, să le dăm 7-0, și am luat două goluri pe niște greșeli copilărești. Echipa și Marius (n.r. antrenorul Marius Croitoru) merită tot respectul. Problema este că oamenii nu înțeleg. Atâtea înjurături ce am luat în seara asta, nu am luat de la sărbătorile de iarnă când eram mascat și nu știau dacă sunt eu. Nenorocitule, ai luat bani pe Golofca și îți faci casă. Oamenii sunt nervoși. Trebuie să se descarce pe cineva. Din păcate, nici eu nu sunt chiar așa de bun pentru toate afuriseniile oamenilor. Lumea vrea rezultate. Cu 2-0 crezi că ești cineva iar la 2-2… Cel mai grav a fost spectacolul sportiv, avariat de antifotbalul făcut de oamenii ăia. Să stai numai pe jos…Dacă toată echipa are crampe, se oprește jocul? Hai să jucăm fotbal. Clinceniul este o echipă de județ care a stricat fotbalul. Nu vine lumea la stadion să vadă tăvălelile alea. Sper să ne maturizăm. Noi azi suntem ca niște copii de la țară care s-au dus prima dată la liceu și și-au pierdut ghiozdanul”. Menţionăm că urmează o pauză de două săptămâni în Liga I, generată de meciurile naţionalei României cu reprezentativele Spaniei şi Maltei în preliminariile Euro 2020 de fotbal. După care, în etapa a IX a, sâmbătă 14 septembrie de la ora 21.00, FC Botoşani va juca la Dinamo Bucureşti. (Gabriel BALAŞA)