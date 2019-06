FC Botoşani a încheiat campionatul cu victorie în Dealul Copoului

Vineri 31 mai ora 18.30, Etapa a XIV a din Turneul play out, ediţia 2018-2019. Stadion “Emil Alexandrescu” din Iaşi, spectatori aproximativ 400.

Arbitri: Eduard Ioniţă la centru ajutat la tuşe de asistenţii Ionuţ Bobe şi Florian Vişan

Poli Iaşi: Rusu – Gallego, Rus, Chelaru, Panţîru, Teixeira, Qaka, P. Petre, Sanoh (min.62 Pipos), Garros (min.62 Enoh), Zaharia. Antrenor Flavius Stoican.

FC Botoşani: Fraisl – Patache, Miron, Burcă, Soiledis, Rodriguez, Oaidă (min.81 Diakite), Târşă (min.60 Corban), Piftor, Holzmann (min.75 Penescu), Papa. Antrenor Liviu Ciobotariu

În deschiderea ultimei etape din turneul play out, ediţia de campionat a Ligii I 2018-2019, în Dealul Copoului s-a disputat duelul moldav Politehnica Iaşi – FC Botoşani. Echipa ieşeană venea după umilinţa din penultima etapă de la deja retrogradata Concordia Chiajna, “lanterna roşie” câştigând cu 4-1, c-aşa-i la pariuri…, iar botoşănenii abordau partida cu moralul ridicat, în penultima etapă câştigând pe teren propriu cu 1-0 în faţa celor de la Dinamo Bucureşti. Încă din min.3 ieşenii expediază primul şut pe spaţiul porţii botoşănene, lovitura liberă executată de Teixeira fiind apărată de portarul Fraisl. Patru minute mai târziu Politehnica introduce mingea în poarta botoşăneană dar golul este anulat pentru fault la portar. În min.17 se produce primul corner al meciului, lovitura aparţinând oaspeţilor care nu reuşesc să modifice şi tabela de scor. În min.35 austriacul Holzmann de la oaspeţi primeşte primul “galben” al partidei în contul Botoşanilor pentru simularea unui fault în careul ieşean iar un minut mai târziu albanezul Papa bifează al doilea cartonaş galben pentru oaspeţi. În ultimul minut al primei reprize botoşăneanul Piftor încasează al treilea “galben” pentru Botoşani şi 0-0 este scorul primei reprize în care FC Botoşani nu a expediat nici un şut pe spaţiul porţii ieşene. La două minute de la reluarea meciului, în min.47 argentinianul Rodriguez execută perfect un corner, mingea ajunge la Andrei Burcă (foto) care se înalţă imperial şi înscrie cu capul golul de 1-0 pentru FC Botoşani. În min.53 centralul Ioniţă arată primul “galben” în tabăra ieşeană, cel sancţionat fiind Rus. După o serie de schimbări în ambele echipe, vine min.67: austriacul Marcel Holzmann se năpusteşte într-o cursă de peste 30 de metri, combină scurt cu noul intrat Corman şi marchează elegant ridicând scorul la 2-0 pentru FC Botoşani. În min.75 locul austriacului este luat de Dragoş Penescu care debutează în Liga I, iar în min.81 se produce al doilea debut în Liga I pentru Moussa Diakite care a intrat în locul lui Oaidă. În min.83 Corban are o şansă uriaşă de majorare a scorului însă mingea trece de puţin pe lângă poarta ieşeană apărată de basarabeanul Denis Rusu. Cele trei minute de prelungire arătate de centralul Eduard Ioniţă nu mai aduc nicio modificare a tabelei de scor, astfel că meciul se încheie, Politehnica Iaşi – FC Botoşani 0-2. De reţinut că această partidă a fost a opta consecutivă pentru botoşăneni fără înfrângere şi a şasea victorie consecutivă. Iar în urma acestei partide FC Botoşani a reuşit să dărâme recordul deţinut de CFR Cluj, peste 530 de minute jucate fără gol primit. În privinţa Politehnicii ieşene, ca o părere personală, cu această echipă blazată şi fără orizont se poate considera de pe acum pentru sezonul viitor o candidată serioasă la retrogradare. Intresant este şi faptul că duelul Iaşi – Botoşani a fost ultimul care i-a avut pe banca tehnică atât pe antrenorul Flavius Stoican cât şi pe Liviu Ciobotariu, Primul părăseşte gruparea din Copou în urma rezultatelor slabe şi a conflictului deschis cu conducerea clubului ieşean, iar al doilea se pare că are o ofertă de nerefuzat din partea naţionalei de fotbal a Libiei. După disputarea meciului Dinamo Bucureşti – FC Voluntari 0-0, primele cinci locuri ale clasamentului de play out sunt ocupate la final de campionat de: 1. Gaz Metan Mediaş 45 puncte (un meci mai puţin disputant), 2. FC Botoşani 44 puncte, 3. Dinamo Bucureşti 43, 4. FC Voluntari 31 puncte, 5. Politehnica Iaşi 31 puncte. La închiderea ediţie ziarului, la coadă de play out se află, cu câte un meci mai puţin jucat, Dunărea Călăraşi cu 25 puncte, FC Hermannstadt cu 24 puncte şi Concordia Chiajna cu 19 puncte, aceasta din urmă fiind deja retrogradată în Liga a doua. Cu alte cuvinte, în clasamentul general al Ligii I, FC Botoşani a încheiat ediţia de campionat pe locul 8 iar Politehnica Iaşi pe locul 11. (Gabriel BALAŞA)