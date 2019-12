Written by:

Written on:

Dacă-n trecutul apropiat multe drumuri erau de pământ, multe școli stăteau să cadă peste elevi, apa curentă și canalizarea erau doar un vis, acum Bălțații Iașilor se prezintă vizitatorului ca o comunitate modernă unde se lucrează permanent pentru creșterea nivelului de trai.

Am fost impresionat de moto-ul ales de inginerul Vasile Aștefanei în cuvântul domniei sale din strategia de dezvoltare a comunei Bălțați pentru perioada 2014-2020. Acele vorbe spuse cândva de marele istoric Nicolae Iorga, în momente grele pentru România, în granițele de atunci, au fost respectate de primarul Vasile Aștefanei de când se află în fruntea comunei Bălțați. Reportajul de față se dorește a fi o imagine despre ceea ce înseamnă un primar dedicat comunității. Era dornic de a se implica în dezvoltarea acestei frumoase comunități de gospodari atunci când a candidat. A trecut prin ani de foc în fruntea comunei Bălțați. Șn primii ani au curs reclamațiile și a fost obligat de niște neisprăviți să piardă timp destul de prețios cu declarații peste declarații, ca după ani să se constate nevinovăția domniei sale. Inginerul Vasile Aștefanei a privit și privește dezvoltarea comunității ca un întreg din care fac parte investițiile publice, stimularea investițiilor private pe teritoriul comunei, promovarea tradițiilor, premierea valorilor comunității și a tuturor celor care au contribuit mai mult ori mai puțin la renumele acestei zone frumoase.

„Ințelepciunea vieții e simplă: fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine ca înainte”, spunea marele istoric Nicolae Iorga. Avem exemple astăzi de oameni dedicați comunităților pe care le administrează, oameni care lucrează cu pasiune cunoscându-și rolul și locul în comunitate. Privind în urmă, la Bălțați era asfalt doar pe europeanul care traversează comuna. Acum câțiva ani am văzut cum se creează condiții mai bune de studiu pentru copiii comunei prin muncă voluntară. An de an, la ziua comunei primesc aprecierea comunității cetățenii care au făcut să se audă numai de bine despre comuna Bălțați. Asta înseamnă să-ți îndrăgești plaiurile natale și să dorești cu adevărat un trai mai bun pentru toată comunitatea. Cei care au trecut pe la Bălțați știu că asta e realitatea după ani de muncă din partea administrației locale condusă bine de inginerul Vasile Aștefanei.

Când există deschidere și implicare din partea primăriei treburile merg în direcția bună. La Bălțați s-au dezvoltat în ultimii ani investiții private mai mari sau mai mici, iar atmosfera de astăzi este occidentală. Aici s-au derulat importante investiții publice cu fonduri europene și guvernamentale. Anul viitor vine cu alte investiții care completează lista obiectivelor pe care și le-a stabilit primarul Aștefanei atunci când preluat administrarea comunității.

Privind în urmă

Există multe modalități de abordare atunci când scopul final este dezvoltarea comunității care a făcut o alegere la un moment dat. Regula este demonstrată de-a lungul anilor, iar astăzi poate se vede mai mult ca oricând unde există interes pentru dezvoltarea comunității și unde nu. Pe drumul european spre Târgu Frumos trecătorul întâlnește comuna Bălțați, o comunitate mereu în transformare, o comunitate de oameni gospodari și mândri care permanent luptă ca la ei să fie cel mai frumos. Greutăți sunt și aici, problema fondurilor insuficiente avute la dispoziție de către administrația locală există și aici. Șnsă de vreo câțiva ani administrația locală din Bălțați găsește soluții la principalele probleme ale comunității. Grav este faptul că unii aleși locali (consilieri locali) fac diverse înțelegeri între ei și încearcă să oprească derularea unor investiții necesare acestei frumoase comunități. Așa înțeleg unii consilieri locali de la Bălțați că este democrația și politica în democrație! Cu toate piedicile care încep odată cu aprobarea bugetului, primarul Vasile Aștefanei a reușit până acum să finalizeze investițiile necesare chiar dacă de multe ori a fost nevoit să depună eforturi de două sau de trei ori mai mari pentru că opoziția e opoziție, nu?! Așa era situația în urmă cu vreo 4 ani. Dacă în 2019 există motive de satisfacție pentru toată comunitatea, a fost nevoie de eforturi mari.

„De la început am fost conștient că administrația locală are obligația de a propune colectivității programe și proiecte pentru reabilitarea și modernizarea zonei. Șn aceste condiții, de când mi-ați acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putință să modernizez comuna Bălțați și să o aduc la nivelul demn de a se integra în Uniunea Europeană”, mai spune primarul Aștefanei în cuvântul domniei sale din strategia de dezvoltare.

Vine sfârșitul anului 2019. Sărbătorile de iarnă aduc mare bucurie în comuna Bălțați unde Asociația Tinerilor Comunei Bălțați organizează un festival de datini și obiceiuri.

Am făcut o paralelă scurtă între ceea ce a fost și ceea ce este pentru a contura tabloul unui om al cetății. Astfel de oameni au fost mereu și cu ei s-a construit România, indiferent la care perioadă istorică ne referim. (B. A.)