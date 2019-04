FC Botoşani a cedat în „Groapa câinilor roşii”

Ultima partidă din etapa a VI a din cadrul turneului play out a fost Dinamo Bucureşti – FC Botoşani, meci jucat luni 22 aprilie de la ora 21.00. Condus la centru de arbitrul bucureştean Iulian Dima ajutat la tuşe de asistenţii Bogdan Gheorghe şi Daniel Hulubei, meciul a fost de slabă factură fotbalistică din partea ambelor echipe. Liviu Ciobotariu (foto), antrenorul de la FC Botoşani, a mizat pe următoarea formulă, care la final s-a dovedit păguboasă: Fraisl – Patache, Miron, Burcă, Holzmann, Fulop, Papa, Rodriguez (min.90 M. Roman 2), Ongenda (min.73 Karaboue), Fabbrini şi Golofca (min.86 Oaidă). Începutul de meci a aparţinut dinamoviştilor care au încercat repede deschiderea scorului. Însă după zicerea „căţeii la început turbă” şi cei de la Dinamo, altădată veritabili „câini roşii”, s-au stins spre deziluzia „recordului de asistenţă”, adică 1.280 de spectatori. O adevărată ruşine pentru celebra „Groapă” unde pe vremuri sloganul era „Cine intră-n Groapă, fără trei nu scapă!”. Cum nu a scăpat nici celebrul SV Hamburg, campioana Europei en titre… Spre finalul primei reprize jocul s-a înăsprit, drept pentru care dinamoviştii au încasat două cartonaşe galbene în minutele 36 şi 37 şi 0-0 a fost scorul la pauză. Partea a doua a jocului debutează sub semnul unui echilibru din partea ambelor echipe dar nimeni nu se încumetă să bage mingea în poarta celuilalt. Oaspeţii par să joace doar cu vreo opt jucători, pentru că alde L. Fulop, Rodriguez sau Ongenda au făcut figuraţie. Iar ultimul, a fost mediocru şi miştocar faţă de fotbal, cu alura unui şmecheraş de trib pus pe căpătuială. Când toată lumea privitoare la neputinţa echipelor din teren se împăcase cu un 0-0 perfect normal, a venit min.88. În urma unui corner, ciocolatiul Mamoutu N’Diaye se înalţă magistral şi înscrie cu capul golul aducător de trei puncte pentru dinamovişti. Aşadar scor final Dinamo Bucureşti – FC Botoşani 1-0 şi scaunul antrenorului Liviu Ciobotariu pare să se clatine tot mai serios cu doar o singură victorie botoşăneană în şase etape. În celelate trei meciuri ale etapei nr.6 din play out scorurile au fost: AFC Hermannstadt – FC Voluntari 1-1, Gaz Metan Mediaş – Dunărea Călăraşi 0-0 şi Poli Iaşi – Concordia Chiajna 1-1. Iar după şase etape, clasamentul play out se prezintă astfel: 1. Gaz Metan Mediaş 32 puncte, 2. Dinamo Bucureşti 31 puncte, 3. Politehnica Iaşi 24 puncte, 4. FC Voluntari 22 puncte, 5. FC Botoşani 22 puncte, 6. AFC Hermannstadt 18 puncte, 7. Dunărea Călăraşi 17 puncte, 8. Concordia Chiajna 15 puncte. Etapa viitoare, cu nr.7, programează în play out meciurile: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş (vineri 26 aprilie ora 21.00), Dunărea Călăraşi – AFC Hermannstadt (sâmbătă 27 aprilie ora 16.00), FC Voluntari – Dinamo Bucureşti (sâmbătă 27 aprilie ora 19.00) şi FC Botoşani – Politehnica Iaşi (duminică 28 ora 18.00) (Gabriel BALAŞA)