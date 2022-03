Written by:

După ani la rând în care administrația locală a orașului Murgeni intervenea și promitea că face doar atunci când „cuțitul ajungea la os”, iată că situația s-a schimbat. Există o strategie care include câteva direcții clare de acțiune pentru a soluționa la început principalele probleme din comunitate.

O vorbă din străbuni spune: „Fă-ți Rai din ce ai”! Zicala este comparabilă cu altă zicală care spune că omul sfințește locul. Orașul Murgeni este astăzi în plin proces de transformare la nivel de principii și priorități. Despre Murgeni astăzi e posibil de vorbit la superlativ pentru că principalele probleme ale comunității sunt abordate altfel. Lângă Prut, într-o zonă bogată și cu frumuseți naturale nebănuite, orașul Murgeni cu satele componente, așezate în zone deosebit de frumoase, intră pe drumul dezvoltării abordând întâi principalele probleme care au fost mereu trecute cu vederea. Murgeniul a fost un târg evreiesc. Iar evreii stăpâneau comerțul. Intermediau comerțul cu cereale și vite, aveau magazine, adică tot ce însemna comerț era făcut de evrei. Venea gospodarul cu carul cu boi plin cu cereale de pe terenul său să-l vândă la șlep. Aici erau intermediari evrei care cumpărau grânele ca să le vândă mai departe. „Atunci la fel ca și acum cei care trudesc la munca câmpului sunt obligați să vândă la intermediari. La Murgeni sunt probleme de principiu, ca să spun așa, iar eu încerc să găsesc soluții. Cândva erau evreii care cumpărau de la țărani. Unde plăteau cât de cât corect, unde dădeau foarte puțin țăranilor, că așa erau timpurile. Pe Prut erau șlepuri care cărau cerealele. Astăzi, avem comunitatea de romi pe care încercăm s-o integrăm. Vom reuși pentru că intrăm în problemele lor pe care le rezolvăm împreună. Avem permanent discuții cu ei și chiar le-am spus că e bine să se gândească să aibă profesorii lor și să se implice mult mai mult în viața comunității. Tinerii pleacă peste hotare și apoi vin și construiesc aici. E adevărat că și-au făcut case mari, frumoase, că așa e obiceiul. Problemele romilor și ale comunității în general au soluții dacă există implicare din partea tuturor și toți respectăm regulile”, spune primarul orașului Murgeni Eduard Cazacu.

E posibil să asistăm la un început serios pentru Murgeni. Trei decenii, spun locanicii, s-au tot făcut „pospăieli” pe ici pe colo și în final gopodarii locului o duc din ce în ce mai greu. Zona e bogată, după cum spuneam și anterior. Satul Cârja e în lunca Prutului, pământurile de aici sunt roditoare, iar oamenii vrednici, deci există argumentele pentru a face din Murgeni o comunitate dezvoltată. „Educația începe de la vârste fragede. Când copiii de romi se simt marginalizați atunci e o problemă care se va vedea peste ani. Am început prin a face locuri de joacă. Un loc de joacă înseamnă mult mai mult decât două leagăne și un tobogan, înseamnă socializare. Toate investițiile publice sunt necesare, dar la ce bun pui asfalt peste tot și lași la voia întâmplării copiii, tinerii, adică viitorul comunității? De asta spuneam că abordăm altfel problemele. La blocurile din oraș sunt probleme vechi de 30 de ani. Administrația locală se va implica pentru ca proprietarii apartamentelor să înființeze asociații de proprietari care să fie parte la rezolvarea problemelor. Ne vom implica să se facă curățenie la subsoluri și să se refacă instalațiile acolo unde-i nevoie. Vom lua bloc cu bloc și vom rezolva problemele. Repet, este o problemă foarte veche însă îi vom găsi rezolvare. În 2021 am terminat cu locurile de joacă pentru copii și acum trecem la terenuri de sport pentru copii și tineri. Sunt locuri unde se socializează în primul rând. Prin dialog și prin implicarea comunității vom reuși să dăm o altă direcție dezvoltării orașului Murgeni”, mai spune inginerul Eduard Cazacu. Primarul de la Murgeni cunoaște istoria locului, știe și problemele actuale, a lucrat permanent cu oamenii locului și acestea sunt avantaje pentru comunitate.

Întreaga zonă are potențial însă multe aspecte vor fi regândite pentru a pune în valoare ceea ce există. „Fă-ți Rai din ce ai”, spune primarul orașului Murgeni. Asta înseamnă că mai întâi te uiți ce ai în preajmă și pui în valoare după care culegi roadele.

Apă, canalizare, asfalt, unități de învățământ modernizate, terenuri de sport, casă de cultură, toate acestea sunt argumente ale dezvoltării pe termen lung

„Am început cu locuri de joacă, suntem atenți la curățenie și suntem în dialog permanent cu oamenii ca să păstrăm curățenia, să-și trimită copiii la școală, pentru că fără educație este greu să te dezvolți. Avem destule de făcut, comunitatea este permanent în transformare și suntem obligați să ținem pasul. Eu am venit la primărie cu altă viziune care implică foarte mult comunitatea. Cum să dezvolți orașul fără să implici oamenii?”, spune primarul Cazacu.

Incertitudinea și schimbările de dragul schimbărilor afectează grav comunitățile locale. Liceul din Murgeni încearcă să reziste dar se confruntă cu probleme de existență pentru că a fost înființat într-un context, iar acum situația este diferită. Liceul din Murgeni dădea specialiști în zootehnie și-n agricultură. Acum tinerii se orientează spre altceva. Era bine totuși dacă-și păstra profilul, pentru că acum e mare nevoie de specialiști în agricultură.

Cine merge prin satele componente vede că au apărut trotuare, locuri de joacă iar atmosfera este alta, oamenii privesc cu încredere. Asta înseamnă că era nevoie de o schimbare de optică la Murgeni. Sunt investiții mici, ar spune unii, dar fără acestea cum să crească nivelul de confort? Peste tot oamenii își construiesc case mari și frumoase, iar administrația locală vine cu partea de investiții necesară. „Apa curentă, canalizarea și asfaltul sunt investiții necesare pentru dezvoltarea comunității. Avem proiecte pentru toate investițiile necesare și le vom realiza. Am început cu locuri de joacă, facem terenuri de sport, am făcut trotuare, toate acestea sunt pentru oameni și sunt necesare. Am fost întrebat de ce fac trotuare la Floreni, de exemplu. Toți au nevoie de confort, de civilizație și împreună rezolvăm toate nevoile”, mai spune primarul Eduard Cazacu.